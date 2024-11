Schauspielerin Verena Altenberger: Lieder gegen Spiessbürger

Mit „Die beste aller Welten“ (2017) gelang ihr der Durchbruch. Eine Low-Budget-Produktion, in der Verena Altenberger eine drogenabhängige Mutter spielte. Seitdem gehört die Salzburgerin zu den wichtigsten (und engagiertesten) Schauspielerinnen Österreichs. Als sie die Buhlschaft im „Jedermann“ mit Kurzhaarfrisur gab, protestierte sie lautstark gegen überkommene Frauenbilder. Jetzt schlüpft sie in die Rolle von Johann Sebastian Bachs zweiter Frau, Anna Magdalena, einer Sopranistin, die dreizehn Kinder zur Welt brachte. Musikalisch hat die 37-Jährige trotz ihrer strahlenden Persönlichkeit eher melancholische Vorlieben. „Manchmal habe ich richtig Angst, Musik zu hören“, sagt sie. Auf Platz 5 hätte Verena übrigens einen Feelgood-Klassiker gereiht: „Wie a Glock’n“ von Marianne Mendt, der Mutter des Austropop.

Hubert von Goisern – Heast as nit (1992)

