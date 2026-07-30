Red Bull Reshuffle in Wien: „Fortnite" im Speed-Dating Modus

Spielen wir ein Spiel: Wir sitzen in einem Flugzeug oder – klimafreundlicher – einem Bus. Würde das Flugzeug auf einer ein­samen Insel stranden wie in der Serie „Lost“ oder der Bus wie im Action-Thriller „Speed“ nicht mehr anhalten können: Wer von den Mitreisenden wirkt vernünftig, souverän, belastbar? Wer wie ein Nervenbündel? Wer übernimmt die Führung? Mit wem überlebt man diesen Albtraum? Ruhepol, Pragmatikerin, Taktiker – und: Ist hier jemand Arzt? Jede Zufallsbekanntschaft kann existenziell werden. Genau davon lebt das Online-Game „Fortnite“: von per­sönlichen Survival Skills, impro­visierten Allianzen und gemeinsamen Überlebensstrategien.

2 Min Red Bull Reshuffle: Die Fortnite-Elite in Wien Red Bull Reshuffle vereint 40 Top-Pros im Reload-Modus mit einem Twist und macht Wien für einen Tag zum globalen Hotspot der Competitive-Fortnite-Szene.

„Fortnite“ – der Koop-Survival-Shooter ist so groß, dass auch Nicht-Gamer zumindest mal den Namen gehört haben. Der kommt vom altenglischen „fortnight“. Zerpflückt in die Wörter fort (Befestigung) und night (Nacht) ergibt sich „eine Festung für die Nacht“. Darauf baute das Softwareunternehmen Epic Games das Konzept für sein Spiel „Fortnite“ auf. Es startete 2017 kostenpflichtig unter dem Titel „Rette die Welt“: Die Spieler zimmern Festungen zusammen, um sich nachts vor zombieartigen Hüllen zu schützen. Der weltweite Durchbruch von „Fortnite“ zum Massenphänomen und Kult begann im selben Jahr mit dem Release des kostenlosen „Battle Royale“-Modus: Zu Beginn jedes Matchs springen bis zu hundert Spieler aus dem ikonischen ­fliegenden „Battle Bus“ über einer Insel ab. Ziel ist es, Waffen und Ausrüstung zu sammeln und sich solo oder im Team ­gegen alle anderen durchzusetzen.

MrSavage fing 2018 an zu streamen – seitdem wuchs seine Fanbase stetig. © Andreas Jakwerth

MrSavage: Der Shotcaller Name: Martin Foss Andersen Alter: 21

Warum das so Bock macht? Fragen wir zwei, die in der ersten „Fortnite“-Generation erwachsen und als Gaming-Wunderkinder groß geworden sind: Der Brite Kyle Jackson alias Mongraal und der Norweger Martin Foss Andersen alias ­MrSavage zählen bis heute zu den besten „Fortnite“-Spielern. „Ich liebe es, gegen andere zu spielen, wenn etwas auf dem Spiel steht“, sagt Mongraal. „Casual Gaming ist langweilig – kein Adrenalin, kein echtes Ziel. Battle Royale ist einfach eines der besten Genres überhaupt.“ Für MrSavage ist „der Thrill, gegen so ­viele Leute in einem Game anzutreten und dann zu gewinnen, einfach ein geiles ­Gefühl“. Die beiden sind sich einig: Das Game „Fortnite“ ist next level. Zugegeben – die „Fortnite“-Szene wirkte in ihren ­Anfängen im Vergleich zu klassischen Esports wild bis ­absurd: Schulkids mit krassen Reflexen wie Martin und Kyle, die aus ihren Kinderzimmern streamten, wurden über Nacht weltberühmt und reich, noch ehe sie Auto fahren durften. Die ersten „Fortnite“-Wettkämpfe wirkten teils ­improvisiert, Teenager traten als Ritter, Busch oder Banane gegen Esports-Profis an und zockten um Preisgelder in Millionenhöhe. Inzwischen hat sich das Chaos gelichtet und „Fortnite“ sich zum globalen Live-Entertainment entwickelt – mit großen Bühnen, Millionenpublikum und Eventformaten, die eher an Festivals als an LAN-Turniere erinnern.

Quotation Jedes Event ist wichtig für die Szene. Aber das Reshuffle ist so einzig­artig, da werden viele Leute einschalten. Das wird richtig krass. Kyle 'Mongraal' Jackson

Diesen Sommer bringt Red Bull ein komplett neues Format in das Spiel: Red Bull Reshuffle wird Österreichs bisher größtes Einzel-Esports-Event und ein weltweit einzigartiges „Fortnite“-Spektakel. Vierzig internationale „Fortnite“-Top-Spieler werden am 15. August im Wiener Austria Center den „Battle Royale“-Reload-Modus sprengen. Der Knackpunkt von „Reshuffle“: Jede Runde wechselt der Duo-Partner. Warum das Laune macht? ­Fragen wir einen, der seit Jahren Esports- und Gaming-Events organisiert und moderiert. Der Wiener Amar Al-Naimi, kurz: Amar, wird das Event hosten und auf seinem YouTube-Kanal streamen: „Ich habe in acht Jahren ‚Fortnite‘ jedes erdenkliche Format gesehen oder selbst erfunden. Das hier gab’s noch nie. Als man es mir erklärt hat, dachte ich: Ihr seid Genies!“

„Fortnite“ – ein Fest für eine Nacht

Wer noch nie auf einem großen „Fort­nite“-­Event war, stellt sich vielleicht eine Halle voller Nerds vor, die stumm auf Bild­schirme starren und ab und zu aus­ticken. ­„Geschrei ist null produktiv“, weiß Mongraal, dessen Wutausbrüche früher fast so legendär waren wie seine Gaming Skills. Eine Energie, die perfekt zur hitzigen „Fortnite“-Frühzeit passte. Doch die ­Szene hat sich professionalisiert, und aus talentierten Schulkids sind Hoch­leistungsathleten geworden. Außerdem sind „Fortnite“-Events sowieso schon die volle Dröhnung. Das Austria Center wird brodeln wie bei einem Popkonzert oder Fußballfinale: Auf gigantischen Screens leuchten digitale Welten auf. Menschen, die sonst nur als Nickname, Voiceover oder Gesicht auf Twitch und YouTube existieren, stehen leibhaftig vor ihrer eskalierenden Fanbase. Vor dem ersten Match ist es kurz still – ein elektrisches Knistern geht durch die Menge. Dann drehen sich die Profis in ihren Gamingstühlen ein, lassen noch eine Dose Energy zischen. Das Spiel beginnt. Die Halle tobt.

Dem Briten Kyle aka Mongraal folgen auf Twitch mehr als 7 Mio Menschen. © Andreas Jakwerth

Mongraal: Der Aimer Name: Kyle Jackson Alter: 22

Außen schreit alles Reizüberflutung, bei den Pros kehrt Ruhe ein. Sie ziehen die Kapuze übers Headset ins Gesicht und sich in ihre eingerichtete Komfortzone auf der Bühne zurück. Zwischen Sponsorentechnik liegen Kaugummis, Glücksbringer und vertraute Tastaturen. Mongraal bringt seine eigene Maus: „Die ist custom, superleicht, mit so ’nem Hex-Loch-Design. Standard-Mäuse sind um 50 Gramm schwerer – damit hat man eine ganz andere Sensibilität.“ Viele tragen über den kleinen Kopfhörern im Ohr für Ingame-Sound und Voice-Chat große Noise-Cancelling-Headphones, um die Außenwelt stummzuschalten. Denn bei „Fortnite“ kann ein einziges Geräusch, ­jeder Schritt eines Gegners entscheidend sein. Es herrscht auch kein Durcheinandergelaber wie beim Team-Zocken zu Hause. „Fortnite“-Pro-Kommunikation ist wie bei Formel-1-Funk ein Soziolekt aus knappen Kommandos, kurzen Codes und Positionsangaben: „height“ – „box ­cracked“ – „two east“ – „rotate now“ – Wörter, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Genau wie der richtige Teamplayer. „Ich mag Duos sogar ­lieber als Solos. Du hast einen, auf den du dich verlassen kannst“, sagt Mongraal. Die Frage ist: Was macht einen guten Teammate aus? Und schon casten wir wieder das beste Match zum Überleben.

Doppelt hält besser (durch)

Die beiden wichtigsten Spielerrollen in kompetitiven „Fortnite“-Teams sind „In-Game Leading“ (IGL) und „Fragging“. Der IGL bestimmt Taktik und Routen. Der Fragger kümmert sich ums Grobe, schaltet die Gegner aus und kämpft den Weg frei. Fähigkeiten bedeuten bei „Fortnite“ mehr als Fingerfertigkeit. Mechanics ist die Spieltechnik – reagieren, schießen, bauen –, Game Sense sind strategische und intui­tive Skills – denken und entscheiden. Bei „Fortnite“ sollte man all das gleichzeitig delivern können – natürlich schneller, besser, präziser als der Rest. Wenn also „Fortnite“-Pros bereits im ­Solo-Gaming fast übermenschlich per­formen – was muss ein Teammate haben, was die anderen nicht haben?

Amar hat viele Facetten: Esports-Athlet, Moderator, Streamer und Youtuber. © Andreas Jakwerth

Amar: Der „Papa“ Name: Amar Al-Naimi Alter: 32

„Das Wichtigste ist Respekt füreinander und dass man einfach Spaß hat. Dann kannst du als Team funktionieren“, findet MrSavage. Sprich: Fair Play. Das gilt auch für Esports. Das Besondere bei Red Bull Reshuffle ist allerdings: Nicht das beste Duo gewinnt am Ende, sondern derjenige, der mit ständig wechselnden Partnern am besten funktioniert. Wer sich am besten anpassen kann. Also neu gefragt: Was hast du als Teammate, was die anderen nicht haben? Mongraal prescht vor und zeigt sich selbstbewusst: „Meine größte Stärke ist, Druck auszuhalten. Ich war nicht mal beim World Cup mit dreizehn, vierzehn nervös.“ Der einstige Hitzkopf der Szene ist ruhiger geworden, spielt noch immer explosiv, impulsiv, ist ehrgeizig und kompetitiv geblieben, aber nicht verbissen. „Ich gewinne als Teammate, weil ich mich an jeden Duo-Partner und jede Situation gut anpassen kann. Egal ob aggressiv oder passiv – ich mache mit.“ Ganz im Sinne von Darwins „Survival of the Fittest“.

Auch MrSavage geht mit adaptiven ­Fähigkeiten an den Start: „Ich bin im Team fast immer IGL. Genau deshalb kann ich mich gut anpassen, weil ich nicht nur weiß, wie man ein Team führt, sondern auch, was ein IGL von seinem Angreifer erwartet und wie man Anweisungen optimal umsetzt.“ Charakterlich ist MrSavage das Kontrastprogramm zu Mongraal: Er ist diszipliniert, kontrolliert, fast stoisch – und gehört genau deshalb konstant zur Weltspitze. „Meine größte Stärke ist mein Mindset. Es gibt so viele Kids, die krass im Spiel sind, aber sofort ausrasten und aufgeben, wenn es nicht läuft. Letztes Wochenende hat mein Teammate im vierten Game einfach wütend das Match verlassen – weil wir so schlecht performt ­haben. Ich konnte ihn nicht mal rebooten. Natürlich war ich auch mad. Aber ich hab die nächsten Games trotzdem gespielt. Das nächste haben wir sogar gewonnen.“ So ist das bei Multiplayer/Koop-Spielen – man muss sich auf andere verlassen können. Bei Red Bull Reshuffle müssen sich die Profis noch auf etwas anderes gefasst machen: Es ist eine Art Speed-Dating der „Fortnite“-Weltelite – allerdings: „Das ­Publikum stimmt ab, wer mit wem spielt“, erklärt Amar. „Das wird richtig knallen.“ Denn wie im Real Life flexen die Gamer dann erst recht, weiß Amar: „Die meisten Spieler haben im Duo eine Honeymoon-Phase: Die ersten Wochen mit einem ­neuen Mate spielen sie am besten – alles ist frisch, sie müssen sich beweisen. Beim Shuffle werden die Spieler also in jeder Runde ihr bestes Ich auspacken.“

Mongraal und MrSavage führen bereits eine Langzeitbeziehung. Die beiden kennen sich, seit sie 12 und 13 Jahre alt waren. In der Szene gelten sie seit Jahren als ikonisches Duo. Sie haben als Creator und im Battle eine gemeinsame Geschichte – spielten zusammen, trennten sich, fanden sich wieder. „The famous duo ­re­unites“, heißt es dann. „Ich glaube, das wäre so krank, wenn Mongraal und ich zusammen spielen. Wir haben sogar schon zusammen gewohnt – zwei Monate bei mir, dann einen Monat in London. Die Chemie stimmt. Nur den Abwasch erledigen – definitely not him.“ Abgesehen vom dreckigen Geschirr kann Mongraal nur zustimmen: „Manchmal müssen wir nicht mal reden. Einer weiß, was der andere in Sekundenbruchteilen macht. Savage hat mehr Game Sense und IGL-Fähigkeiten als ich. Ich kann ihm folgen und da sein, wo er mich braucht. Er ist smarter im Spiel.“ Mongraals zweiter Wunschgegner: Vico. Wer ist das nun wieder? „Vico ist seit einer Weile einer der Besten im Game.“ Die Next Generation von „Fortnite“.

Der Hype Man der ersten Stunde

Die „Fortnite“-Szene ist brutal schnell­lebig – neue Talente tauchen permanent auf, auch wieder ab. Einer, der sie findet und pusht, ist Amar. „Ich liebe es, andere wachsen zu sehen“, sagt er und meint damit auch die Szene an sich. Amar belebt und vereint die Community. Er veranstaltet Turniere, um Nachwuchs zu fördern und um Gaming größer zu machen – zur Show, zur Kultur, zum Live-Erlebnis. „Ich habe ‚Fortnite‘ im deutschsprachigen Raum geprägt. Auch international.“ Seit 2025 ist er als weltweit erster Creator ­offiziell im Spiel verewigt. Die „Fortnite“-Community nennt ihn oft scherzhaft „Papa“. Angefangen hat damit unter ­anderem sein Schützling Vico.

Taylor aka Vico, ist Gamer aus Österreich und „Fortnite“-Weltmeister. © Andreas Jakwerth

Der 19-jährige Taylor-Petrik Gatschelhofer alias Vico spielte Ende Mai als einer von 100 Top-Spielern der Welt bei der „Fortnite“ Championship. „Und dann gewinnt mein Ziehsohn das Ding einfach und sagt danach im Interview: ‚Mein größtes Lob an jemanden, ohne den ich hier gar nicht stehen würde. Vor zwei Jahren wollte ich noch aufhören – und er hat mich immer wieder motiviert und begeistert. Amar, du bist der beste Typ.‘ Das war für mich, als hätte ich selbst gewonnen. Ich habe mich so gefreut für ihn!“ Der beste Lehrer hinterlässt keine Nachfolger, sondern Überflieger. Vico wird bei Red Bull Reshuffle seinen Mate stehen. Amar kennt seine Stärken: „Vico ist mechanisch einer der besten Fighter – er macht aus jeder Situation was, egal ob ­einer gegen zwei oder gegen fünfzig. Und er ist ein absoluter Hype Man.“ – Sagt der Vater aller „Fortnite“ Hype Men.

Auch Amar saß von Anfang an im „Fortnite“-Battle Bus. „Ich war sogar vor Mongraal und Savage dabei. Eine Zeit lang war ich einer der Besten der Welt. Damit kann ich schon prahlen“, sagt Amar und grinst. Ein guter Mate gibt, ­womit er am meisten unterstützen kann, nicht, was nur ihm selbst am meisten dient. „Ich gebe Leuten eine Bühne, Reichweite, Plattformen. Uneigennützig. Ich kriege keine Prozente, ich will nichts. Ich mach’s aus Love for the Game.“

Rund 1200 Zuschauer fiebern live mit, wenn am 15. August vierzig der weltweit besten „Fortnite“-Profis als Duos gegeneinander antreten. Der Twist: Jede Runde wechselt der Duo-Partner. In einer Gesamtwertung wird der beste Team­mate des Turniers gesucht. Gehostet wird das Event vom Wiener Gamer Amar. Tickets auf ­redbull.com/reshuffle