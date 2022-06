Die Kraft des Morgens: Diese Tipps helfen gegen Stress

In kleinen Schritten können wir diese Muster durchbrechen und neue Morgenroutinen entwickeln: Ich achte auf ausreichend Schlaf, frühstücke in Ruhe oder wage zur Abwechslung eine richtig kalte Dusche. Auch bewusste Atemübungen wirken Wunder und erden. Widmen wir uns zuerst uns selbst, bevor wir uns dem Außen zuwenden.

Wenn ich meine Gedanken „beobachte“, frage ich mich: Welche Qualität hat das, was sich in meinem „Oberstübchen“ abspielt? Drehen sich die Gedanken ängstlich um die Zukunft? Hänge ich der Vergangenheit nach, oder bin ich ungehalten mit mir selbst?

Alles raus, was keine Miete zahlt! Gehen wir auf Ressourcenforschung und überlegen: Wovon brauche ich wie viel? Was kann weg, was entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Ballast, als ein weiterer Punkt auf der inneren Liste, als Energieräuber?

Detox ist mehr als eine grüne Saftkur oder Schwitzen in der Sauna. Mediengewohnheiten, Arbeitspensum, Alkoholkonsum und Ernährung sind nur einige mögliche Stellschrauben, die Stressreduktion fördern können. Unsere Amygdala (Hirnregion, Anm. d. Red.) springt leider sehr gut auf Mangelbewusstsein an, das haben Social Media und die Werbung bestens für sich genützt. In dem dauernden Gefühl, zu wenig zu sein, zu haben, zu leisten, zu wissen, ist eine Rekalibrierung des gesunden Maßes oft eine Herausforderung.

