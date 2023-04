Schauspielerin Lilian Klebow: SOKO Demo

Lilian Klebow hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Wozu das alles? Schon als Sechsjährige trennte die in München geborene Wahlwienerin Müll, duschte möglichst kurz und drehte das Licht in ihrem Zimmer immer gewissenhaft ab, wenn sie es verließ. Und konnte die kleine Lilian ihren Teller nicht leer essen, so tat es ihre Mutter für sie. „Bei uns wurde nichts weggeschmissen“, erinnert sich Klebow. Als Jugendliche ging die aus der TV-Serie „SOKO Donau“ bekannte Schauspielerin, die derzeit bei „Dancing Stars“ performt, den eingeschlagenen Weg weiter: Sie organisierte Schüleraktionen und Demos für die Umwelt, pfiff aufs Mopedfahren und erledigte alle Wege zu Fuß oder mit dem Rad.

Doch dann war sie wieder da, die quälende Frage: Wozu das alles? Bringt ja eh nichts. Die meisten Demos führten ins Leere, die Industrie pumpte weiterhin Milliarden Tonnen Schadstoffe in die Atmosphäre. „Ich stoppte meine aktivistischen Agenden, weil ich keinen Sinn mehr darin sah.“ So schien es der heute 43-jährigen Klebow zumindest als Jugendliche. Und so sollte es bis 2010 bleiben, als sie in Wien die Premiere des Films „Jane’s Journey – die Lebensreise der Jane Goodall“ sah.

Meine Kinder und ich tragen Secondhand-Kleidung chau­spielerin und „Dancing Star“ Lilian Klebow, 43, stellt Ökologie vor Prestige.

Der Film gab Einblick in das bewegte Leben der UN-Friedensbotschafterin, Schimpansen-Schützerin und Gründerin des Institute for Wildlife Research, Education and Conserva­tion – und traf Lilian Klebow mitten ins Herz. Es war vor allem ein Satz, der Klebow so berührte, dass sie wusste: Ich muss weitermachen! „Ich hörte Janes Worte: ‚Everybody can make a difference every single day.‘ Da spürte ich plötzlich, dass es Sinn ergibt, mich aktiv einzubringen. Jane hat mir meine verlorene Hoffnung zurückgegeben.“

Schockstarre beim Heurigen

Als sich Klebow entschloss, Jane Goodalls Bewegung beizutreten, war es dann so weit: Klebow begegnete ihrem Idol im Herbst 2011 bei einem Heurigen in Wien-Grinzing. Eine Handvoll Menschen saßen am Tisch, Goodall war extra aus England angereist. „Ich war in eine Art Schockstarre verfallen“, erinnert sich Klebow, doch als die zierliche Jane fragte, ob Lilian auch Vegetarierin sei, was sie tatsächlich ist, schien das Eis gebrochen, und die beiden gingen gemeinsam zum Buffet. Kurz darauf ernannte Jane die TV-Ermittlerin zur Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Institute Austria.

Seither sind mehr als zehn Jahre vergangen. Jane kommt fast jedes Jahr nach Wien, um vor Journalisten und Fans zu sprechen. „Ich habe viele schöne Treffen in Erinnerung“, sagt Klebow. Vor allem eines 2019, als ihre Kinder Charlie und Sonny dabei waren. Charlie, das Mädchen, war damals fünf und Sonny drei Jahre alt. Als Ehrenbotschafterin hielt Klebow eine Rede, im Publikum saß Goodall. Klebows Kids wollten spontan mit auf die Bühne, wo Sonny wie ein kleiner Schimpanse auf einem Stuhl herumturnte. „Einige Leute hat das gestört, aber Jane nicht. Sie lachte. Genau das macht diese Frau so großartig: ihre Authentizität. Sie weiß, dass so das wahre Leben aussieht. Kinder sind aktiv, und sie gehören dazu. Um ihre Zukunft geht es.“

Klebow macht also weiter. Und ihre Kinder tun es auch. Sie tragen Secondhand-Kleidung, kaufen in verpackungsfreien Märkten, vermeiden Plastik und verwenden immer dieselben Trinkbecher. Lilian zieht Gemüse, stellt Düngemittel selbst her und versucht auch ihre Umgebung, wie am Set von „SOKO Donau“, zu inspirieren: Jeder Mitarbeiter hat eine Trinkflasche zum Umhängen bekommen, um Müll zu sparen. Vorbildlich war auch ein Toningenieur, der nur noch aufladbare Batterien für alle Mikrofone verwendet hat.

Es muss nicht immer perfekt sein, das hat sie von Jane gelernt. Mal gelingt es besser, mal schlechter, nicht immer geht es hundertprozentig umweltbewusst. Ehemann und Schauspielkollege Erich Altenkopf ist unterstützend dabei, und für Lilian fühlt es sich wieder an wie zu Schulzeiten: Sie organisiert zwar keine Demos, spricht aber bei Veranstaltungen und betont, wie wichtig es ist, einen Beitrag zu leisten. „Everybody can make a difference every single day“, sagt Jane. Und sagt Lilian.