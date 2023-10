Polestar: Transparenz als Schlüssel zum Fortschritt

Die Klimakrise ist keine ferne Bedrohung mehr – sie ist bereits Realität. Der Pathway Report, der in Zusammenarbeit von Polestar, Rivian und Kearney erstellt wurde, unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines gemeinsamen Umdenkens. Der Übergang zu Elektroautos ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reicht jedoch allein nicht aus, um den Anstieg der globalen Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das derzeitige Tempo würde bis 2050 zu einer Überschreitung des Zielwertes um 75 Prozent führen. Der Bericht weist jedoch auch auf einen Lösungsansatz hin: Neben dem Umstieg auf Elektroautos und dem Ausbau erneuerbarer Energien im Stromnetz ist es gleichermaßen notwendig, die Emissionen in der Produktions-und Lieferkette zu reduzieren.