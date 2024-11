Go High in Hawai‘i

Was als harmloser Tagesausflug zu einem der zwei aktiven Vulkane auf Hawai‘i beginnt, wird zu einem echten Abenteuer. Als wir uns vom Hawai‘i Volcanoes National Park auf den Rückweg machen wollen, bricht Unruhe unter den Parkrangern aus. Die Nachricht: „Kīlauea bricht aus.“ Nach 28 Tagen Pause – für einen der ­aktivsten Vulkane der Welt eine kleine Ewigkeit – ist es wieder so weit. Schnell suchen wir einen sicheren Aussichtspunkt. Der Wind steht günstig, die giftigen Dämpfe mit Schwefel­dioxid und Salzsäure ziehen in eine ­andere Richtung. Von unserem Aussichtspunkt haben wir freie Sicht in den brodelnden Krater. Innerhalb weniger ­Minuten füllt sich das leere Loch vor uns mit tiefroter Lava. Dreißig Meter hohe Fontänen schießen in die Luft.

Über den Wolken auf 4200 Metern liegt das Observatorium am Mauna Kea. © Adobe Stock

Auf Marsexpedition

Am nächsten Tag geht es hinauf auf den inaktiven Mauna Kea. Am Gipfel liegt – was man garantiert nicht mit Hawai’i assoziiert – das ganze Jahr über Schnee. Gemessen vom Fuß des Bergs unter dem Meeresspiegel ist der „Weiße Berg“ mit 10.203 Metern sogar höher als der Mount Everest. Über dem Meeresspiegel ragen immer noch prächtige 4207 Meter in die Luft. Die bezwingen wir. Die Fahrt geht über die Saddle Road, die wie ein Sattel zwischen Mauna Kea und Mauna Loa (einem der höchsten aktiven Vulkane der Welt) führt. Bei der Basisstation muss vor jeder Expedition mindestens eine halbe Stunde akklimatisiert werden. Höhenkrankheit kann mit Kopfschmerzen und Übelkeit beginnen und böse enden. Wir sollen aufeinander aufpassen und es langsam angehen, erklärt uns der Ranger.

Bei nur 60 Prozent des gewohnten Sauerstoffgehalts in der Luft wird die Belastung härter. Jeder Schritt fühlt sich an, als steckte ich in einem Weltraumanzug statt in einer Jacke. Petra Sturma

KĪlauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. © Adobe Stock

Während des Aufstiegs beeindruckt uns die Landschaft, die an Bilder vom Mars erinnert. Ich nehme bewusst keinen Vulkanstein mit, da sonst laut hawaii­a­nischer Mythologie „der Fluch der Pele“ droht. Was wie eine Schauergeschichte über die Göttin der Vulkane klingt, kann am Flughafen zu einer saftigen Geldstrafe führen, wenn man Steine oder Pflanzen schmuggelt.

Auf Big Island herrschen fast alle Klimazonen der Welt. © Adobe Stock

Zurück auf dem Berg: Bei nur 60 Prozent des gewohnten Luftsauerstoff­gehalts wird die Belastung härter. Jeder Schritt fühlt sich an, als steckte ich in einem sperrigen Weltraumanzug statt in einer leichten Jacke. Eben noch habe ich im Bikini auf schwarzem Sand eine Malasada (eine Art Krapfen) gegessen, und jetzt frieren die Finger. Nach fünf Stunden kontinuierlichem Anstieg er­reichen wir den Gipfel. Bergab geht es dann schneller – über die Straße, die zum Observatorium führt. Dort erwartet uns einer der spektakulärsten Sonnen­untergänge, die ich je gesehen habe.

Autorin und Abenteurerin: Petra Sturma © Petra Sturma

Eben noch im Bikini, plötzlich im Schnee. Petra Sturma

Kein Wunder, dass auf dem Mauna Kea ein Observatorium thront. © Petra Sturma

Big Boss unter Wasser

Am nächsten Tag, wieder fit und mit Kalua Pork gestärkt (einem in Bananenblätter gewickelten gegarten Schwein), geht es diesmal in die Tiefe. Bei Sonnenuntergang schlüpfen wir in Neoprenanzüge und tauchen vor Kona an der Westküste. Grüne Lichter locken Plankton an, die Lieblingsspeise der Mantarochen. Schon bald tanzen die Rochen um uns. „Ladies’ night“, erklärt der Guide, denn von den zwölf Rochen, die wir gleichzeitig um uns haben, sind alle weiblich.

Shark Attack: Freediving mit Haien vor O‘ahus Küste. © Petra Sturma

So spektakulär der nächtliche Tauchgang auch war, toppten wir ihn mit Free­diving vor O‘ahu, drei Inseln weiter. Von Haleiwa, einem globalen Surf-Hotspot, geht es mit dem Boot aufs offene Meer. Nur nicht zu viel planschen, denn das irritiert die Haie. Genau genommen Galapagoshaie, bis zu drei Meter lang. Unsere ­Safety-Diverin von Deep Blue Eco Tours beobachtet ihr Verhalten genau. Haie sind nicht aggressiv, außer sie fühlen sich bedroht. Beim Tauchen gilt es, stets den Blickkontakt mit ihnen zu halten und Dominanz zu zeigen.

Meine Euphorie übertrifft jeden Gedanken an blutige Szenen aus Haifilmen. Petra Sturma

Plötzlich verziehen sie sich, als der Big Boss – ein fünf Meter langer Tigerhai – vorbeikommt, um das Spektakel unter dem Boot zu sichten. Der Puls steigt, doch die Freude über das Erlebnis übertrifft jede Angst und Gedanken an blutige Szenen aus Haifilmen, die mir bei der Bootsfahrt noch in den Kopf geschossen sind.

Die Hawai‘i-Inselkette besteht aus 8 Hauptinseln © The Red Bulletin

Zurück an Bord, erklärt die Sicherheitstaucherin: „Es wäre viel - angsteinflößender, wenn wir keine Haie mehr im Meer sehen würden. Sie sind wichtig für unser Ökosystem.“ Müde von den Erlebnissen, freue ich mich auf die beste Açaí Bowl des 50. US-Bundesstaats. Die ist hier so gut, dass ich nur wenige Wochen später den 7-fachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in Badehosen und pinken Plüschpantoffeln in der Schlange von „Hale‘iwa Bowls“ antreffe. Er macht Surfurlaub auf Hawai‘i.

Travel-Tipps

Streetfood

Auf O‘ahu sind die Streetfood-Trucks bekannt, doch die beste Poke gibt’s bei Foodland. Der Supermarkt bietet frischen Ahi (Thunfisch), ähnlich wie bei unseren Würstelbuden.

Mobilität

Ein Mietauto ist ein Muss auf Hawai‘i. Über die App „Turo“ kann man privat ein Auto mieten. Für die Fahrt auf den Mauna Kea braucht man einen Allradantrieb.

Beste Reisezeit

Rund um Weihnachten ist es beliebt und teuer, aber Hawai‘i ist das ganze Jahr über besuchbar – bei Temperaturen von 25 bis 32 Grad.