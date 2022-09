Frisch aus dem Urlaub zurück, hat sie sich gleich an den Computer gesetzt und acht Stunden durch­gezockt. Die Ausbeute? 35 Kills – das heißt 35 Gegner ausgeschaltet. Aber: Es ist nur ein Spiel, der Ego­-Shooter „Call of Duty“, übrigens die meist­verkaufte Videospielserie der Welt, für die immerhin auch schon Oscar­preisträger Hans Zimmer die Musik komponiert hat.

Frisch aus dem Urlaub zurück, hat sie sich gleich an den Computer gesetzt und acht Stunden durch­gezockt. Die Ausbeute? 35 Kills – das heißt 35 Gegner ausgeschaltet. Aber: Es ist nur ein Spiel, der Ego­-Shooter „Call of Duty“, übrigens die meist­verkaufte Videospielserie der Welt, für die immerhin auch schon Oscar­preisträger Hans Zimmer die Musik komponiert hat.

Frisch aus dem Urlaub zurück, hat sie sich gleich an den Computer gesetzt und acht Stunden durch­gezockt. Die Ausbeute? 35 Kills – das heißt 35 Gegner ausgeschaltet. Aber: Es ist nur ein Spiel, der Ego­-Shooter „Call of Duty“, übrigens die meist­verkaufte Videospielserie der Welt, für die immerhin auch schon Oscar­preisträger Hans Zimmer die Musik komponiert hat.