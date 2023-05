Dirty Dancing: Michael Walkner beim Red Bull Erzbergrodeo

Nur eines wollte Rupert „Rupi“ Walkner, Sieger des Motocross-WM-Laufs in Schwanenstadt im Jahr 1996, nie: dass seine Söhne Thomas, geboren im Jahr von Ruperts größtem sportlichen Erfolg, oder dessen Bruder Michael, 16 Monate jünger, auch Motocrosser werden. Nun gut, Kinder-Mopeds gehörten im Hause Walkner von Beginn an zum guten, etwas rauen Ton, immerhin wurde Rupi nach Karriere­ende Testfahrer bei KTM und blieb seinem Sport so erhalten. Und dennoch, er, der zwar deutscher, aber nie österreichischer Motocross-Meister war, befand Trial-Motorräder, die entfernt an BMX-Räder erinnern, einfach für sicherer – zumal es beim Trial rein um artistisches Geschick im eng abgesteckten Gelände geht, nicht um Geschwindigkeit. Doch der Plan des Vaters ging nicht auf. Sohn Michael wollte irgendwann mehr, nämlich Hard Enduro – und das ist Trial plus Tempo, plus extremes Gelände, plus Läufe, die sich auf mehrere Stunden erstrecken können. „Ich fand das Red Bull Erzbergrodeo schon als Jugendlicher richtig geil“, erinnert sich Michael an sein prägendes Sport-Event, „denn das ist Enduro in Reinkultur. Meine Lieblingsszene: als der Brite Jonny Walker einen Graben einfach übersprang, in dem sich alle abmühten.“