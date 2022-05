Markus Stöckl bringt Professionalität in den Mountainbikesport

Tage, an denen Markus „Mäx“ Stöckl , 48, weiß, dass er alles richtig gemacht hat, fühlen sich so an: Er fährt von einem Rennen zum nächsten, parkt den teameigenen Doppeldecker­bus irgendwo unterwegs an einem schönen Platz und geht mit den Fahrern seines Teams biken. Oder so: 2016 gewinnt sein Team MS Mondraker Racing (MS steht für seine Initialen) die Gesamtwertung im World Cup, zum Drüberstreuen holen seine Fahrer bei der Weltmeis­terschaft Gold und Silber.

Oder so: Er fährt ins spanische Alicante – zu Mondraker, jenem Bikehersteller, mit dem er nun in die elfte gemein­same Saison geht. „Da fahren wir Rad, essen gemeinsam und reden über Gott und die Welt. Und zum Schluss sagen wir, dass wir so weiter­ machen wie bisher. Wir haben nicht einmal Verträge – nur Freundschaft und Vertrauen.“

Stöckls Karriereleiter

Dabei hat Markus Stöckl einen Vollzeitjob: Der Tiroler aus Obern­dorf bei Kitzbühel stellt mobile Bauwerke bei Großveranstaltungen (zum Beispiel in einem olympischen Dorf) auf. Trotzdem will er daneben, aber nicht nebenbei, ein Mountain­bike-­Team führen. Er widmet sich dieser Aufgabe mit aller Konsequenz: So steckt er sein Erspartes in das Projekt, um seinen Fahrern ein pro­fessionelles Umfeld zu bieten, das er nie hatte.

Im Herzen bin ich immer Rennfahrer gewesen und bin es heute noch. Markus Stöckl, 48, über seine Motivation, sich als Teamchef zu engagieren

Früher war Stöckl nämlich auch Mountainbiker, ein Downhill­-Crack im Amateurbereich, dazu hält er Geschwindigkeitsweltrekorde (über 167 km/h auf einem Serienbike!). „Im Herzen bin ich immer Renn­fahrer gewesen und bin es heute noch“, sagt er über seine Motivation. „Und mit MS Racing bin ich Teil des Sports.“ Markus Stöckl hinterließ Spuren, von Anfang an.

Ein Team als Gamechanger

MS Racing brachte Professio­nalität ins Fahrerlager und trieb die Big Player damit vor sich her. „Nach unserem Gesamtsieg in der Teamwertung bedankten sich zwei Chefs anderer Rennteams bei mir“, erzählt Stöckl. „Wegen uns würden sie von ihren Herstellern nun mehr Budget bekommen, um wenigstens in puncto Auftritt mit uns gleichziehen zu können.“ So hat er unter anderem den bereits erwähnten Doppeldeckerbus zum Hauptquartier ausgebaut – mit Stockbetten, Werk­statt und Küche. Und abends steht der gelernte Koch Markus Stöckl für seine Mannschaft am Grill.

„Mehrere schöne Häuser in Kitz­bühel“ hätte er sich um das Geld, das er in das Team investiert hat, kaufen können, meint er – den­noch bereut er es keine Sekunde: „Ich brauche nicht viel zum Leben.“ Freude und Freunde seien wichtiger als Geld und Beton. Aufhören? Keine Chance. Seine beiden Kinder entdecken gerade ihre Racer-­Gene.

Die Great Trails in den Bergen Tirols

Downhill-Bike-Empfehlung und ein heißer Tipp von Mäx Stöckl

Mit rund 6200 Kilometern aus­gewiesenen Bikewegen und mehr als 300 Kilometern Singletrails ist Tirols Bergwelt wie dafür gemacht, um die Natur zu erleben sowie Kon­dition und Wadeln zu trainieren: Acht Bikeparks stehen speedhung­rigen Downhill­-Mountainbikern zur Verfügung, Hunderte Bikeverleihe und Servicestationen rüsten und reparieren, was das Zeug hält. Hilfe zur Planung deiner Tour findest du hier: Unter tirol.at/greattrails gibt es eine ausführliche Beschreibung der fünf schönsten der rund 115 Tiroler Singletrails.

Der Leiterberg-Trail, eine spektakuläre Enduro-Strecke im Ötztal © Stefan Schopf/WOM Medien

Ein Höhepunkt ist der Leiterberg-­Trail (oben im Bild), der über 4,5 Kilometer und 550 Tiefenmeter führt. 30 Minu­ten Hingabe und Konzentration er­fordert diese mittelschwere Strecke. Von Hochsölden aus geht es aus­sichtsreich und hochalpin ins Tal. Der anspruchsvolle Weg schlängelt sich über Almwiesen, durch Wald und Fels – hoch über dem Ortsteil Leite, einem der Urhöfe in der Geschichte Söldens.

Mäx Stöckl hat noch einen Tipp parat: „Wenn ich in Tirol bin, mache ich ent­weder bei mir in Kitzbühel/Kirchbichl eine Runde, oder ich fahre nach Nau­ders. An den Trails hier gefällt mir vor allem, dass sie so naturbelassen und abwechslungsreich sind.“