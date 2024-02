BEREIT FÜRS LÄSSIGSTE SKIWELTCUPFINALE?

Ein Berg, alle Bewerbe: Der Zwölferkogel in Saalbach Hinterglemm ist unter dem Motto „Ein Berg - alle Bewerbe“ der alleinige Austragungsort der FIS Alpine Ski-Weltmeisterschaften 2025. Denn alle FIS-Rennen finden somit auf dem Zwölferkogel in Hinterglemm statt, welcher sämtliche WM-Pisten mit nur einem Zielraum für alle Disziplinen vereint. Besonders praktisch: Sämtliche Locations wie der Medaillenplatz, sind in Gehdistanz erreichbar.

