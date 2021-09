01 Freiheit auf zwei Rädern

Maximilian Knechtel, 36, vom Kommunikationsexperten zum Fahrradmechatroniker

Er betreute Kabarettisten wie Josef Hader oder Michael Mittermeier. Doch der Großteil von Maximilian Knechtels PR- und Öffentlichkeitsarbeit bestand darin, „in den Bildschirm zu schauen“.

Kein Vergleich zur neuen Aufgabe in der Cycle Factory in Baden bei Wien: „Wenn ich nicht gerade an Fahrrädern herumschraube, rede ich mit der Kundschaft über unsere gemeinsame Leidenschaft: Fahrräder .“ Das Rad ist dem heute 36-Jährigen früh zum bevorzugten Mittel der Mobilität geworden: „Am Schulweg musste ich die Grenze zwischen dem Burgenland und der Steiermark überschreiten. Ich habe für 15 Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwei Stunden gebraucht. Aus eigener Kraft war ich wesentlich schneller.“

Maximilian Knechtel hat die PR-Arbeit gegen die Luftpumpe getauscht. © Chris Mavric

Nach der Matura studierte er in Wien Kommunikationswirtschaft. Die Liebe zum Bike blieb, Knechtel ist einer der Mitbegründer der Wienerwaldtrails, einer Reihe von gepflegten Mountainbikestrecken rund um Wien. Die Unzufriedenheit mit dem Bürojob kam schleichend. 2020 gipfelte sie in einem Jahr Bildungskarenz – und letztendlich im beruflichen Umstieg: „Ich habe meine Kollegen unglaublich gern gehabt, deshalb ist mir der Abschied schwer gefallen. Aber ich funktioniere nicht als Arbeitskraft, wenn ich den ganzen Tag sitzen muss.“

Den dreimonatigen Mechatroniker-Grundkurs am Wiener WIFI bezahlte Knechtel aus eigener Tasche, ein Aufbaukurs ist in Planung. Er radelt mit dem E-Bike zur Arbeit und beurteilt seine Zukunftsaussichten positiv: „Viel hängt von politischen Entscheidungen ab. Aber gerade in den Monaten der Pandemie ist das Fahrrad als Fortbewegungsmittel enorm populär geworden.“

02 Die Freude im Fokus

Olga Vinakur, 27, von der Systemgastronomin zur Fotografin

Die Absage der Kunstuniversität Linz hat Olga Vinakur hart getroffen. Heute kann sie die Entscheidung nachvollziehen: „Ich wollte nach der Matura Grafikdesign und Fotografie studieren. Wenn ich meine alte Bewerbungsmappe ansehe, verstehe ich, dass sie mich abgelehnt haben.“

Die gebürtige Weißrussin, die als Kind mit ihren Eltern in Oberösterreich eine neue Heimat gefunden hat, musste einen beruflichen Umweg gehen, ehe sie ihren Traumberuf erlernen durfte. „Nach der Matura bin ich in der Systemgastronomie gelandet. Ich musste mein Leben einfach irgendwie finanzieren.“

Für Olga Vinakur eröffnete sich eine neue (Berufs-)Perspektive. © Chris Mavric

Obwohl sie mit 21 Jahren schon Store-Managerin einer Burger-Kette war, blieb das Gefühl, fehl am Platz zu sein: „Ich hatte so viele Ideen, aber niemand hat sich darum gekümmert. Ich war sehr frustriert.“ Mit Wissen ihrer „sehr entgegenkommenden“ Vorgesetzten suchte sie nach einer neuen Herausforderung und fand 2016 über die AMS-Jobbörse eine Lehrstelle als Fotografin. „Ich bin Handwerkerin, die Kamera ist mein Werkzeug. Sein Handwerk zu beherrschen ist Grundlage der Kunst . Ich brauche beides in meinem Leben, das Handwerk und die Kunst.“

Nach einer auf zweieinhalb Jahre verkürzten Ausbildung wurde Olga Vinakur von ihrem Lehrmeister Martin Eder in dessen Linzer Fotostudio angestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits regelmäßig Preise gewonnen: „Auszeichnungen wie der Sieg beim Bundeslehrlingswettbewerb 2019 bedeuten mir sehr viel. Ich weiß aber, dass ich noch sehr viel lernen und mich weiterentwickeln muss.“

03 Auf dem Holzweg ins Glück

Franziska Brugger, 45, von der diplomierten Biologin zur Tischlerin

Franziska Brugger stammt aus Matrei in Osttirol, der Vater war Landwirt, die Mutter führte ein Gasthaus: „Es gibt keinerlei familiäre Vorgeschichte im Handwerk; wir hatten nicht einmal die klassische Werkstatt in der Garage.“

Obwohl Franziska bereits nach der Hauptschule mit einer Tischlerlehre kokettierte, folgte sie dem elterlichen Rat, zuerst die Matura zu machen. „Ich wusste, eine Lehre kann ich später immer noch absolvieren.“

Franziska Brugger bei der Arbeit in ihrer Werkstatt. © Chris Mavric

Aus später wurde viel später. Bevor es letztendlich mit 33 Jahren so weit war, studierte die heute 45-Jährige in Wien Biologie und arbeitete danach in einem wissenschaftlichen Fachverlag. „Die Büroarbeit war mir aber zu wenig greifbar. Mir hat das unmittelbare Erfolgserlebnis gefehlt“, sagt die Akademikerin. Sie begann eine Tischlerlehre – an der Seite von Burschen, die halb so alt waren wie sie: „Tatsächlich war die größte Herausforderung, einen Draht zu meinen Mitschülern zu finden.“

Dank der Unterstützung des AMS, das die Ausbildung von Frauen in technischen und handwerklichen Berufen gezielt gefördert hat, „war es letztendlich kein Sprung ins kalte, sondern ins lauwarme Wasser. Ich konnte mir sogar leisten, auf eine Lehrzeitverkürzung von drei auf zwei Jahre zu verzichten. Ich wollte die Zeit nutzen, um möglichst viel Routine zu sammeln.“ Auch, wenn die Entscheidung von ihrem Umfeld – vorsichtig formuliert – unterschiedlich gut aufgenommen wurde, bereut Franziska Brugger den Schritt zur Lehre und in weiterer Folge zur Selbständigkeit keine Sekunde: „Die Arbeit mit Holz ist definitiv erfüllend.“

04 Talente verknüpfen

Benjamin Müller, 17, Schüler und Mechatronik-Lehrling

Schulunterricht taugt ihm eigentlich nicht so sehr. Also wählt Benjamin Müller einen vielleicht komplizierten, aber zielorientierten Umweg: „Die HTL hätte fünf Jahre gedauert. Aber wenn ich die Mechatroniker-Lehre neben dem Gymnasium absolviere, werde ich in vier Jahren fertig.“

So verbringt der Schüler, der im Oktober seinen 18. Geburtstag feiert, seine Wochenenden weniger auf Partys als in Werkstätten und Lehrsälen. Möglich macht diese duale Ausbildung ein 2010 gegründetes Programm namens CAP. future; vier Jahre lang finden jedes zweite Wochenende praxisorientierte Kurse statt, am Ende steht der reguläre Lehrabschluss als Mechatroniker.

Benjamin Müller weiß, wo er Hand anlegen muss. © Chris Mavric

Dieses Berufsfeld, erklärt der ebenso strukturierte wie eigenständige Linzer, bietet vielfältige Berufsmöglichkeiten: „Es handelt sich dabei um eine breitgefächerte Mischung aus Mechanik und Elektronik. Man kann später technische Anlagen planen oder warten.“ Schmunzelnder Nachsatz: „ Man hört oft, dass Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen werden . Davor habe ich keine Angst, denn ich baue diese Roboter.“

Tatsächlich hat er andere Pläne: Im kommenden Jahr absolviert Benjamin Müller zuerst die Matura, dann die Lehrabschlussprüfung. Danach will er sich einer neuen Herausforderung widmen. „Meine Leidenschaft ist der Animationsfilm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Talente verknüpfe. Aber Mechatronik und Film überschneiden sich im Bereich der Kameras. Vielleicht finde ich einen Weg, wie ich meine Kameras selbst optimieren kann.“

05 Goldenes Handwerk

Stefanie Derhaschnig, 39, von der Betriebswirtin zur Goldschmiedin

Die Realität, sagt Stefanie Derhaschnig, sei besser als die Fantasie ihres 17-jährigen Ichs. Damals, erinnert sich die heute 39-jährige Wienerin, hatte sie zum ersten Mal von einer Goldschmiedelehre geträumt: „Ich hatte nicht vorhergesehen, wie schön es tatsächlich ist, kreativ zu sein und mit eigenen Händen ein elegantes Schmuckstück zu erschaffen.“

Ehe sie 2018 im Palais Obizzi in der Wiener Innenstadt ihre Goldsmithery eröffnen konnte, folgte Stefanie Derhaschnigs Leben einem vorgezeichneten Karriereweg. „Ich habe in Brüssel und Barcelona Internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und danach im Unternehmen meines Vaters mitgearbeitet.“

Stefanie Derhaschnig hat als Goldschmiedin ihren Traumberuf gefunden. © Chris Mavric

Mit der Geburt des zweiten Kindes erwachte in der damals 30-jährigen Frau der Drang zur Eigenständigkeit: „Ich habe beschlossen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen.“ Und so folgte sie ihrem Teenagertraum und zog die zweijährige Ausbildung an der Wiener Goldschmiede-Akademie einer Übernahme des Familienbetriebs vor. Manchmal, gibt sie zu, sei sie unsicher gewesen. „Aber ich hatte nie Zweifel. Den Wunsch, etwas mit meinen Händen zu schaffen, hatte ich ja schon sehr lange. In dieser Phase habe ich gelernt: Sobald man einen Schritt setzt, folgen automatisch der zweite und der dritte.

Längst hat sie sich als Goldschmiedin etabliert und einen Stamm an Kunden geschaffen, die ihren Stil und ihre Suche nach der Perfektion im Unperfekten schätzen. „Was man gerne tut, geht leichter von der Hand als eine Arbeit, bei der das Herzblut fehlt.“