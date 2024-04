Peter Filzmaiers Antithese: „Unsere Tennisnarren sind keine echten Fans.“

Wir Tennisnarren“: Das ist der Titel eines Buches aus den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Geschrieben von Peter Michael Lingens mehr als zehn Jahre vor dem Pariser Sieg Thomas Musters in Roland Garros. Zur damaligen Zeit war die Vorstellung eines österreichischen Triumphs bei einem Grand-Slam-Turnier in etwa so absurd wie jene von einem Streif-Sieger aus Tahiti. Tennis galt zudem als teures Vergnügen für wohlhabende Menschen und somit alles andere als Fanmassen begeisternd. Wer sich als Tennisfan outete, war wirklich ein Narr. Was seitdem passiert ist? Österreich ist durch Thomas Muster, Dominic Thiem & Co zur tennisverrückten Nation geworden. Gut so. Nur hat die Sache einen Haken: Wir schwanken zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.

Als 1985 – im Erscheinungsjahr der „Tennisnarren“ – ein 17-jähriger Steirer die „Orange Bowl“ als größtes Jugendturnier der Welt gewann, war das eine Randnotiz. Selbst die ersten Turniersiege Thomas Musters als Profi weckten keine großen Erwartungen. Warum auch? Die steirische Nachwuchshoffnung war kein Genie wie John McEnroe, dessen Hand an guten Tagen der liebe Gott persönlich zu führen schien.

Muster war Ivan Lendl. Er stand an der Grundlinie und arbeitete Tennis. Wie Lendl mit dem Charme eines Bulldozers. Trotzdem hätten wir unseren Tennisblues hinterfragen müssen, als Muster 1988 in der ersten Runde der Australian Open gegen Wimbledonsieger Pat Cash verlor. Cash wurde nämlich bei einer Reporterfrage zum vermeintlich geringen Wert seines Sieges stinksauer: „Ihr habt überhaupt keine Ahnung! Muster ist der am härtesten schlagende Spieler. Der haut auf den Ball, als gäbe es kein Morgen. Sein druckvolles Spiel wird viele überrollen.“

Wie wahr. Ein Jahr später spielte Muster in Australien ein Viertelfinale gegen Lendl, die Nummer eins der Welt. Und der Tom hatte ihn, den Ivan. In brütender Hitze musste er bei Satzgleichstand einen Breakball bloß locker ins Feld schupfen. Lendl war längst ausgespielt und stand irgendwo nahe der Tribüne. Doch Muster hämmerte drauf: mitten ins Netz.

Im australischen Jänner zerbrach Thomas Muster an seinem Fehlschlag. Aber jedem war klar, dass die Sache künftig anders ausgehen kann. Zu Frühjahrsende auf der roten Asche von Paris als Musters Lieblings­belag sowieso. Plötzlich war Österreich in jubelnder Erwartung und bestand aus lauter Tennisfreaks. Bis ein Autofahrer in Florida Muster ausgerechnet vor dessen Rematch gegen Lendl niedermähte und schwer verletzte. Sofort war die ganze Alpenrepublik seelisch zerstört am Tennissand. Einzig der Spieler selbst glaubte an sein Comeback.

Nach Dominic Thiems Sieg waren ‚wir‘ alle US-Open-Sieger. Wenig später hieß es: ‚Pfff, wen interessiert Tennis über­haupt noch?‘ Peter Filzmaier

Der Rest ist Tennisgeschichte. 1990 führte der ge­nesene Muster die durchaus gut spielenden Ameri­kaner Michael Chang und Andre Agassi im Wiener Praterstadion auf Davis-Cup-Ebene geradezu vor. Im selben Jahr brauchte der große Pete Sampras vier arschknappe Sätze, um bei den US Open Muster auf Hartplatz zu schlagen. Dieser sollte übrigens als seine unglaublichste Tat fünf Jahre danach den Spieß umdrehen und Sampras als besten Aufschlag-Volley-Spieler der Welt auf dem pfeilschnellen Hallenbelag des Masters-Turniers in Essen an die Wand spielen. Das war nach Musters ersehntem Sieg in Paris und machte ihn in Verbindung mit 40 (!) Sandplatzsiegen in Serie – darunter nach Zweisatzrückstand gegen Boris Becker im Finale von Monte Carlo – zur Nummer eins der Welt. Österreich war im Schlaraffenland.

Als Muster zurücktrat, folgten freilich Jahrzehnte des typischen Krankjammerns einer Sportart. Bis Dominic Thiem auftauchte, versank man fantechnisch im kollektiven Elend. Um beim Aufstieg Thiems – der als Einziger einer jungen Garde Federer, Nadal und Djokovic Paroli bot – „unseren Domi“ als neuen Messias zu vergöttern. Das halbe Land war in der Nacht munter, um Thiem 2020 im Finalthriller von New York gegen Alexander Zverev siegen zu sehen. „Wir“ waren US-Open-Champion!

Leider ging die Sache allzu österreichisch weiter. Als Thiem unverändert sensationelle Leistungen bot und trotzdem das Masters-Finale gegen Medwedew knappest verlor und im Endspiel von Australien gegen Djokovic von der Siegerstraße abkam, meckerte man um die Wette. Seit der Verletzung Thiems und dem schwierigen Comeback ist es zum Volkssport geworden, Thiem in sozialen Medien übelst zu beleidigen.

Es heißt: „Pfff, wen interessiert Tennis überhaupt noch?“ Doch Österreich hat eine Nummer eins der Juniorenweltrangliste. Den in Südafrika geborenen Joel Josef Schwärzler. Ihn muss man vor den heimischen Fanstimmungen der Verherrlichung und Verdammnis schützen. Weil sich unter den früheren Grand-Slam-Siegern der Junioren alles findet: von späteren Superstars bis zur Kategorie „Den kennt kein Schwein!“.

Wer hat beispielsweise je von Noah Rubin und Omar Jasika gehört? Die Genannten errangen 2014 ihre Juniorentitel in Wimbledon und New York, während im selben Jahr die Herren Zverev und Rublev in Melbourne und Paris siegten. Schwärzlers Karriere kann daher in alle möglichen Richtungen gehen. Doch echte Tennisfans sollten Fans in guten und schlechten Zeiten sein.