Zwischen mild und wild – Surfen auf Sylt

Sylt ist für mich ein ganz besonderer Ort. Vor allem weil auf der Insel jedes Jahr der Surfweltcup stattfindet, mit dem ich viele wunderbare Erlebnisse verbinde. 2012 ist mir hier ein Trick gelungen, den ich bis dahin noch nie geschafft hatte:

Im Grunde vollführte ich dabei eine 360-Grad-Drehung in der Luft – und hängte dann, schon auf dem Wasser, noch eine Extra-Drehung dran. Am Ende konnte ich damit sogar den Wettbewerb gewinnen. So ein Triumph beim heimischen Weltcup vor tausenden deutschen Fans am Strand, das ist schon etwas ganz Besonderes.

Protokoll der Gezeiten

Der Weltcup wird immer im September ausgetragen. Das hat einen guten Grund, denn da ziehen die Herbststürme über die Insel hinweg und bieten den Profis die perfekten Bedingungen zum Windsurfen. Wer sich auf dem Brett sicher fühlt und es gern ein bisschen wilder mag, sollte deshalb zwischen September und November nach Sylt fahren.

Philip strahlt: Soeben ist sein Training am Brandenburger Strand beendet. © Georg Supanz/Red Bull Content Pool

Außerdem empfehle ich, jeden Tag den Gezeitenkalender auf der Homepage der Insel zu checken und zu kontrollieren, zu welchen Tageszeiten Ebbe und Flut kommen. Bei Hochwasser sind die Wellen kräftiger.

Wunder-Westerland

Die Hauptstadt von Sylt ist Westerland. Hier tummeln sich die meisten Touristen, an der Promenade reihen sich Geschäfte und Restaurants aneinander, und selbst Die Ärzte haben dem Ort schon einen Song gewidmet – wenig überraschend heißt er „Westerland“. Wenn ich auf Sylt bin, dann meist hier am Brandenburger Strand, wo auch der Weltcup stattfindet. Sylt ist ja ohnehin schon die westlichste Insel Deutschlands, und der Strand liegt auch noch an der Westküste. Und da der Wind meistens aus dieser Himmelsrichtung kommt, ist der Strand für Windsurfer wie mich extrem reizvoll. Die Wellen sind hier perfekt.

Tourenziel und Orientierungspunkt: der alte Leuchtturm List-Ost auf Sylt © picturedesk.com

Ein epischer Ellenbogen

Etwas ruhiger geht es im Königshafen zu. Sowohl in Bezug auf das Wetter als auch auf die Menschenmengen, denn das Baden ist hier verboten. Die Bucht liegt im Norden der Insel zwischen List und der Landzunge Ellenbogen und gehört zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Meiner Meinung nach der schönste Flecken Sylts.

Sylt von oben: Philip Köster nutzt die Wellen für Luftausflüge. © Georg Supanz/Red Bull Content Pool

Wo die Robben relaxen

Zwischen den Dünen dösen Robben, grasen Schafe und nisten seltene Vogelarten. Surfen ist aber erlaubt, wobei man hier eher die gemütlicheren Akteure trifft. Die Dünen halten nämlich den Wind ab, und das Meer ist fast spiegelglatt. Und besonders tief ist es auch nicht. Selbst bei Flut reicht das Wasser selten über die Hüfte, und man kommt ganz locker rein und raus. Wer einen Surfkurs machen möchte, wird hier auf jeden Fall fündig. Übrigens: Die Gegend ist in Privatbesitz. Wer mit dem Auto kommt, muss deshalb ein paar Euro Maut bezahlen. Besuche mit dem Fahrrad oder zu Fuß hingegen sind wertvoll und doch geschenkt.

Philip Köster ist Weltmeister in der Disziplin «Wave» © Georg Supanz/Red Bull Content Pool Das Wetter auf Sylt ist unberechenbar. Deshalb wird es dort nie langweilig. Philip Köster

Solange Ebbe herrscht, kann man das Brett am Strand liegen lassen und sich stattdessen ein Fahrrad schnappen, um die Insel zu erkunden. Verleihgeschäfte stehen praktisch an jeder Ecke, und mit 200 Kilometer Radwegen ist Sylt ein Paradies für Biker. Vor allem weil es auf der Insel so gut wie keine Steigungen gibt. Bloß der Gegenwind kitzelt die Waden manchmal ein bisschen. Aber dafür gibt es ja E-Bikes.

Die Dünen-Tour

Ein Klassiker ist die Strecke von Westerland nach List, die dauert ungefähr 2,5 Stunden und führt entlang der alten Bahntrasse durch die malerische Dünenlandschaft und beschauliche Dörfer wie Kampen. Und wenn man doch mal falsch abbiegt: halb so wild. Auf einer Insel führt am Ende jeder Weg an die Küste. Und wenn man am Wasser ist, ist man doch nie wirklich falsch.

Mehr über Philip Köster: philipkoester.com oder auf Instagram @philip_koster

Anreise

Mit dem Auto : Von Zürich gelangt man in knapp 12 Stunden nach Niebüll. Dort wird am Terminal das Auto auf den DB Sylt Shuttle geladen. Der Autozug erreicht Sylt über den Hindenburgdamm in 35 Minuten. Die Hin- und Rückfahrt mit dem Shuttleservice kostet ungefähr 103 Franken.

Mit dem Flugzeug : Ab 197 Franken fliegt Helvetic Airways von Zürich nach Westerland. Der Flug dauert 1 Stunde und 50 Minuten. Es gibt außerdem Direktflüge von Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart.

Mit der Bahn : Von Zürich fährt man 11 Stunden und 36 Minuten nach Westerland, mit Umsteigen in Hamburg.

Gut zu wissen

Wo schlafen? Wo essen? Und wohin, wenn kein Wind weht? Wir haben alle wichtigen Antworten.

Hotel : Wer sich etwas Luxus gönnen möchte, übernachtet im Miramar . Das Fünf-Sterne-Hotel (ab 230 Euro pro Nacht) bietet zahlreiche Spa-Behandlungen an. Perfekt für regnerische Tage, an denen man lieber im Warmen bleiben möchte.

Das Hotel Miramar bietet maritimen Luxus. © Alamy

Restaurant : Die Anlaufstelle für alle Surfer, wenn der Hunger sie aus dem Wasser treibt: das Sunset Beach direkt am Brandenburger Strand. An der Decke hängen Surfbretter, und die Wände schmücken Schwarz-Weiß-Fotos von legendären Surf-Competitions. Dazu gibt es pfiffige Burger, Pasta oder Fisch – und natürlich den Blick aufs Meer.

Das Sunset Beach am Brandenburger Strand. © sunsetbeach.de

Fahrradverleih : Ab 10 Euro pro Tag kann man sich bei M+M Fahrradverleih ein Rad mieten und damit die malerischen Dünen der Insel erkunden.

Die Weiten des Brandenburger Strandes – perfekt für Radtouren. © Adobe Stock