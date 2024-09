Ganz neue Rollen

Londons Rollschuh-Szene explodiert. Dank einer Generation von Skaterinnen und Skatern, die neues Leben auf Asphalt­flächen, in Parkhäuser und Seitenstraßen bringen – und gleichzeitig einen neuen Blick aufs Leben. Die Dynamik des jüngsten Hypes wird dabei durch soziale Medien angeheizt. „Es ist ein Schneeballeffekt“, sagt Shakeel „Shak“ Kidd-Smith. Der 28-Jährige, der seit 2011 regelmäßig skatet, gründete 2019 ein Rollerskate-Team namens Wavy on 8. „Immer mehr Menschen werden auf uns aufmerksam“, sagt er.

