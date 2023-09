Metaverse im Selbstversuch: Expedition ins Tierreich

Ich habe eine Erdnuss sexuell belästigt. So beginnt mein erster Tag im Metaverse. Und das muss ich erklären: Die riesige Erdnuss auf zwei Beinen ist der erste Avatar, den ich im Virtual-Reality-Chat treffe. Die im Comic-Stil animierte Erdnuss, der Stimme nach eine Frau, spricht mich auf Englisch an – okay, außer uns beiden war auch niemand in dem VR-Chatroom, einer computeranimierten Bar über den Dächern einer fiktiven Großstadt. „Ah, hier ist ja doch noch jemand anders“, sagt die Erdnuss erfreut, „hi, wie geht’s?“ Ich will antworten, aber es kostet Überwindung, mit einer Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf nachts in seinem Wohnzimmer stehend laut „Hallo, schön dich zu treffen“ ins Nichts zu sagen. Darum versuche ich vorerst nur ein freundliches Emoji zu senden. Das geht mit einem der beiden Controller, die in der virtuellen Realität meine Hände simulieren. Statt ein Winke-Emoji auszuwählen, scrolle ich mit dem Daumen in der Emoji-Leiste zu überhastet, was ein Kussmund-Zwinker-Emoji losschickt – das nicht mehr rückrufbar in den Raum schwebt. Die Erdnuss sagt empört „Ewwww!“ und läuft weg. Mein Hühnchen-Avatar ruft ihr hinterher: „Falsches Emoji! Sorry, ich bin neu hier!“, zu spät. „Mit wem redest du so laut mitten in der Nacht?“, höre ich plötzlich meine Freundin fragen. Ich nehme die Datenbrille ab und sage: „Mit einer Erdnuss.“ Das ist also das Metaverse.