Das Tessin ist die Sonnenstube der Schweiz. Unser südlichster Kanton ist für sein Mittelmeer-Flair beliebt, für seine Seen, Palmen und ein breites touris­tisches Angebot: Radtouren, Wander­ausflüge, Bootfahren und Eisessen. Aber gerade als Hike & Fly-Destination ist die Region Ascona-Locarno unterbewertet. Deshalb möchte ich die Paragleiter-Piloten und -Pilotinnen unter euch auf eines meiner Abenteuer mitnehmen.

Patrick von Känels Arbeitsplatz sind die Berge und der Himmel. © Felipe Giacometti/Red Bull Content Pool

Letzten Herbst bin ich vom Familienurlaub in der Türkei zurück ins Tessin gekurvt, weil ich dort einen Vortrag halten sollte. Dabei dachte ich: „Anfang November sind die Bäume so schön, das Wetter sieht gut aus, eigentlich könnte man jetzt etwas machen.“ Als Location fiel mir gleich der Lago dei Pozzöi ein, der in einem einsamen Hochtal oberhalb von Cimalmotto versteckt liegt. In Cimalmotto gibt es übrigens ein Restaurant, das Locanda Fior di Campo, wo typische Tessiner Kost angeboten wird: Polenta, Wildforelle und Brennnessel-Ravioli, alles wirklich ausgezeichnet!

Rock & Roll: Paragleiter Patrick von Känel sucht einen guten Startplatz. © Sidario Balzarini

Wie ein Tourist

Alleine schon die Fahrt über die Serpentinen von Campo war ein Abenteuer. Ich weiß noch, dass wir nervös waren, weil die schönste Zeit für Lärchen Mitte Oktober ist, wenn sie goldgelbe Nadeln tragen. Es war auch eher kühl, was die Nadeln eigentlich zum Fallen bringt. Mit diesem leicht angespannten Gefühl, wie sich die Natur präsentieren würde, sind wir weitergefahren, einfach um zu schauen, was noch möglich ist.

Quotation Unser Pfad führt in eine Senke, in der sich die Morgenkälte fängt. Ich hatte den Eindruck, mir würden die Zehen abfrieren. Patrick von Känel

Von Känel am Abend im Camp. Er reist am liebsten mit leichtem Gepäck. © Sidario Balzarini

Der Lago dei Pozzöi liegt an einem Osthang, perfekt in Richtung Sonnen­aufgang orientiert. Unser Plan: mittags mit dem Auto so hoch wie möglich, von dort zum See wandern und im Zelt übernachten. Ich hatte, direkt aus der Türkei kommend, nicht genug Kleidung dabei, und meinen Fotografenfreund Sidario gebeten, noch warme Kleider mitzunehmen. Also hatte ich auch nur einen kleinen Rucksack mit, weswegen ich unsere Sachen wie ein Tourist mit einer Einkaufstasche unterm Arm tragen musste. Noch dazu in kurzen Hosen.

Sonne und Frost

Der Pfad führt zunächst in eine Senke, in der sich die Kälte fängt – ein kleiner See aus eisiger Luft. Alles war weiß vom Frost, und innerhalb von zehn Minuten hatte ich den Eindruck, meine Zehen würden mir abfrieren. Sobald wir aber auf die sonni­ge, wunderschöne Alpe di Sfii gelangten, war es schlagartig wieder warm. Der Weg, ein Saumpfad, ist uralt, aber stabil und aufwendig angelegt. Ich erinnere mich gerne an diese ganz spezielle Stille des Herbstes, wenn sich die Wildtiere bereits zurückgezogen haben und kein Wanderer mehr in dieser Höhe unterwegs ist. Alles hat sich schon eingestellt auf einen langen, harten Winter.

Die Region Ascona-Locarno bietet wilde Berglandschaften. © Sidario Balzarini

Oben am See angekommen, war uns sofort klar: Es sieht hier megaschön aus, und auch die Nadelbäume waren noch goldgelb. Was uns ebenfalls erleichtert hat, war das viele herumliegende Holz, mit dem wir ein großes, leuchtendes Feuer machten. Das sorgte für Atmosphäre und war fein warm.

Stille Mondnacht

Außer meiner Einkaufstasche hatten wir noch Sidarios Survival-Kit mit Adventure-Food. Ich übernachte nicht oft draußen, weil man fast immer zu wenig Proviant mithat – und auch weil morgens alles so feucht ist. Das habe ich nicht so gerne. Das Krasse war, es war überhaupt nicht feucht! Wir hatten es sehr lustig und dann eine stille Mondnacht: mega­schön. Das einzige Geräusch war das Knistern des Feuers.

Patrick streift mit seinem Gleitschirm die Oberfläche des Lago dei Pozzöi. © Sidario Balzarini

Auch am Morgen war alles trocken und die windstille Luft perfekt für Fotos. Ich musste zum Testen einige Male 80 bis 90 Höhenmeter hochlaufen. Als dann die Sonne die ersten Strahlen über den Passo Pianaccio schickte, wurde es ernst. Wir haben gleich ein paar Versuche gemacht, bei denen ich Spiralen über dem See geflogen bin. Das ist natürlich immer gewagt. Aber frühmorgens, hoch oben in den Bergen, war der Uferbereich noch gefroren und eine Wasserlandung ein No-Go. Also langsam herantasten …

Spiralen im Spiegel

Das Ziel war, mit dem Ende des Schirms eine Spur durch die spiegelglatte Oberfläche zu ziehen. Am Ende habe ich noch voll riskiert, um eine Spirale in der Mitte des Sees zu ziehen – und da ist es passiert. Ich hatte zu wenig Energie und bin vom See nicht mehr weggekommen. Resultat: Absturz ins ultrakalte Wasser. Zum Glück hatte ich ja die Ersatzkleider.

Survival: «Expeditionsnahrung weckt meinen Appetit», sagt Patrick. © Sidario Balzarini

Schön für uns Gleitschirm-Piloten: Wir müssen nur raufhiken und den Fußweg ins Tal nicht einkalkulieren. Der ­Talflug war dann wirklich extrem schön: ­stilles Gleiten über goldenen Wäldern und hochalpinen Fluren, fast wie im Engadin. Man vergisst sogar für Augenblicke, dass man im südlichen Tessin ist, und trotzdem hat man dessen mediterranes Dolce Vita in Reichweite.

Hike & Fly: Drei Touren – von leicht bis anspruchsvoll – in der Region Ascona-Locarno

Monte Gambarogno

Von der Alpe di Neggia (Anreise mit dem Postauto) direkt die Wiese hoch oder auf dem angenehmen Pfad zum Gipfel (1630 m). Das ­Panorama und der Flug über den Lago Maggiore sind großes Kino! Nicht bei Nordföhn fliegen.

Aufstieg: 70 Minuten

Landeplatz: Delta Maggia (194 m)

Schwierigkeit: 2/5

Gemütlicher Schwebezustand über den Tessiner Herbstwäldern. © Sidario Balzarin

Cardada Cimetta

Ein schöner Wanderweg führt von der Bergstation Cardada zum Cimetta-Gipfel (1672 m), hoch über Locarno. Von dort aus sind für erfahrene Piloten auch Langstreckenflüge möglich.

Aufstieg: 60 Minuten

Landeplatz: Delta Maggia oder alter Flugplatz Ascona

Schwierigkeit: 3/5

Pizzo Leone

Die mit T2 bewertete Hike durch Buchenwälder zum 1659 m hohen Gipfel verlangt solide Grundkondition. Vom Parkplatz (Gruppaldo) sind es ca. 1250 Höhenmeter. Bei Südwind lange Flugzeiten, am besten über dem Kamm halten.

Aufstieg: 230 Minuten

Landeplatz: Delta Maggia oder die Wiese bei San Materno (200 m)

Schwierigkeit: 4/5