Eli Preiss – Auf die weiche Tour

Eli Preiss ist eine, bei der man hinschaut. Nicht nur auf der Bühne. Sie fällt auf, wenn sie nur ganz normal die Straße entlanggeht. Das mag auch an ihren 1,82 Metern liegen und an der blonden, wilden Lockenmähne, die in alle Richtungen springt. Aber vor allem liegt es an ihrem Blick. Er sagt: Ich bin da. Ich weiß, was ich will. Leg dich nicht mit mir an. Gerade Letztgenanntes kommt aber nicht bedrohlich daher. Sondern auf eine sanfte Art.