Tijen Onaran: „Ich polarisiere wie Barbie“

Tijen Onaran: Ich bin in einem sehr deutschen Umfeld sozialisiert worden, also war es bis zur Reifeprüfung kein Thema. Nur wenn es um meine soziale Herkunft ging, hab ich schon in der Grundschule gemerkt: Bei mir ist etwas anders. Bei Kindergeburtstagen wurde ich von Freundinnen meistens in große Wohnungen oder Häuser eingeladen; wenn mein Geburtstag gefeiert wurde, saßen wir halt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Esstisch. Ich komme ja teilweise aus einer klassischen „Gastarbeiter­familie“, so wurde man damals gesellschaftlich verortet, meine Mutter war Verkäuferin, mein Vater in der Türkei Lehrer, er hat dann in Deutschland Architektur studiert und in diesem Feld gearbeitet. In der Architekturfirma war er tatsächlich – gar nicht abwertend, eher einordnend gesagt – „der Türke“.