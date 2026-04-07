Stream Big: Sport-Podcasts und -Serien, die du nicht verpassen solltest

🎧 Ulle & Rick

Radsport von innen: Die Ex‑Profis Jan Ullrich und Rick Zabel sprechen über das, was im Peloton wirklich zählt, von Taktik über Training bis Teamdynamik. Sie diskutieren etwa den dominanten Saisonstart von Red Bull – BORA – hans­grohe, Rennstrategien auf Kopfsteinpflaster und analysieren, wie junge Talente die Szene verändern.

🎧 Einfach mal luppen

Nach dem Karriereende von Toni Kroos bei Real Madrid sprechen er und sein jüngerer Bruder Felix in ihrem gemeinsamen Podcast über alles, was sie bewegt: den letzten Freistoß, Kabinengeschichten, Familien-Eskapaden im Schrebergarten oder Treffen mit Robbie Williams und Cristiano Ronaldo. Sympathisch!

🎧 Herzerl mit Janko

Zwei ÖFB-Legenden, ein ehrlicher Fußballtalk: Dieser Podcast mit Marc Janko ist neu und schon nicht mehr wegzudenken. Janko und Andi Herzog sprechen darin ohne journalistischen Co-Host über aktuelle Spiele, Taktik, Hintergründe und persön­liche Erfahrungen aus dem Profifußball.

📺 Drive to Survive

Die erfolgreiche Formel-1-Doku verdichtet die Ereignisse der Saison 2025 durch Interviews mit Fahrern und Teamchefs, ergänzt um Behind-the-Scenes-Momente. (Netflix)

📺 100 Foot Wave

Die ausgezeichnete Doku-Serie begleitet Big-Wave-Pionier Garrett McNamara und andere Surf-Profis an Orte wie Nazaré in Portugal, wo Wellen bis zu 30 Meter Höhe brechen. (HBO Max)

📺 Full Swing

Die Golf-Doku-Serie begleitet Profis durch die Saison, zeigt Druck und Rivalitäten auf der Tour. Auch für Nicht-Golfer spannend, weil es um Leistung und Fokus geht. (Netflix)