Oskar Haag: Musiker, Schauspieler und „Lost Cause“

On point: Oskar Haag Geboren 2005 in Klagenfurt Lebt in Wien

Als Oskar Haag vor Gustav Klimts berühmtem Gemälde „Der Kuss“ steht, passiert etwas Seltsames. Eigentlich wollte er Freunden aus Kärnten, die auf Besuch in Wien sind, nur das Schloss Belvedere zeigen. Stattdessen hört er plötzlich eine Melodie in seinem Kopf: „Give me the kiss / The one that Klimt was thinking about“. Haag stellt sich in eine Ecke des Museums, summt die Idee ins Handy und sagt zu seiner Freundin: „Ich fahr jetzt heim. Ich muss ein Lied schreiben.“

Heute zählt „Der Kuss“, eine zarte Pop-Ballade, zu den Herzstücken seines neuen Albums „Lost Cause“, das am 25. September erscheint. Es ist ein Album über das Erwachsenwerden – allerdings nicht über jenes, das plötzlich vernünftig, geschniegelt und berechenbar macht, sondern über die Kunst, sich seine Unbeschwertheit nicht nehmen zu lassen.

Selbstermächtigung

„Lost Cause“ klingt zunächst düster. Tatsächlich steckt dahinter eine Geschichte voller Ironie. „Mir wurde als Schüler oft gesagt, ich sei ein verlorener Fall. Dass aus mir nichts wird“, erzählt Haag in einem Coffeeshop im zweiten Bezirk, gleich um die Ecke wohnt er mit seiner Freundin. „Lost Cause“ hat er sich mittlerweile sogar auf den Arm tätowieren lassen. „Ich habe mir solche Kommentare einfach ­zurückgeholt und etwas Eigenes daraus gemacht.“ Sein jüngster Albumtitel ist eine selbstbewusste Umdeutung.

Oskar Haag ist heute zwanzig. Seit ­seinem gefeierten Debütalbum „Teenage Lullabies“ von 2023, dessen zarte, verträumte Musik ihm sogar Vergleiche mit Billie Eilish eingebracht hat, ist einiges passiert: Schauspielrollen am Burgtheater und in Filmen, internationale Tourneen, ein kometenhafter Aufstieg. Trotzdem klingt er erstaunlich gelassen. „Ich merke schon, dass ich nicht mehr sechzehn oder siebzehn bin“, sagt er. „Aber genau darum geht es auf dem Album: Man sollte das Erwachsenwerden nicht zu ernst nehmen.“ Er beobachte bei vielen Freundinnen und Freunden, wie plötzlich alles um Karriere, Sicherheit und Zukunftsängste kreise. „Dann denke ich mir: Warum? Es ist doch eh lustig, wie es ist. Man muss nicht plötzlich auf furchtbar ernst machen.“

Quotation Man muss im Leben nicht auf furchtbar ernst machen. Oskar Haag

Vielleicht ist genau das die größte Veränderung. Früher kontrollierte Haag nach jeder Veröffentlichung alle paar Minuten die Streamingzahlen seiner Songs. Heute schaut er oft tagelang gar nicht mehr nach. „Wenn eine Single erscheint, dann erscheint sie halt. Vielleicht läuft sie gut, vielleicht nicht. Mir gefällt das Lied – und das reicht mir.“

Gerade diese Gelassenheit musste er sich erst erarbeiten. Sein Vater Oliver Welter, Sänger der Band Naked Lunch, hatte ihn gewarnt. „Beim ersten Album wartet niemand auf dich. Beim zweiten haben plötzlich alle Erwartungen.“ Genau daran scheiterte Haag zunächst. „Ich habe ein halbes Jahr lang kaum etwas zustande gebracht, weil ich ständig dachte: Ich muss jetzt ein Album schreiben.“ Erst als er diesen Gedanken losließ und wieder einfach Songs schrieb, weil es ihm Spaß machte, löste sich die Blockade. „Es ist ­eigentlich nicht mehr als das: Ich schreibe Lieder, weil ich sie schreiben möchte.“

Chris Martin ist sein Fan

Dass Haag auch international Aufmerksamkeit bekommt, zeigte eine Begegnung mit Coldplay-Sänger Chris Martin. Bei ­einem Treffen österreichischer Musikerinnen und Musiker durften alle eine Minute lang einen Song vorstellen. Haag hatte ­allerdings noch keine Aufnahme seines neuen Stücks „Der Kuss“. Also setzte er sich ans Klavier. Nach einer Minute sagte Martin: „Play the rest of the song!“ Haag spielte weiter. Als Einziger an diesem Abend durfte er seinen Song vollständig präsentieren.

Als Schauspieler bleibt Haag wählerisch. „Ich mache nur Projekte, auf die ich wirklich Lust habe.“ Eines davon ist der Spielfilm „Mila/Marija“, der diesen Herbst erscheint und vom bewaffneten Widerstand der Kärntner Sloweninnen und Slowenen gegen den Nationalsozialismus ­erzählt. Dafür lernte Haag fast ein Jahr lang Kärntner Slowenisch. „Ich spreche im Film kein einziges Wort Deutsch. Der Dreh war unglaublich spannend.“ Und körperlich fordernd: „Ich musste Ende November achtmal in einen eis­kalten Bach springen.“

Wer Haag kennt, weiß ohnehin: Schubladen waren nie sein Ding. Er trägt Nagellack und liebt David Bowie ebenso wie die Beatles und das US-Indie-Folk-Projekt Beirut. Er ist Schauspieler, Songwriter und Fußballfan, verfolgt bis tief in die Nacht Spiele des FC Barcelona. Auf dem neuen Album reicht die musikalische Bandbreite von Punk über Indie bis Pop. „Ich werde nie ein Album machen, das komplett gleich klingt. Ich höre einfach viel zu unterschiedliche Musik.“

Den Lehrer, der ihm einst prophezeite, aus ihm werde nichts im Leben, hat Haag nie wieder getroffen. Über Freunde hörte Oskar, dass er noch immer über ihn redet. Manchmal ist der schönste Triumph, eine Beleidigung in Kunst zu verwandeln. Und aus einem verlorenen Fall einen Hit zu machen.­