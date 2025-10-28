Ein Duell, ein Versprechen – Mission Ikarus

Unter dem Motto „Tim Mälzer & Friends“ bringt er einige der bekanntesten Namen der deutschsprachigen Gastronomie mit nach Salzburg:

Tim Raue

, der Berliner Sternekoch, bekannt für seine präzisen und intensiven Gerichte.

Alexander Herrmann

, der für seine raffinierte Mischung aus Tradition und Moderne gefeiert wird. Und

Lukas Mraz

, der kreative Shootingstar aus Wien, der mit unkonventionellen Ideen und mutigen Kombinationen eine neue Generation der Gastronomie prägt. Gemeinsam mit dem Ikarus-Team rund um

Executive Chef Martin Klein

wird ein Menü entstehen, das nicht nur die Handschrift jedes Einzelnen trägt, sondern auch die Philosophie des Teamgeists und der Freundschaft zelebriert.