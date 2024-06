Wo möchtest du morgen aufwachen?

Es ist Dienstagvormittag, und statt in die Arbeit fahre ich heute: irgendwohin. Dem Alltag entfliehen, das ist vielen kein fremder Gedanke, aber ganz so einfach geht’s dann doch wieder nicht. Vorbereiten, packen und Unterkunft buchen – sobald die Realität die ersten Ansprüche erhebt, ist der Tagtraum auch schon wieder verflogen. Ampel grün, weiter geht’s im Morgenverkehr.

