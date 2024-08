Peter Filzmaier: Warum die MotoGP der populärste Motorsport sein müsste

Weltweit gibt es fast zwei Milliarden Autos. Das ist eine Zahl mit neun Nullen. Dem stehen „nur“ ein paar hundert Millionen Motorräder gegenüber, der Löwenanteil davon in Asien. In Österreich sind es über fünf Millionen Autos und weniger als eine Million Motorräder. So gesehen scheint es logisch zu sein, dass Formel 1 und Co populärer sind als Motorrad­rennen. Aber ist das in der Tat naheliegend? Nein!

1. Obwohl Francesco Bagnaia in den letzten zwei Jahren Weltmeister wurde, drehen in der MotoGP keine einsamen Seriensieger ihre Runden. Ebenfalls gewinnen konnten 2023: Marco Bezzecchi (3-mal), Álex Rins (1-mal), Jorge Martín (4-mal), Aleix Espargaró (2‑mal), Johann Zarco (1-mal), Enea Bastianini (1‑mal) und Fabio Di Giannantonio (1-mal). Also gab es acht ver­schiedene Sieger.

2. In der Formel 1 siegten im Vorjahr ohne Sprint­rennen bloß drei Leute, und Max Verstappen triumphierte in über 80 Prozent der Fälle. Ist hier nicht eine MotoGP-Saison mit acht Siegern objektiv viel spannender? Auch Superstar Marc Márquez wird bald wieder ganz vorne sein. Fabio Quartararo, Weltmeister von 2021, bräuchte nur ein besseres Bike ­unter dem werten Gesäß, um zu gewinnen.

3. Zusätzlich zu den unter Punkt 1 Genannten sind auch Brad Binder, Jack Miller, Joan Mir, Miguel Oliveira und Maverick Viñales Rennsieger, also kann man weitere Erfolge in der MotoGP nicht ausschließen. Augusto Fernández und vor allem das Megatalent ­Pedro Acosta sind auf dem Weg nach oben. Das macht mindestens 15 (!) potenzielle Siegfahrer auf immerhin fünf unterschiedlichen Motorrad­marken. In der F1 kreiste allzu oft Max Verstappens RB19 mutterseelenallein an der Spitze – wie früher Lewis Hamiltons Mercedes und Michael Schumachers Ferrari.

4. Die Motorradzeiten der sechziger und siebziger Jahre, als Giacomo Agostini in mehreren Kubikzentimeter-Klassen fast alles gewann, die sind zum Glück lange vorbei. Allerdings ist jedes Auto in der Formel 1 ein sensationelles Wunderwerk der Technik. Die Maschinen der MotoGP sind klarerweise ebenfalls Hightech-Produkte, doch vergleichsweise weniger kompliziert. Hand aufs Herz: Wie viele von uns Fans können das in technischer Hinsicht ausreichend beurteilen?

5. Es geht sowieso mehr um die subjektive Faszination. Der Sound eines Motorrads ist um nichts weniger geil als derjenige eines Autos. Wer wie gut fährt, das ist für uns halbwissende Fans in der Formel 1 ebenfalls viel schwieriger zu beurteilen. Man ahnt mehr, wie großartig Autos an die Grenzen der Physik heran­geführt werden, als man es weiß. Die Schräglagen in einem Motorradrennen hingegen sind fantastisch, das merkt jeder Zuseher sofort.

6. Vergleichen wir zudem einfach, wie viele Positionswechsel es in einem Motorrad- und in einem Autorennen gibt. Selbst eingefleischte Fans der Formel 1 müssen zu­geben, dass es leider Rennen gibt, die eine Prozession ohne Überholmanöver darstellen. Aufgrund des Reifenmanagements wird dabei regel­mäßig – wie in Monte Carlo – nicht einmal im höchstmöglichen Tempo gefahren. In einem Rennen der MotoGP-Klasse gibt es im gesamten Rennen locker 20 bis 30 oder sogar auch mal 50 Überholmanöver, in der Moto2 und Moto3 noch viel mehr.

7. Der Zahlenvergleich – zu lesen in der April-Ausgabe des Red Bulletin – macht ganz sicher. Bei der Zieldurchfahrt liegen regelmäßig mehrere Bikes innerhalb einer ­Sekunde. Extremfall Mugello 2016: Da trennten gerade einmal 0,087 Sekunden den Ersten vom ­Zweiten – in allen drei Klassen zusammengerechnet! Beim Moto3-­Rennen überquerten gar fünf Fahrer ­innerhalb von 0,077 Sekunden die Ziellinie.

8. Den durchschnittlichen Rückstand auf Verstappen konnte man 2023 gefühlt in Minuten bemessen. Und noch eine Zahl ist für Motorräder geringer. Während der Preis eines aktuellen Rennautos, sofern bezifferbar, jedenfalls in die Millionen geht, tauchen gebrauchte MotoGP-­Maschinen hie und da um ein paar hunderttausend Euro auf. Das ist verdammt viel Geld, doch theoretisch könnte man sogar darauf sparen.

9. Vor allem jedoch bekommt man um diesen Betrag ein echtes Motorrad, das im Renneinsatz war und jeder von uns theoretisch fahren kann und darf. Nicht ein Modell ohne Motor, wie bei ähnlich sündteuren Verkäufen angeblicher Formel-1-Boliden. Man muss bei Zahlenvergleichen also genauer hinsehen. Nur weil – wie eingangs ausgeführt – in der großen Welt und im kleinen Österreich viel mehr Leute mit einem Auto als mit einem Motorrad fahren, müssen Zweirad­rennen nicht weniger populär sein.

10. Schließlich ist auch Skispringen ein Publikumshit, obwohl Otto Normalverbraucher niemals eine Schanze hinunterspringen wird. Es gibt eben diese Sportarten, die keiner von uns überhaupt schaffen würde. Und jene, wo die Stars im Prinzip dasselbe machen wie wir alle, nur unglaublich viel besser. Ein Motorradrennen ist von beidem etwas und daher ganz besonders toll.

