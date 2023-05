We like! Tipps für bessere Smartphone-Fotos

Ich sehe was, was du nicht siehst

Die Sommerzeit steht vor der Tür und viele von uns freuen sich darauf, endlich wieder zu reisen und neue Orte zu entdecken! Schöne Erinnerungen sind vorprogrammiert, und diese wollen festgehalten werden. Doch die schwere Spiegelreflexkamera mit in die hohen Berge nehmen? Viel zu unpraktisch. Die Digicam für den Sandstrand einpacken? Wozu? Denn mittlerweile kannst du die schönsten Urlaubsfotos ganz einfach mit deinem Smartphone schießen. Und mit einigen Tricks wirken sie sogar wie vom Profi gemacht. So klappt's mit schönen Smartphone-Fotos:

Der einfachste aller Tricks, aber enorm wichtig: reinige die Linse, bevor du losfotografierst. Denn kleine Fasern von Hosen- oder Jackentaschen oder frisch eingecremte Hände können Schleier bilden und die Aufnahmen trüben. Benutze dafür am besten ein Brillenputztuch und auf keinen Fall ein Papiertaschentuch – so vermeidest du Kratzer auf der Linse.

Ein verwackeltes Bild ist wahrlich das größte Ärgernis. Deswegen gilt: Immer (!) mit beiden Händen fotografieren, so wie du auch eine „richtige“ Foto-Kamera halten würdest. Also: Smartphone mit beiden Händen festhalten und konzentrieren. Wer ein Smartphone-Stativ nutzt, sollte darauf achten, dass es auf einem festen Untergrund steht. Ein ganz besonderes Features hat sich zudem vivo gemeinsam mit ZEISS einfallen lassen: den Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, der die Erfassung von Bewegungen optimiert. Im Sport- und Nachtmodus kann die Kombination aus Hochgeschwindigkeitsverschluss und Bewegungserkennung Bilder sofort einfrieren lassen, sodass sich schnell bewegende Motive klar und scharf bleiben. Chapeau!

Was anfangs nach Mathematik klingt, ist einfach gesagt ein Raster, der sich für deine Smartphone-Kamera einblenden lässt. Es zeigt drei senkrechte und drei waagrechte Reihen, die eine großartige Hilfe für dich sind, um das Smartphone gerade zu halten – schließlich ist nichts unschöner als ein schiefer Horizont. Außerdem kannst du das Bild mit dem dreigeteilten Raster interessanter aufteilen und dir den Goldenen Schnitt zunutze machen. Lege dein Motiv entweder auf die Linien ins rechte oder ins linke Drittel des Kameraausschnitts oder auf deren Kreuzungspunkte. So erhältst du harmonische und spannende Resultate.

Nimm dir Zeit zum Betrachten der Umgebung. Oft ergeben sich herrliche Szenen aus dem Moment heraus, die man im flüchtigen Vorbeigehen leicht übersieht. So schärfst du deinen Blick für außergewöhnliche Motive – wie bizarre Wolkenformationen, Vögel, die auf berühmten Statuen thronen, skurrile Schattenbilder, Strukturen und vieles mehr. Das vivo X90 Pro bietet dir dafür einen schier endlosen Spielraum an Möglichkeiten. Über Kreative Effekte verfügt zum Beispiel das ZEISS Cine-flare Portät, das den aus Hollywood bekannten Flare-Effekt simuliert.

