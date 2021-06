Ooooooooooom!

Der Red Bull Ring am Spielberg hat in Max Verstappens Leben eine ganz besondere Bedeutung – er ist für ihn so etwas wie ein Heimrennen. In normaleren Zeiten färben hier zehntausende niederländische Fans das Grün der Steiermark orange ein. Motorrad-Legende Gustl Auinger, der als erfahrener Rennsport-Mentor einst schon beim Formel-Debüt von Sebastian Vettel in Spielberg dabei war, erinnert sich an die ersten Runden von Verstappen in einem World-Series-Auto – einem Rennwagen, der doppelt so stark war wie alles, was Max bis dahin bewegt hatte: „Er war auf Anhieb schnell und hatte das Selbstbewusstsein, um neue, teure Bremsen zu bitten. Man sah sofort: Da ist einer, der weiß, was er kann – und weiß, was er will.“