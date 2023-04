Pacific Floaters: Im Ruderboot von Kalifornien nach Hawaii

In einem sieben Meter langen Ruderboot namens „Frida“ werden Catharina, 36, und Wolfgang, 42, Richtung Hawaii aufbrechen. Ihr Ziel: 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen pro Woche rudern – mit alternierenden Ruhephasen –, um nach 40 bis 60 Tagen auf Kauai anzukommen. Aber warum um alles in der Welt rudert man freiwillig eine gefühlte Ewigkeit durchs gefühlte Nichts? Wolfgang: „Es ist ein Abenteuer und eine Herausforderung.“ Und der Meerwert? „Es ist für den guten Zweck. Die Challenge unterstützt

Für ihre Ozean-Odyssee nehmen die beiden auch den überschaubaren Komfort in Kauf: Ein solarbetriebener Watermaker wandelt Salzwasser in Trinkwasser um, Expedition Food wie Chicken Tikka löffeln Catharina und Wolfgang dann aus dem Sackerl. Die beiden wissen bereits von früheren Unternehmungen, dass der Körper nach Wochen des Verzichts über spezielle Skills verfügt: „Manchmal kann man das Buttercroissant richtig schmecken, wenn man es sich lange genug vorstellt“, sagt Wolfgang. Zu solch imaginierten Delikatessen kommt ein schwer verdaulicher Dauerzustand: Blasen an den Händen, Nervenschmerzen am Gesäß, Sonnenstich bei Tag, Schlaflosigkeit bei Nacht, weil Sturm und Wellen das Boot zu stark schütteln. Die Toilette? Ein Kübel. Und waschen braucht man nichts, auch nicht die Kleidung. Sie trocknet ja sowieso nicht.