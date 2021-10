Wingfoilen mit Kite-Profi Stefan Spiessberger in Wien

Normalerweise kommt der Wind in der City aber aus Nordwest. Bei diesen Bedingungen hat eine kleine, aber feine Wing-foil-Community bei der Kaisermühlenbrücke und in der Kaisermühlenbucht in den vergangenen Monaten einen neuen Spot etabliert. Schon bei einer mäßigen Brise von rund 20 Knoten (37 km/h) geht es hier zur Sache: Du kannst zwar nur kurze Schläge fahren – also ein, zwei Manöver, dann musst du schnell wieder umdrehen –, aber es ist lustig, diesen schmalen Kanal auszunutzen. Vor allem, wenn du die Umgebung auf dich wirken lässt: Daheim am Traunsee sehe ich überall die Berge, hier in Wien Hochhäuser. Erstaunlich ist: Du merkst am Wasser, dass diese Gebäude im Weg stehen, wenn der Wind zwischendurch dreht...