Flugmodus an: Masters of Dirt auf Jubiläumstour

Laut, schnell, dreckig, mutig – so mögen es die Fans, die es zur Freestyle-Show „Masters of Dirt" zieht. Auch heuer gaben sich die weltbesten Akrobaten der Freestyle Szene im Rahmen der 20-jährigen Jubiläumstour die Ehre und begeisterten zigtausende Menschen in Österreich. Bei den waghalsigen Sprüngen und Stunts geht ihr eigener Adrenalinausstoß 1:1 auf die Zuschauer über und bringt die Hallen zum Brodeln.