So sieht's hinter den Kulissen beim Red Bull Erzbergrodeo aus

Jedes Jahr versuchen mehr als 1000 Starter, darunter auch einige Frauen, sich für das Red Bull Erzbergrodeo zu qualifizieren. Weniger als die Hälfte schafft es. Wer am Sonntag im Startkessel steht, gehört zur Enduro-Elite. Wenn nach vier Stunden die Zielflagge fällt, ist oft nur ein Dutzend im Ziel. Alle Hintergründe zum ultimativen Härtetest.

Am Start ist die Nervosität der Protagonisten fast körperlich zu spüren. © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

01 Der Zeitnehmer

Peter Nesuta sorgt für exakte Ergebnisse. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Ich mache diesen Job seit dem ersten Rennen 1995. Mit der Größe der Veranstaltung ist die Komplexität gewachsen. Andererseits macht die moderne Technik vieles einfacher. Einst haben wir mit Lichtschranken gearbeitet, heute bekommt jeder Teilnehmer einen Transponder. Früher hatten die Starter Sticker am Helm, und bei jedem Checkpoint wurde ein Feld abgestempelt. Später gab es Karten, die mit Zangen gelocht wurden: Stern, Mond, Herz. Seit ­Anbeginn gibt es Fahrer, die zu tricksen versuchen: von Checkpoint 1 rüber zu 4, 5 und 6, weil dort noch kein Verkehr ist, erst dann in Ruhe 2 und 3 er­ledigen. Unterschiedliche Motor­räder, unterschiedliche Fahrer ­unter den Helmen: Ich habe alles gesehen. Doch wozu tricksen? Der Gegner ist der Berg. Zu sorgen, dass es gerecht zugeht, ist meine Aufgabe und die meiner zehn Mitarbeiter.“

02 Das Mastermind

Gründer Karl Katoch hat alles im Blick. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Am Renntag selbst bin ich komplett entspannt. Glaubt mir zwar keiner, ist aber so. Der Grund ist mein Team. Da weiß jeder, was er zu tun hat. In früheren Jahren war noch viel Improvisation dabei. Die haben wir durch Professionalität ersetzt. Mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, dass das Red Bull Erzbergrodeo auch ohne mich an der Spitze funktionieren würde. (Ja, okay, irgendwo müssen alle Fäden zusammenlaufen.) Aber am Renntag selbst ist meine Arbeit Vergnügen, die Krönung eines ganzen Jahres an Vorbereitung. Nach dem Start, den ich gemeinsam mit Heinz Kinigadner unten im Kessel abwickle, bleibt mir eine gute Stunde, um die Action auf der Strecke an ausgesuchten Punkten zu genießen. Danach fahre ich runter ins Ziel, um die Finisher zu begrüßen. Der Blick in ihre Augen, die gemeinsame Freude, das Abklatschen: Das macht es so speziell, jedes Jahr.“

03 Die Guide-Chefin

Anne Lovrin sorgt für Ordnung am Berg. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Seit 2010 koordiniere ich die rund 300 Guides. Sobald jemand auf den Berg fährt, wird er ausnahmslos von uns begleitet. Wir sind so was wie die Polizei hier. Das ist nötig, denn wir befinden wir uns in einem aktiven Bergbaugebiet. Unsere Guides machen die Arbeit ehrenamtlich. 93 Prozent kommen wieder, nur sieben Prozent sind jeweils neu. Das sorgt für Kontinuität. In meinem Brot­beruf bin ich bei der AUA für die Abfertigung am Flugfeld zuständig. Meine Koordinationsfähigkeit hilft mir am Erzberg – und dass ich durchsetzungsfähig bin. Was man im Alltag in einem Jahr erlebt, erlebt man hier an einem Wochenende. Von Sonne bis Schnee und Sturm hatten wir alles. Es sind meine Guides, die dafür sorgen, dass die Veranstaltung reibungsfrei abläuft. Darauf bin ich stolz. Den Erzberg machen die Leute aus, finde ich.“

Quotation Was man im Alltag in einem Jahr erlebt, erlebt man hier an einem Wochenende. Anne Lovrin

Brutales Terrain beim Red Bull Erzbergrodeo 2025. © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

04 Der Streckenbauer

Georg Adamek erfindet Hindernisse beim Red Bull Erzbergrodeo. © Joerg Mitter

„2006 habe ich hier gefinisht, ­einen Platz hinter US-Superstar Jeremy McGrath. Von den Gelände­feinheiten hatte ich damals keine Ahnung. Es braucht Jahre, um sich reinzufuchsen. Manche Informa­tionen bekommen wir erst drei Wochen vor Rennstart. Das macht die Streckenführung spannend – und dass wir viele Inter­essen ausbalancieren müssen: die VA Erzberg GmbH als Grundeigentümer, Jäger, Sicherheit. Die Strecke selbst entsteht in Handarbeit ohne Bagger. Das Material – Motorräder, Reifen – ist über die Jahre besser geworden, was unsere Arbeit beeinflusst. Was vor zehn Jahren noch schwierig war, ist für die aktuelle Generation beinahe einfach. Wir entscheiden nach Gefühl. Unser Job ist dann erledigt, wenn es das beste Dutzend der Welt bis ins Ziel schafft. Das ist der Anspruch. Ich selber könnte das heute nicht mehr, bei weitem nicht.“

Die Fahrer müssen kreativ werden, um die Hindernisse zu bewältigen. © Klaus Listl

05 Der Champion

Manuel Lettenbichler dominiert seit 2022 am Erzberg. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Manuel Lettenbichler dominiert seit 2022.

„Es hat sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass am Montag und Dienstag Touren am Berg veranstaltet werden, an denen viele Profis teilnehmen. Weil hier einzelne Sektionen des Red Bull Erzbergrodeo absolviert werden, gibt uns das die Chance zur Gewöhnung an das sehr spezielle Terrain. Die genaue Streckenführung des Renntags kennen aber nicht einmal wir. Ich reise also bereits am Sonntag vor dem Rennen an, idealerweise mit vollen physischen und psychischen Akkus. Die Erzberg-Woche ist vor allem mental anstrengend, weil jeder etwas von uns Top-Fahrern will. Das Red Bull Erzbergrodeo ist unser Saison­höhepunkt. Und den willst du nicht verhauen. Mein Game-Plan ist einfach: all in. Es gibt keinen Raum für taktische Spielchen. Zu schnell ist ein Fehler passiert. Also Flucht nach vorn und Konzentration auf mich selbst. Die Nervosität ist jedes Jahr enorm, daran können auch meine bislang vier Siege in Serie nichts ändern. Doch dass ich mit erst 16 Jahren zum ersten Mal gefinisht habe, hat mich vielleicht noch ein wenig stolzer gemacht als später der erste Sieg. Das zeigt den Nimbus: Erzberg-Finisher, das ist die härteste Währung.“

Lukas und Gerd aus Eisenerz © Petra Sturma

„Es gibt die Show, das ganze Drum­herum von früh bis spät am Abend. Es ist einfach super. Unser Favorit ist der Brite Graham Jarvis. Ihn verfolgen wir schon seit unserer Jugend. Er ist echt ein guter Trial-Fahrer. Und mit 50 Jahren immer noch gut drauf! Früher haben wir hier ordentlich Party g’macht. Das Bierbankrutschen ist legendär!“ – Lukas und Gerd aus Eisenerz

06 Der Moderator

Andi Brewi ist die Stimme am Berg. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Ich moderiere die Veranstaltung seit über einem Jahrzehnt. Eigentlich komme ich aus der Mountainbike-Szene, bin aber stets auch Motorrad gefahren. Karl Katoch habe ich einst auf einer Messe kennengelernt. Er hat mich ins kalte Wasser gestoßen. Das hat sich ein wenig nach Uni-Prüfung angefühlt, denn das Publikum beim Red Bull Erzbergrodeo kennt sich extrem gut aus, und mangelnde Vorbereitung würde sofort auffallen. Du darfst dir keine Fehler erlauben. Während des Wochenendes sorge ich nicht nur für Information und gute Stimmung, sondern auch dafür, dass das Publikum weiß, an welche Regeln es sich halten muss. Das ist in einem aktiven Bergbaugebiet einfach wichtig. Zusätzlich halte ich die Fahrerbesprechungen ab und kommentiere am Sonntag das komplette Rennen live. Von all meinen Jobs ist der beim Red Bull Erzbergrodeo der vielfältigste, echt eine arge Mischung. Nirgendwo sonst habe ich so viel gelernt.“

Das Rennen wird mit römischen Ziffern nummeriert, hier der Startkessel 2014 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

07 Die Speed Queen

Viktoria Dorfer wurde 2. unter 16 Starterinnen. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Ich bin mit zehn Jahren das erste Mal Moped gefahren, mit zwölf die ersten Rennen und hab schon früh gewusst, dass ich mal Enduro-Fahrerin werden will. Ich gewann 2023 und 2024 das KRKA Enduro Raid und 2025 sogar die Enduro Trophy. Letztes Jahr startete ich zum dritten Mal beim Prolog des Red Bull Erzbergrodeo. Was mich aufregt, ist, wenn andere Teil­nehmerinnen unfair sind: Eine Fahrerin aus Slowenien mit einer höheren Startnummer hat eine Ziffer abgeklebt, damit sie nur noch zweistellig ist und fünf Stunden vor mir starten kann, wenn die Bedingungen auf der Strecke noch besser sind. Die Rennleitung hat die Teilnehmerin zum Glück dis­qualifiziert. Der Erzberg ist mein Heimatberg, und ich liebe es, hier als eine von 16 Frauen neben den Männern zu fahren. Ich habe es geschafft, so wie 2023 Zweite in der Prolog-Damenwertung zu werden! Meine ganze ­Familie fährt Motorrad – Mama, Papa, Bruder. Unser Hobby ist ein schöner Ausgleich zu meinem Job als Schlosserin im Familien­betrieb in Trofaiach.“

Richard und Harriet, Fans aus Manchester und Leeds © Petra Sturma Quotation „Das Rennen auf einem Foto zu sehen, ist eine Sache, aber es live in echt zu erleben, ist extrem! Hard Enduro mit Betonung auf ,Hard‘.“

08 Der Sicherheitsbeauftragte

Erwin Schume koordiniert die Rettungsteams. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Während des Rennens sitze ich in der Kommandozentrale und habe über mehrere Funkkanäle den Überblick über das Geschehen am Berg. Draußen sind wir in Teams aus drei Elementen organisiert: In jedem Rettungsauto sitzt neben den Sanitätern und Notärzten ein Bergrettungsmann, weil nur sie den Berg perfekt kennen. Zwei Motorrad-Guides machen die Eskorte. Wir haben neun Rettungsautos vor Ort, zusätzlich Hubschrauber in Bereitschaft. Muss ein Team seinen Platz wegen eines Einsatzes verlassen, zieht das nächste Team nach. Die gesamte Logistik ist hoch komplex und präzise choreografiert. Jedes Rennen hat seine eigene Dynamik. Faustregel: Wo im Lauf des Wochen­endes ein Sturz passiert, passieren mehrere. Zweite Faustregel: Ein Fünftel des Starterfeldes hat im Lauf des Wochenendes Kontakt mit uns, allerdings meist ­wegen kleinerer Blessuren wie Abschürfungen oder Prellungen.“

Der Brite Graham Jarvis fährt mit bald 51 Jahren noch immer mit. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Die Beginner

Jonas und Linus Albert feiern Premiere. © Privat

„Es ist ein Wahnsinnserlebnis – so viele Motorradfahrer auf einem Haufen! Wir sind nachts aus Schweinfurt in Deutschland mit Mama angekommen – Papa ist grad vom Motorradfahren verletzt –, und schlafen hier im Wohn­wagen. Am Sonntag geht’s wieder retour, weil wir am Montag in der Schule sein müssen. Wir haben vor fünf Jahren mit dem Hobby angefangen – und immer schon von diesem Rennen geträumt! Beim Start waren wir echt aufgeregt und hatten Angst, bei den Geschwindig­keiten zu stürzen, aber es ist alles glattgegangen. Mit den Platzierungen im Prolog sind wir sehr zufrieden, beim Rennen selbst sind wir bis Checkpoint 13 bzw. Checkpoint 9 von insgesamt 27 Kontrollpunkten gekommen.“

Noch mehr Einblicke ins Red Bull Erzbergrodeo bekommt ihr in Werner Jessners Buch „Der eiserne Gigant und seine Helden“. Das 30. Red Bull Erzbergrodeo findet von 4. bis 7. Juni bei Eisenerz in der Steiermark statt. Tickets unter: redbullerzbergrodeo.com