Stream Big: Sport-Podcasts und -Serien, die du nicht verpassen solltest

🎧 Ulle & Rick
Radsport von innen: Die Ex‑Profis Jan Ullrich und Rick Zabel sprechen über das, was im Peloton wirklich zählt, von Taktik über Training bis Teamdynamik. Sie diskutieren etwa den dominanten Saisonstart von Red Bull – BORA – hansgrohe, Rennstrategien auf Kopfsteinpflaster und analysieren, wie junge Talente die Szene verändern.
🎧 Einfach mal luppen
Nach dem Karriereende von Toni Kroos bei Real Madrid sprechen er und sein jüngerer Bruder Felix in ihrem gemeinsamen Podcast über alles, was sie bewegt: den letzten Freistoß, Kabinengeschichten, Familien-Eskapaden im Schrebergarten oder Treffen mit Robbie Williams und Cristiano Ronaldo. Sympathisch!
🎧 Herzerl mit Janko
Zwei ÖFB-Legenden, ein ehrlicher Fußballtalk: Dieser Podcast mit Marc Janko ist neu und schon nicht mehr wegzudenken. Janko und Andi Herzog sprechen darin ohne journalistischen Co-Host über aktuelle Spiele, Taktik, Hintergründe und persönliche Erfahrungen aus dem Profifußball.
📺 Drive to Survive
Die erfolgreiche Formel-1-Doku verdichtet die Ereignisse der Saison 2025 durch Interviews mit Fahrern und Teamchefs, ergänzt um Behind-the-Scenes-Momente. (Netflix)
📺 100 Foot Wave
Die ausgezeichnete Doku-Serie begleitet Big-Wave-Pionier Garrett McNamara und andere Surf-Profis an Orte wie Nazaré in Portugal, wo Wellen bis zu 30 Meter Höhe brechen. (HBO Max)
📺 Full Swing
Die Golf-Doku-Serie begleitet Profis durch die Saison, zeigt Druck und Rivalitäten auf der Tour. Auch für Nicht-Golfer spannend, weil es um Leistung und Fokus geht. (Netflix)