Ein Duell, ein Versprechen – Mission Ikarus

Kulinarisches Freundschaftsspiel
In der Kultsendung „Kitchen Impossible" forderte Tim Mälzer niemand Geringeren als Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein heraus. Die Wette? Sollte Mälzer gewinnen, würde er selbst als Gastkoch im Restaurant Ikarus antreten dürfen. Mit hauchdünnem Vorsprung sicherte sich der Star-Koch aus Hamburg den Sieg im Duell – und damit seinen Platz in der legendären Küche des Restaurant Ikarus.
Unter dem Motto „Tim Mälzer & Friends“ bringt er einige der bekanntesten Namen der deutschsprachigen Gastronomie mit nach Salzburg: Tim Raue, der Berliner Sternekoch, bekannt für seine präzisen und intensiven Gerichte. Alexander Herrmann, der für seine raffinierte Mischung aus Tradition und Moderne gefeiert wird. Und Lukas Mraz, der kreative Shootingstar aus Wien, der mit unkonventionellen Ideen und mutigen Kombinationen eine neue Generation der Gastronomie prägt. Gemeinsam mit dem Ikarus-Team rund um Executive Chef Martin Klein wird ein Menü entstehen, das nicht nur die Handschrift jedes Einzelnen trägt, sondern auch die Philosophie des Teamgeists und der Freundschaft zelebriert.
Tim Mälzer: Meister seiner Klasse
Tim Mälzer ist Gastronom, Unternehmer, Autor und seit mehr als 20 Jahren eine beliebte Persönlichkeit der deutschsprachigen Medienlandschaft. Seine kulinarische Reise begann mit einer Ausbildung im Hamburger Hotel Inter-Continental, gefolgt von Stationen im Londoner Ritz und im Neal Street Restaurant, wo er auch an der Seite von Jamie Oliver arbeitete.
Zurück in Deutschland machte er sich schnell einen Namen – mit Restaurants wie der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel und einer Reihe von Erfolgsformaten wie „Schmeckt nicht, gibt’s nicht" oder „Kitchen Impossible". Sein Kochstil ist ehrlich, handwerklich und produktorientiert, mit einem Herz für die italienische Küche und einer tiefen Bewunderung für die japanische Kochkunst.
Freundschaft trifft auf Leidenschaft
Wenn Tim Mälzer & Friends im November die Küche des Restaurant Ikarus betreten, entsteht mehr als nur ein Menü. Besucher erwartet ein kulinarisches Erlebnis voller Kreativität, Teamgeist und einzigartiger Geschmacksmomente.
Einblick in die Welt der Spitzenköche: Das Bookazine
Wer mehr über die Philosophie und die Geschichten hinter den Gastköchen erfahren möchte, wird im Bookazine „Ikarus. Die besten Köche der Welt zu Gast in Salzburg“ fündig. Das aufwendig gestaltete kulinarische Jahrbuch erscheint am 30. Januar 2026 und nimmt Leser mit auf eine Reise durch die Küchen der Welt. Vorbestellen kann man das Bookazine ganz einfach hier.
Neben den Porträts der Gastköche und ihren Rezepten enthält es auch Reisetipps zu den Herkunftsregionen der Köche sowie spannende Einblicke in die Menüs und Zutaten. Ein integrierter QR-Code führt zu einer umfangreichen digitalen Rezeptdatenbank und exklusiven Videos, die die Welt des Restaurant Ikarus hautnah erlebbar machen.
Das Restaurant Ikarus digital erleben
Auch online lässt sich das Konzept des Ikarus entdecken: Das Digital-Magazin bietet Einblicke in die Küchen der Gastköche, ihre Philosophien und Inspirationen. Monatlich wechselnde Beiträge, Interviews und Menüeinblicke machen die digitale „Ikarus Experience“ zur perfekten Ergänzung für alle, die sich von der Welt der Spitzengastronomie inspirieren lassen möchten.
Sneak Peek: Jahresabschluss mit Álvaro Salazar
Álvaro Salazar zählt zu den spannendsten Talenten der neuen spanischen Küche. In seinem Restaurant Voro auf Mallorca – ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen – verbindet er mediterrane Wurzeln mit moderner Raffinesse. Seine Gerichte sind klar, präzise und doch voller Gefühl: eine Hommage an die Landschaft, das Produkt und den puren Geschmack des Mittelmeers.
