Michelle Khare: Ready for Take-Off

Von außen wirkt ­Michelle Khares Büro wie ein Haus unter vielen hier in Burbank, Kalifornien: kubische Formen, glatte weiße Wände, offene Fenster­flächen. Umso ungewöhnlicher wird es im Inneren. Da hängen ein Basecap mit ­Secret-Service-Logo und ein Schild mit der Aufschrift „Madame President“ an der Wand, im ­Regal steht eine Biografie des legendären Entfesselungs- und Zauberkünstlers ­Harry Houdini. Ins Auge springt, passend dazu, ein Poster im Stil klassischer Film-noir-Plakate: Darauf steckt Khare im schwarzen Badeanzug kopfüber in einem Wassertank. Sie ist mit Ketten gefesselt.

Quotation Es ging nicht nur darum, die Sache zu überleben. Es ging darum, dabei badass auszusehen. Michelle Khare

Das Bild zeigt eine Szene, die sich ­tatsächlich zugetragen hat, als Zitat des legendärsten Houdini-Tricks. Michelle Khare musste mehr als zweieinhalb ­Minuten lang die Luft anhalten, ehe sie sich aus den Ketten und dem Wassertank befreit hatte.

Mithilfe der Red Bull Air Force konnte Michelle Khare den Stunt umsetzen. © Aaron Fitzgerald

Die meisten Requisiten aus Michelle Khares YouTube-Filmen und Andenken an ihre denkwürdigsten Auftritte lagern im Keller des Hauses. „Sieh mal, damit habe ich mich in die ‚Mission: Impossible‘-Premiere geschlichen“, sagt Khare und zieht die Folie von einer Latexmaske, die einen weißhaarigen Greis zeigt. „Ich ­hatte die Wahl: Entweder ich ziehe ein hübsches Kleid an und hoffe darauf, Tom Cruise zu treffen und ein Foto mit ihm zu kriegen. Oder ich gehe aufs Ganze.“ Sie entschied sich für Letzteres und ­bekam ein Foto mit Tom Cruise, als sie sich auf dem roten Teppich die Greisenmaske vom Gesicht riss.

„Aufs Ganze gehen“ kann man durchaus als Khares Lebensprinzip sehen. In den vergangenen sieben Jahren schaffte es die heute 33-Jährige mit ihrer You­Tube-Dokureihe „Challenge Accepted“ auf mehr als fünf Millionen Abos. In der ­Reihe absolviert sie Prüfungen aller Art: 911-Notrufe entgegennehmen, vom Kampfsport-Neuling in 90 Tagen zum Schwarzgurt werden oder den berühmtesten Schauspieler der Welt auf dessen eigener Premiere verblüffen.

Als Actionstar der neuen Art ist für Khare der Weg zum Stunt ebenso Teil der Show wie der Stunt selbst. Sie führt uns in den oberen Stock des Hauses, in ein schlichtes Konferenzzimmer. „Hier haben wir den Flugzeug-Stunt geplant“, sagt sie.

Mit „Flugzeug-Stunt“ meint Khare ­eines ihrer jüngsten und zugleich bisher riskantesten Projekte: sich außen an ­einem Militärflugzeug festhalten, bei 240 km/h, ohne Fallschirm, ohne Schutzbrille. Sie trug dabei einen maßgeschneiderten grauen Anzug, genauso wie Tom Cruise bei seinem Stunt in „Mission: ­Impossible – Rogue Nation“.

Mehr als 5 Mio Abonnenten folgen der YouTube-Dokuserie „Challenge Accepted“ © Jim Krantz

Geradezu obsessiv bereitete sie sich auf das Projekt vor, unter ­anderem mit knallharten Drills zum Training der ­Ober­körper- und Nackenmuskulatur, bei hurrikanstarkem Gebläse im Wind­tunnel. „Es ging nicht nur darum, dass ich die Sache überlebe“, sagt Michelle Khare. „Es ging ­darum, dass ich dabei ­badass aussehe.“

Im Juni letzten Jahres war es so weit: Khare schnallte sich an eine C-130 Her­cules. Was ihr auf 600 Meter Höhe durch den Kopf ging, nur eine winzige Unachtsamkeit von einer Katastrophe entfernt? „Festhalten und ruhig bleiben“, sagt sie so entspannt, als würde sie von einer Samstagmorgen-Yogastunde erzählen.

„Challenge Accepted“ gibt es seit 2018. Inzwischen ist die Serie zu einem genre­sprengenden Koloss gewachsen – halb Dokumentation, halb Draufgänger-Performance. Und ganz Khare. Sie arbeitet sich in den verschiedenen Folgen an den Aufnahmehürden bei Eliteberufen ab: Feuerwehrfrau, NASA-Astronautin, ­Secret-Service-Agentin, Schachgroßmeisterin. Die Einsätze gehen immer an die körperlichen und mentalen Grenzen – und oft darüber hinaus. Schafft sie die Hell Week der Navy SEALs? Kriegt sie eine Mandantin in einem simulierten Mordprozess frei? Welche Figur macht sie als Victoria’s-Secret-Model?

Länge und Tiefe

Das Format ist YouTube-typisch – knal­lige Thumbnails, rasanter Schnitt –, es ist aber nicht fürs Nebenbei-Scrollen gemacht. Eine der meistgesehenen Folgen, die 90-Tage-Schwarzgurt-Challenge, dauert satte 77 Minuten. „Das ist lang, ja“, sagt Khare, „aber die Folge ist dicht und schnell. Jeder Moment musste sich seinen Platz in diesen 77 Minuten ver­dienen.“ In einer Zeit schrumpfender Aufmerksamkeitsspannen liefert Khare den Beweis dafür, dass Tiefe und Länge ihr Publikum finden – vorausgesetzt, die Geschichte trägt. „Es stimmt nicht, dass Jüngere nicht mehr aufmerksam zusehen können“, sagt sie. „Menschen gehen einfach selektiver mit ihrer Zeit um. Wir ­sitzen nicht mehr eingepfercht im Kino wie früher. Im Kino von heute kann man sich in jeder Sekunde wegklicken. Deshalb ist es meine Aufgabe als Creatorin, Host und Produzentin, jeden einzelnen Moment mit Unterhaltung und Inspira­tion zu füllen.“

Kettenreaktion: Khares Houdini-Stunt im Außenpool des Goldwyn House. © Jim Krantz

Khare wurde in Memphis, Tennessee, geboren, wuchs aber in Shreveport, ­Louisiana, auf – einem Ort, an dem das Kino, wie sie sagt, „so etwas wie unsere Kirche“ war. „Es gab nicht viel anderes zu tun“, erzählt sie, „also gingen wir ­jedes Wochenende ins Kino.“ Ihr Vater, ein­gewandert aus ­Indien, lernte Englisch, ­indem er Actionfilme im Original sah; Streifen mit Tom Cruise liefen daheim auf und ab. „Filme waren Teil unserer ­Familie. Wir gingen gemeinsam ins Kino, danach diskutierten wir stundenlang, was uns gefiel und was nicht.“

In der Schule passte Khare in kein ­Raster. Sie nahm an Wissenschafts­wettbewerben teil und qualifizierte sich für die US-Nachwuchsmeisterschaften im Fechten; sie liebte Taekwondo ebenso wie Differenzial- und Integralrechnung. „Einer meiner Lieblingssprüche lautet: ‚Ein Alleskönner ist zwar Meister in nichts, aber oft besser als ein Meister in einer Sache.‘ Die meisten kennen nur die erste Hälfte des Spruchs.“

Später studierte sie Digital Media Technology, belegte Code-Seminare, vertiefte sich in alles, was mit Film zu tun hat. Es folgten Praktika, dann wechselte Khare als Produzentin zu BuzzFeed – damals, Mitte der 2010er, der Prototyp des viralen Digital-Publishers. „Schreiben, drehen, spielen, Regie führen, schneiden, hunderte Videos in zwei Jahren. Ich ­lernte zu scheitern – und schnell wieder aufzustehen.“

Khare versuchte, in 90 Tagen den Schwarzgurt in Taekwondo zu schaffen. © Jim Krantz Sie scheiterte – erreichte ihn rund sechs Monate später aber doch. © Jim Krantz

Zur selben Zeit unterschrieb sie einen Vertrag als Radrennfahrerin. Das hieß: unter der Woche neben dem Bürojob wie eine Profi-Athletin trainieren, am Wochenende quer durch die USA zu Rennen fliegen. Der Zeitplan war auf Dauer nicht durchzustehen. Doch sie wollte weder das eine noch das andere aufgeben. Also suchte sie einen dritten Weg: „Ich dachte: Was, wenn ich meinen sportlichen Ehrgeiz, meine Neugier und meine Leidenschaft fürs Storytelling verbinde?“ Aus diesem Gedanken entstand „Challenge Accepted“. Manche der frühen Folgen dauerten nur vier Minuten, andere – etwa das Training für Victoria’s Secret – mehr als zwanzig. „Wir analysierten die Zahlen und ­waren erstaunt: Die längeren, aufwendigeren Filme performten am besten“, sagt Khare. „Also fragten wir uns: Was, wenn wir uns auf wenige, aber umso ­größere Projekte konzentrieren?“

Eine Ego-Sache

Je größer das Projekt, desto größer der Aufwand und das Risiko, auch das wirtschaftliche – und Rückschläge gab es reichlich. In einer Folge belegte sie einen Crashkurs an der renommiertesten ­Butler-Akademie der Welt in den Niederlanden und – Spoiler – fiel durch. Ihre In‑90-Tagen-zum-Schwarzgurt-Reise scheiterte letztendlich am Ziegel, den sie mit der Handkante nicht durchschlagen konnte. „Ich ging trotzdem weiter jeden Samstag in den Unterricht“, sagt sie. „Ich dachte: Egal ob es im Video landet oder nicht, ich werde diesen Ziegel brechen.“

Quotation Manchmal ist scheitern der stärkste Part der Geschichte. Michelle Khare

Sechs Monate später, es war Tag Nummer 264, zerbarst der Ziegel unter ihrer Handkante. Das Video ist auf Instagram zu sehen: Khare durchschlägt den Ziegel zum ersten Mal, auf ihren Kampfschrei folgt ein fast verwunderter Schrei der Erleichterung, ehe sie in Tränen ausbricht. „Ironischerweise war es dann irgendwann gar nicht mehr nötig, dass ich den schwarzen Gurt am Ende doch schaffe“, sagt sie. „Es war mehr eine Ego-Sache. Das Stärkste an der Geschichte war, das ehrliche Scheitern zu zeigen.“

Einfach durchziehen

Bei manchen Herausforderungen mag das Scheitern dramaturgisch reizvoll sein, bei anderen wäre es dramatisch – wie beim „Rogue Nation“-Stunt. „Den ­berühmtesten Stunt von Tom Cruise zu wiederholen, war die bei weitem verrückteste Idee, die wir je hatten“, sagt sie. „Und es war ein Riesenglück, dass wir sie gemeinsam mit Red Bull umsetzen konnten.“ Vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung vergingen sechs ­Monate. „Viel schneller, als ich das für möglich gehalten hätte“, sagt Khare.

Das Team brachte top-professionelle Partner an Bord: Safari Technologies, Hollywoods führende Kameraspezialisten in Sachen Stunts und Action, montierten einen maßgefertigten Kameraarm an das Flugzeug und eine RED-Kamera auf ­einem gyrostabilisierten Halterungs­sys­tem an einen Helikopter, der – geflogen vom Red Bull Air Force-Piloten Aaron Fitzgerald – die Maschine während des Stunts umkreiste. „Wir hatten eine komplette Luftfahrt-Crew, wie bei einer ­Hollywood-Produktion“, sagt Khare. „Ich trug einen grauen Anzug wie Tom im Film, keine Schutzbrille, nur maß­gefertigte Sklerallinsen zum Schutz. Ein einziges Steinchen im Auge bei dieser ­Geschwindigkeit, und es ist vorbei – das ist, als wärst du von einer Pistolenkugel getroffen worden.“

Risiko Fallschirm

Der furchteinflößendste Teil der Chal­lenge? Khare musste auf die Sicherung durch einen Fallschirm verzichten. „Ein Fallschirm wäre in so einem Setting kein Sicherheitsfaktor, sondern ein zu­sätz­liches Risiko“, erklärt sie. „Wenn er sich öffnet, während du außen fest­geschnallt bist, wirst du in Sekundenbruchteilen zum Fixpunkt – das kann dich ernsthaft verletzen.“

Hier wird Michelle am Hollywood-Schriftzug in Los Angeles fotografiert. © Jim Krantz

Als einzige Rückversicherung blieb ein vereinbartes Handzeichen als Signal an die Leute im Flugzeug, die Tür zu öffnen und Khare im Notfall blitzschnell ins Innere zu ziehen. „Mehr Spielraum gab es nicht.“

Einige der wichtigsten Trainings­einheiten galten der Psyche. Unter An­leitung von Sean MacCormac von der Red Bull Air Force absolvierte Khare mehrere Sessions im Indoor-Windtunnel. „Sie drehten die Windstärke auf weit über 200 km/h, dann simulierten wir den Stunt“, sagt sie. „Sean ließ mich die ­Szene in allen erdenklichen Varia­tionen durchspielen: wie es perfekt laufen, was alles schiefgehen könnte. Ich sollte, egal was passiert, den Atem kontrollieren und Ruhe bewahren. Denn ein großer Teil ­eines gelungenen Stunts ist die ­Per­formance: immer souverän bleiben, zur ­Kamera schauen, die Augen offen ­halten.“ Sie absolvierte Atemübungen und gezieltes Training, um dem enormen Druck der Windströmung auf Nacken und Schultern standhalten zu können. „Du kannst es dir so vor­stellen, als müsstest du im Orkan auf wackeligem Untergrund eine halbe Stunde lang den Upward Dog halten, wie im Yoga“, sagt sie.

Quotation Wir machen keine einfachen Sachen. Michelle Khare

Auf dem roten Teppich der „Mission: Impossible“-Premiere nutzte Khare die Gelegenheit, ihr Idol nach seinem Rezept für einen Signature-Stunt der Marke Tom Cruise zu fragen. „Trainieren“, sagte er. „Trainieren, trainieren, trainieren. Wissen, was man tut. Alles methodisch und sehr gründlich aufbauen.“ Cruise’ Worte hallten während der beinharten Drills in ihr nach – besonders jene, die er zum Abschied zu ihr sagte: „Es geht nicht darum, vorsichtig zu sein. Es geht darum, dass du weißt, was du tust.“

Ready und fokussiert

Trotz aller Perfektion und Professiona­lität in der Vorbereitung: In der Woche vor dem Event plagten Khare Albträume. „Es gibt die Produzentin Michelle und die Künstlerin Michelle“, sagt sie. „Die Produzentin denkt: Toll, das wird unglaublich! Die Künstlerin: Oh nein, jetzt muss ich es wirklich tun.“ Auf dem Flugfeld machte es dann klick. „Die Crew war bereit, vorbereitet, ruhig. All systems go. Von einer Sekunde auf die andere waren alle Zweifel und Ängste verflogen. Ich war komplett ready, ­ruhig, fokussiert.“

Khare has more than 5 million subscribers on YouTube. © Jim Krantz

Zurück im Schnittraum des „Chal­lenge Accepted“-Büros in Burbank zeigt Khare eine Sequenz aus den Aufnahmen: Sie hängt an der Flanke der C-130 Her­cules, kein Schrei, kein Zucken, auch als die Maschine beschleunigt und die immer stärkere Windströmung ihre Füße von dem schmalen Tritt reißt, auf dem sie zu Beginn stand. Sie hält den Blick blinzelnd nach vorn, später nach unten – trotz ihrer Höhenangst. „Etwa auf halber Strecke wurde es sogar richtig spaßig“, sagt sie und grinst. „Ich war voller Adrenalin, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich kannte Adrenalin durch körperliche Anstrengung – das hier war Adrenalin durch pure Reizüberflutung.“ Als die ­Maschine aufsetzte, sprang ­Khare zu ­Boden – und ließ die Tränen fließen. „Es war der größte Kick meines Lebens“, sagt sie. „Ich werde nie vergessen, wie ich ­danach die Crew umarmt habe. Es war ein gemeinsamer Erfolg, zu dem alle ­etwas ­beigetragen haben.“

Quotation Eine Actionheldin ist jemand, die ihr Leben in vollen Zügen lebt. Und dabei immer wieder ihre Angst besiegt. Michelle Khare

Es ist wohl das Wechselspiel zwischen der Produzentin Michelle und der Per­formerin Michelle, das sie antreibt. „Wir machen keine einfachen Sachen“, sagt sie. „Wenn es nicht herausfordernd ist, ist es keine Geschichte für uns.“

An Khares Badezimmerspiegel klebt ein Post-it. Auf ihm steht: „Wenn ich heute nur ein junges Mädchen inspi­rieren kann, habe ich meinen Job ­gemacht.“ Sie erklärt, was es mit der ­Notiz auf sich hat: „Wenn du so einen Kanal startest wie ich, denkst du am Anfang nur an Views und daran, das ­nötige Geld für den nächsten Dreh zu verdienen. ‚Views‘ klingt ja so technisch. Doch in Wahrheit sind das Menschen, die dir zusehen. Millionen Menschen, die du beeinflusst, inspirierst. Du hast Wirkung, und die zählt. Daran soll mich dieser Zettel täglich erinnern.“

Und wohin geht „Challenge Accepted“? Was sind Khares Pläne, den Erfolgskanal weiterzuent­wickeln? „Das definiere ich“, sagt sie. „Oder genauer ­gesagt: meine Angst.“ „Denn eine Actionheldin“, sagt Khare, „ist jemand, die ihr Leben in vollen ­Zügen lebt. Und dabei immer wieder ihre Angst besiegt.“

Keep up with Michelle