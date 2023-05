Mit Rennlegende Mark Webber am Red Bull Ring Spielberg

Wann immer ich ein Formel-1-Fahrerlager betrete, ist es wie Heimkommen – auch wenn meine aktive Zeit schon ein paar Jährchen her ist. 2002 hat meine F1-Karriere begonnen, aber auch nach dem Ende 2013 ist der Kontakt nie ab­gerissen. Ich kenne noch sehr viele Menschen im Paddock. Und die Red Bull Energy Station ist überhaupt der perfekte Ort für Social­izing. Keine Firma der Welt – wirklich keine – erlaubt einen so lockeren Zugang in die Welt ihrer Athleten wie Red Bull. Als die Anfrage kam, ob ich gerne Gastgeber am Red Bull Ring sein würde, habe ich nicht gezögert und sofort zugesagt. Der Vibe dort ist einfach perfekt. Außerdem: Ich liebe Österreich und die Steiermark ganz besonders. Da passt einfach alles. Die Gastfreundschaft der Menschen, das gute Essen, die tollen Hotels …

Die Start-Ziel-Gerade auf dem Red Bull Ring am Spielberg. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Und dann diese Landschaft! Wow! Ich bin ein großer Freund der Berge – allerdings, ich gestehe, nur im Sommer. Skifahren im Winter bei minus 10 Grad, nein, danke, das sollen andere machen. Aber Österreichs Berge im Sommer – das ist eigentlich kaum zu toppen. Bei unserer Porsche-Ausfahrt nach dem Grand Prix kommen wir in Gegenden, die könnte man eins zu eins auf Postkarten drucken. Dörfer, die sich an Wälder schmiegen, dahinter majestätische Berge. Sattes Grün, blauer Himmel, Schnee auf den Gipfeln. Was mich ­besonders beeindruckt, und zwar jedes Mal wieder: wie ordentlich das alles ist! Die gepflegten Gärten, die glatt gemähten Wiesen, die hübschen Häuser. Ich bin viel herumgekommen in der Welt – aber das ist einzigartig.

Mark Webber, Jahrgang 1976, fuhr 12 Saisonen in der Formel 1 (neun Siege). © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Wer die Gäste sind, die mit mir die Formel 1 erleben? Ich würde sagen, ein ziemlich bunter Mix. Natürlich sind alle F1-interessiert. Einige sind eingeschworene Fans von Red Bull Racing, andere wollen bloß so nahe an das Herz des Rennzirkus kommen, wie es nur irgendwie geht. Was auffällt, ist, dass es oft ein familiäres Erlebnis ist. Ich hatte Väter und ihre Söhne als Gäste, Ehepaare, Brüder – aber auch Schwestern und Töchter. Allen versuche ich, die Formel 1 mit den Augen eines Insiders zu zeigen. Und auch in Erinnerungen zu schwelgen.

Wir sind hautnah am Geschehen – und, glauben Sie mir, da geschieht jede Menge, was man bei einer TV-Übertragung eben nur „übertragen“ mitbekommt. Ich bin eine Art Reiseführer – allerdings einer für eine Reise, die in dieser Form einzigartig ist. So nah ans Formel-1-Geschehen ranzukommen ist so faszinierend und so imposant, dass die Ein­drücke für sich sprechen – da braucht es mich eigentlich gar nicht dazu.

Im Porsche auf Touren über den Sölkpass nach Admont, Fohnsdorf retour. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Okay, ich hatte ein wenig Erfolg in der Formel 1. Nicht so viel, wie ich haben wollte, aber all meine neun Grand-Prix-Siege und sämtliche Podiumsplätze habe ich, mit einer Ausnahme, mit Red Bull Racing geholt. Also gut, völlig ungeeignet bin ich wahrscheinlich nicht für den Job bei Destination Red Bull.

Eines der Highlights ist das gemeinsame Abendessen in der Red Bull Energy Station. Das Essen dort ist legendär. Gut möglich, dass ich mir wieder einmal ein Schnitzel – das liebe ich fast noch mehr als die Berge – bestelle, während an den Nebentischen die Mitarbeiter von Red Bull Racing und der Scuderia Alpha Tauri zu Abend essen, daneben hochkarätige Sportler anderer Disziplinen, die sich die Formel 1 in Österreich nicht entgehen lassen wollen. Oder dass auch die Bosse von Red Bull Racing vorbeischauen, um mit uns zu plaudern.

Formel-1-Legende mit Insider-Wissen: Mark Webber hautnah im Talk. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Wenn ich vorab noch einen Insider-Tipp geben darf: Lasst euch nicht von den Eindrücken „erschlagen“, sondern genießt es. Fallt nicht in Ohnmacht, wenn etwa Max Verstappen vor euch steht. Jeder Star ist zuerst ein Mensch. Auch in der Formel 1.

Anreise

Der Weg nach Spielberg: Von Wien über die S6 bis zum Knoten St. Michael, dann weiter auf der S36. Von Salzburg über die A9, Knoten St. Michael, S36.

Alle Wege führen nach Spielberg. © TRB

Gut zu wissen

Destination Red Bull-Teilnehmer sind beim Qualifying dabei, Box und Boxengasse werden erkundet. Außerdem gibt es, angeführt von Mark Webber, eine Porsche-Genusstour mit Stopp im Gasthaus Krenn, die u. a. über den Sölkpass führt, und einen Helikopter-Rundflug über den Ring. Übernachtet wird im wunderschönen Landhotel Schönberghof.