Start-Tipps für den Wings for Life Run: Gemeinsam läuft's am besten

Nico Langmann ist ein Wings for Life World Run-Urgestein. Der Rollstuhltennisspieler und Paralympics-Teilnehmer startete erstmals im Jahr 2014 und hat die Geburtsstunde des Laufes miterlebt – und wie sich der Wings for Life World Run seither entwickelt hat. Die Euphorie darüber ist ihm jedenfalls anzuhören. Seit jeher sei der Lauf für ihn ein spezielles Ereignis, sagt er. „Es ist diese große Begeisterung, die jeden ergreift, dass man für eine Randgrup­pe an den Start geht, die diesen Event so besonders macht. Menschen mit Behinderung sind eigentlich keine Aufmerksamkeit gewohnt, und dann steigt da ein riesiger Laufevent. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue – weil ich in eine Welt eintauchen darf, die mir sehr gefällt.“

