Nenda Neururer: Kreativer Kampf gegen Alltagsrassismus

„Und, woher bist du?“ – Für viele eine ganz normale Smalltalk-Frage, für Nenda Neururer vielmehr Rechtfertigungsdruck. Speziell dann, wenn sie mit Tiroler Akzent samt ultraharten Konsonanten „Ötztal“ antwortet, und vom Gegenüber mit irritiertem Blick so was folgt wie: „Ach so – aber deine Eltern? Deine Großeltern? Dein Onkel zweiten Grades mütterlicherseits?“

Mittlerweile hat Nenda mehrere Ventile gefunden, um solche Erfahrungen zu ver­arbeiten. Mehr noch: Sie hat gelernt, ihre vermeintliche Andersartigkeit zu ihrer Stärke zu machen. „Es war eine Überlebenstaktik, mich doppelt so sehr anzustrengen und andere zu beeindrucken.“ Zum einen durch Musik. „Ich saß früher, schon als ich noch klein war, in meinem Kinderzimmer und habe Texte auswendig gelernt. Insgeheim war ich so gesehen schon immer Rapperin“, sagt sie. Im Corona-Lockdown hat sie dann, eher aus Langeweile, damit angefangen, selbst Songs zu schreiben – und landete mit ihrer ersten Single „Mixed ­Feelings“ prompt auf Platz eins der FM4-Single­charts und Ende 2021 sogar an der Spitze der Jahres­charts. „Mir war zu dem Zeitpunkt alles wurscht. Ich hab’s einfach gemacht.“

