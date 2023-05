Heilung, die vom Himmel fällt

Zum Thema Herzkrankheiten erklärt Maurer ein Experiment, an dem er mitgearbeitet hat – „Touching Surfaces“: „Es ist uns gelungen, Oberflächen herzu- stellen, die zu 100 Prozent antimikrobiell sind, indem wir Materialien wie Edelstahl, Kupfer und Messing mit einem speziellen Laser behandelt haben. Diese Oberflächen töten jede Mikrobe, jedes Virus und jede Bakterie ab, die mit ihnen in Berührung kommt.“ Diese für den Weltraum konzipierte Technologie könnte schon bald die Humanmedizin auf der Erde revolutionieren.

Zum Thema Herzkrankheiten erklärt Maurer ein Experiment, an dem er mitgearbeitet hat – „Touching Surfaces“: „Es ist uns gelungen, Oberflächen herzu- stellen, die zu 100 Prozent antimikrobiell sind, indem wir Materialien wie Edelstahl, Kupfer und Messing mit einem speziellen Laser behandelt haben. Diese Oberflächen töten jede Mikrobe, jedes Virus und jede Bakterie ab, die mit ihnen in Berührung kommt.“ Diese für den Weltraum konzipierte Technologie könnte schon bald die Humanmedizin auf der Erde revolutionieren.

Dann erzählt Maurer von einem zukunftsweisenden Experiment, das mithilfe von Lab on a Chip-Systemen durchgeführt wird: „Wir verwenden kleine Krebszellen, die im Weltraum gezüchtet werden. Wenn man sie mit bestimmten Flüssigkeiten und Medikamenten in Kontakt bringt, kann man feststellen, ob ein vielversprechendes Medikament den Tumor abtötet oder nicht. Im Weltraum hat man die perfekte 3D-Morphologie. Bei uns auf der Erde sind die Krebszellen im Labor auf Petrischalen immer abgeflacht, sodass man vielleicht einen Erfolg hat, aber später, wenn man das Medikament an Menschen testet, funktioniert es nicht unbedingt. Lab-on-a-Chip könnte ein Teil des Puzzles zur Heilung von Krebs sein.“

