Ottobahn: Gondeln für alle

In unseren Städten wird es immer enger. Viele Verkehrsmittel – Autos, Lastwagen, Fahrräder, Straßenbahnen, Busse, E-Scooter und vielleicht bald autonome Fahrzeuge – konkurrieren um den Platz auf der Straße. Wohin soll das noch führen? „Wir müssen in die dritte Ebene gehen. Dort gibt es Raum, der heute noch nicht genutzt ist“, sagt Marc Schindler, 41, Managing Director des Start-ups Ottobahn (er selbst bezeichnet sich als „Can Do Officer“).

In unseren Städten wird es immer enger. Viele Verkehrsmittel – Autos, Lastwagen, Fahrräder, Straßenbahnen, Busse, E-Scooter und vielleicht bald autonome Fahrzeuge – konkurrieren um den Platz auf der Straße. Wohin soll das noch führen? „Wir müssen in die dritte Ebene gehen. Dort gibt es Raum, der heute noch nicht genutzt ist“, sagt Marc Schindler, 41, Managing Director des Start-ups Ottobahn (er selbst bezeichnet sich als „Can Do Officer“).

In unseren Städten wird es immer enger. Viele Verkehrsmittel – Autos, Lastwagen, Fahrräder, Straßenbahnen, Busse, E-Scooter und vielleicht bald autonome Fahrzeuge – konkurrieren um den Platz auf der Straße. Wohin soll das noch führen? „Wir müssen in die dritte Ebene gehen. Dort gibt es Raum, der heute noch nicht genutzt ist“, sagt Marc Schindler, 41, Managing Director des Start-ups Ottobahn (er selbst bezeichnet sich als „Can Do Officer“).

Das Unternehmen aus München hat ein komplett neues Verkehrskonzept entwickelt, in dem Gondeln die Verkehrsteilnehmer abholen und ohne anzuhalten an ihr Ziel bringen – eine Mischung aus Individualverkehr und öffentlichem Schienennetz, das die Vorteile beider Mobilitätsformen kombiniert. Die Gondeln rollen energie-effizient auf Schienen in 5 bis 10 Meter Höhe. Am Ziel angekommen, sinken sie auf Straßenniveau herab.

Das Unternehmen aus München hat ein komplett neues Verkehrskonzept entwickelt, in dem Gondeln die Verkehrsteilnehmer abholen und ohne anzuhalten an ihr Ziel bringen – eine Mischung aus Individualverkehr und öffentlichem Schienennetz, das die Vorteile beider Mobilitätsformen kombiniert. Die Gondeln rollen energie-effizient auf Schienen in 5 bis 10 Meter Höhe. Am Ziel angekommen, sinken sie auf Straßenniveau herab.

Das Unternehmen aus München hat ein komplett neues Verkehrskonzept entwickelt, in dem Gondeln die Verkehrsteilnehmer abholen und ohne anzuhalten an ihr Ziel bringen – eine Mischung aus Individualverkehr und öffentlichem Schienennetz, das die Vorteile beider Mobilitätsformen kombiniert. Die Gondeln rollen energie-effizient auf Schienen in 5 bis 10 Meter Höhe. Am Ziel angekommen, sinken sie auf Straßenniveau herab.

Autonome Straßenfahrzeuge seien, so Schindler, nicht in der Lage, das Problem verstopfter Städte zu lösen. „Außerdem ist unser Konzept viel einfacher. Das System Straßenverkehr beinhaltet ja neben den Autos auch noch Radfahrer und Fußgänger.“ Diese Variablen fallen beim „ottonomen Fahren“ weg. Das bedeutet, dass die Rechenkraft ganz darauf verwendet werden kann, die Gondeln schnell und sicher zum Ziel zu bringen.

Autonome Straßenfahrzeuge seien, so Schindler, nicht in der Lage, das Problem verstopfter Städte zu lösen. „Außerdem ist unser Konzept viel einfacher. Das System Straßenverkehr beinhaltet ja neben den Autos auch noch Radfahrer und Fußgänger.“ Diese Variablen fallen beim „ottonomen Fahren“ weg. Das bedeutet, dass die Rechenkraft ganz darauf verwendet werden kann, die Gondeln schnell und sicher zum Ziel zu bringen.

Autonome Straßenfahrzeuge seien, so Schindler, nicht in der Lage, das Problem verstopfter Städte zu lösen. „Außerdem ist unser Konzept viel einfacher. Das System Straßenverkehr beinhaltet ja neben den Autos auch noch Radfahrer und Fußgänger.“ Diese Variablen fallen beim „ottonomen Fahren“ weg. Das bedeutet, dass die Rechenkraft ganz darauf verwendet werden kann, die Gondeln schnell und sicher zum Ziel zu bringen.

Probleme vor Ort