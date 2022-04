„Man muss die offenen Türen sehen wollen“

Ein sonniger Morgen in der Salzburger Fürstenallee. Im Büro von Wings for Life treffen wir Anita Gerhardter, die der Stiftung für Rückenmarksforschung seit Anbeginn vorsteht. Die Stimmung ist amikal und herz­lich, was vielleicht auch daran liegt, dass hier hauptsächlich Frauen arbeiten. Wir warten auf Philipp Kuttin, den Sohn des ehemaligen Skispringers Heinz, der beim Schlaf­wandeln abgestürzt ist. Ein VW mit Kärntner Kennzeichen parkt sich ein. Der Lenker packt den Rollstuhl aus und düst in den Raum. Großes Hallo, Lachen, Witze. So hätten sich das vielleicht nicht alle vorgestellt.

THE RED BULLETIN: „Stiftung für Rückenmarksforschung“ klingt so gravitätisch, so ernst. Und doch ist die Stimmung im Headquarter von Wings for Life optimistisch und leicht. Wie kommt das?

ANITA GERHARDTER : Haben wir mit frisch Verletzten zu tun, sind wir in dem Moment natürlich sehr betroffen und traurig. Aber wir verbreiten hier Hoffnung – weil wir aktiv etwas un­ternehmen, um Verletzungen heilbar zu machen. Es ist schön, zu wissen, wofür man arbeitet. Wir arbeiten, um eine Vision zu realisieren. Das ist ungemein befriedigend.

PHILIPP KUTTIN : Wenn ich in die Fürstenallee komme, ist es jedes Mal spannend, zu erfahren, wie weit die Wissenschaft mit ihren Erfolgen gekommen ist. Es hilft mir, anatomisch zu verstehen, was sich bei einem Querschnitt im Körper tut. Hier gibt es auch unter gehenden Menschen solche, die sich komplett in Gelähmte hineinversetzen können. Da redet es sich leichter. Sie stellen weit spezi­fischere Fragen.

Wie lief der Erstkontakt zu Wings for Life?

GERHARDTER : Philipps Vater Heinz kannte ich aus Funk und Fernsehen, plötzlich rief er mich an und sagte, dass sein Sohn beim Schlafwandeln abgestürzt sei. Das sind die sehr schweren Momente, diese ganz gro­ße Verzweiflung der Angehörigen. Das wird nie einfacher. Ich erinnere mich noch haargenau, wie ich einst den Anruf wegen Hannes Kinigad­ners Verletzung bekommen habe. Da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. In jedem einzelnen Fall. Immer noch.

Philipp Kuttin war nordischer Kombi­nierer, stürzte 2020 von einem Balkon © Philipp Horak Selbständige Mobilität ist unglaublich wichtig, gerade emotional. Das Gefühl, jederzeit raus­zukönnen. Philipp Kuttin

Wie verläuft das Erstgespräch?

GERHARDTER : Emotional. Man möchte den Betroffenen so viel mehr helfen können, als wir es derzeit können. Aber es ist eine Schwung­masse in Bewegung geraten. Quer­schnittslähmung heilbar zu machen ist ein Mosaik, und viele Teile liegen bereits auf dem Tisch. Anderswo gibt es noch weiße Flecken. In den kommenden Jahren werden wir große Entwicklungsschritte sehen.

Philipp, wie waren deine Tage nach dem Unfall?

KUTTIN : Ich lag 16 Tage auf der Intensivstation, weil Probleme mit der Lunge aufgetreten sind. Daher musste ich für einen Monat in eine Fachklinik nach Murnau, bevor ich mit der Reha beginnen konnte. Bis ich wieder zu Hause war, hat es rund viereinhalb Monate gedauert.

Wann hast du zum ersten Mal im Rollstuhl gelacht?

KUTTIN : Schon beim Rollitraining in der Klinik in Murnau. Ich habe Spompanadln gemacht, und es hat mich rausgehaut. Da konnte ich nicht anders, als zu lachen.

Gehenden Menschen zieht es innerlich alles zusammen, wenn ein Gehbehinderter zu Boden fällt. Du lachst?

KUTTIN : Wenn ein Kind fällt, plärrt es. Kaum tröstet man es, lacht es wieder. Vielleicht bin ich wieder mehr Kind, seit ich im Rolli sitze. Beim Skispringen hat die Geschwin­digkeit wehgetan: der Aufprall auf den harten Schnee. Und trotzdem musst du aufstehen und wieder rauf – genau wie du wieder in den Rolli reinmusst, wenn es dich rausprackt.

Herz, Hirn & Seele: Anita Gerhardter ist CEO von Wings for Life. © Philipp Horak Die Einstellung ist für dein Glück entscheidender als äußere Faktoren. Anita Gerhardter

Anita, siehst du mentale Unter­schiede zwischen verletzten Sportlern und Nichtsportlern?

GERHARDTER : Große. Sportler nehmen ihre neue Situation als Herausforderung an. Mobilität, Wendig­keit, Kraft: Sie suchen den Erfolg. Willenskraft und Zielsetzung sind bei Sportlern stark ausgeprägt. Dazu kommt ein Realitätssinn: Ich hole das Maximum aus meinen Möglichkeiten heraus – ganz egal, wie groß oder klein die Hindernisse auf dem Weg sind. Wenn man diese Eigen­schaften aktivieren kann, ist schon viel gewonnen.

Wie zum Beispiel?

GERHARDTER : Ich denke da an Wolfi Illek, einen Tetraplegiker, der bei uns in der Stiftung arbeitet. Wir haben ein Fahrtechniktraining als Teambuilding­-Event gemacht. Ich halte mich durchaus für eine gute und schnelle Autofahrerin, aber Wolfi hat uns alle in seinem umge­bauten VW­-Bus so was von versägt! Beeindruckender finde ich aller­dings, wenn er allein mit dem Bus von Waidhofen an der Ybbs nach Salzburg fährt. Fällt ihm das Handy zu Boden und hat er eine Panne, ist er hilflos. Aber er zieht das durch.

KUTTIN : Selbständige Mobilität ist unglaublich wichtig, gerade emotional – das Gefühl, jederzeit rauszukönnen. Ich studiere in Wien und pendle selbst mit dem Auto. Ich wohne in einem barrierefreien Studentenheim und fahre die zwei­einhalb Kilometer zur FH mit dem Rolli. Ich schaue immer auf die Uhr, wie lange ich gebraucht habe. Das ist mein Training für den Wings for Life World Run .

Gerhardters Ziel: „Mit Philipp und Wolfi auf ein Stehseiterl zu gehen“. © Philipp Horak

Wo wärst du heute, wenn der Unfall nicht passiert wäre?

KUTTIN : Ich würde meine Medaille bei den Olympischen Spielen feiern! Nein, im Ernst: Es war schon davor geplant, dass ich Sportgerätetechnik studieren würde. Toni Giger hatte mir das einst empfohlen. Das ziehe ich durch mit dem Ziel wieder selbst mein Geld zu verdienen. Noch bevor ich das Studium begonnen hatte, kamen erste Jobangebote. Ich habe zum Beispiel einen Golf-Rollstuhl ausprobiert und gleich Verbesserungspotenzial erkannt.

Wo eine Tür zugeht, öffnen sich drei andere?

KUTTIN : Kommt darauf an, nach welchen Türen man Ausschau hält.

GERHARDTER : Man muss sie sehen wollen. Ein Mensch, der für mich pure Lebensfreude ausstrahlt, ist Julia Macchietto, die seit einem Verkehrsunfall im Alter von 19 Jahren gelähmt ist. Mitte 30 ist sie Mutter geworden. Eine Schwangerschaft ist schon für Gehende anstrengend, aber wie sie das hingekriegt hat und was für eine entspannte Mama sie heute ist – unglaublich!

Was lernen wir daraus?

GERHARDTER : Deine Grundeinstellung dem Leben gegenüber ist für das persönliche Glück oder Unglück entscheidender als äußere Faktoren.

Philipp, wie warst du vor dem Unfall?

KUTTIN : Zwischenmenschliche Kommunikation war nicht einfach für mich. Ich war eher der Außenseiter im Team, aber auch Teamplayer. Als ich die Ski für alle Kombinierer gewachst habe und wir plötzlich die Schnellsten in der Anlaufspur waren, hat mir das getaugt – weil es ihnen getaugt hat.

Fühlst du dich im Rollstuhl als Außenseiter?

KUTTIN : Nicht wirklich. Manche wissen nicht, wie sie schauen sollen, aber ich sag dann immer, ich bin auf den Rücken gefallen, nicht auf den Kopf. Ich bin innerlich noch immer der, der ich zuvor war.

Körperlich weißt du jetzt, wo deine Limits sind ...

KUTTIN : Nein! Bei jeder Physiotherapie geht was weiter. Seit neuestem kann ich meine Pobacken ein wenig anspannen und dadurch Rückenstabilität aufbauen. Ich probiere ständig Übungen aus und versuche, Funktionen in meinem Körper wiederzuentdecken. Ich spüre mich nicht besser oder schlechter als zuvor – bloß anders. Ein Beispiel: Bei mir ist ein leichtes Druckgefühl im Bauchraum zurückgekommen. Wenn ich Hunger kriege, ist da ein Leeregefühl. Wenn die Blase voll wird, verspüre ich einen Druck im Bauch. Es ist für Nicht-Betroffene schwierig zu beschreiben: Irgendwie spürt man es und spürt es doch nicht. Oft versucht man dieses diffuse Gefühl zu assoziieren.

GERHARDTER : Nach Stand der Wissenschaft gibt es in den ersten beiden Jahren nach der Verletzung ein Fenster, in dem man viele Funktionen zurückgewinnen kann. Philipp unternimmt alles, um diese Entwicklung zu triggern. Das ist vorbildlich.

Mit etwas Hilfe: Ziel ist es, in Zukunft keine Rollstühle zu schieben. © Philipp Horak

Welche Sportarten betreibst du?

KUTTIN : Golf, Handbike, Monoski und Langlauf. Das sollte mir auch in meinem späteren Job helfen. Ich kann nur Sportgeräte verbessern, die ich selbst kenne. Rollstuhl-Basketball und Sledge-Hockey möchte ich als Nächstes ausprobieren. Dann gibt es jemanden, der einen Surf-Rollstuhl gebaut hat. Interessiert mich auch. In fünf Jahren möchte ich Sportgeräte für Gelähmte entwickeln, bauen, testen und verbessern. Das ist mein berufliches Ziel.

Gab es Erlebnisse seit der Verletzung, auf die du froh bist? So im Sinne von „Schön, dass ich das erlebt habe“?

KUTTIN : Die Rolligruppen in der Reha waren toll. Vom Wissen der „Alten“ in der Gruppe haben wir Frischverletzten extrem profitiert. Ein Highlight war, dass das österreichische Biathlon-Team zu Saisonbeginn, als ich auf Reha war, ein zweieinhalb Minuten langes Video geschickt hat. Da hatte ich Tränen in den Augen. Die Jungs sind in Kontiolahti, ihre Saison geht los, aber sie denken an mich. „Du schaffst es leicht“, haben sie gesagt.

Schaffst du es leicht?

KUTTIN : Wie auch zuvor gibt es Tage, die einfacher sind, und andere sind nicht so leicht.

Wie holst du dich an den nicht so leichten Tagen wieder rauf?

KUTTIN : Manchmal gehe ich in die Online-Welt und zocke mit Freunden, an anderen Tagen hilft Sport. Im Prinzip hat sich da seit der Verletzung gar nichts geändert.

Wings for Life: Wohin geht mein Geld?

Korrekt: zu 100 Prozent in die Forschung, etwa in diese vier Projekte, die dazu beitragen sollen, Rückenmarksverletzungen heilbar zu machen.

Grundlagen schaffen - Stammzellen: Überleben und Ausdifferenzierung transplantierter Stammzellen ist stark von der Zellumgebung abhängig, die nach einer Querschnittsverletzung dramatisch verändert ist. Um die Heilung nach einer Querschnittsverletzung zu fördern, wird in dem Grundlagenprojekt an der Universität Freiburg im Breisgau die Rolle von Fibrinogen auf die transplantierten Stammzellen untersucht. Fibrinogen ist ein Proteinkomplex, der aus der Blutgerinnung bekannt ist.

Stephen Strittmatter (re.) forscht mit Jan Schwab an der Yale University. © Samo Vidic

Nervenzellen verbinden : An mehreren Querschnittszentren in den USA wird bei chronisch komplett Querschnittsgelähmten ein Wirkstoff direkt ins Rückenmark gespritzt, der geschädigte Nerven zum Wiederauswachsen und zur Neuvernetzung bringen soll. Strittmatters Testsub­ stanz funktioniert als Köder, um ver­schiedene Proteine im Körper abzu­fangen, die Erholungsprozesse des Rückenmarksgewebes verhindern. Die Auswertung der Daten wird für Herbst 2022 erwartet.

Forscher Grégoire Courtine beim Test mit einem Studienteilnehmer © Samo Vidic/Wings for Life

Rehabilitation und Stimulation : Neurowissenschaftler an der École polytechnique fédérale de Lausanne haben ein Rehabilitationsprogramm, gepaart mit epiduraler elektrischer Stimulation, entwickelt. 2018 wurde von einer deutlichen Verbesserung der Geh­ und Stehfunktion bei inkomplett querschnittsgelähmten Patienten be­richtet. Derzeit entwickelt das Studien­team das Stimulationsverfahren wei­ter und konnte im Februar 2022 bei weiteren Studienteilnehmern auch nach einer kompletten Querschnitts­lähmung Erfolge veröffentlichen. Eine Auswertung der Studie mit Langzeitergebnissen steht allerdings noch aus.

Neue Nerven durch Enzymtherapie : Chondroitinase ist Teil einer vielversprechenden Enzymtherapie, die prinzipiell ein Neuauswachsen und eine Neuverschaltung von Nerven­zellen im Rückenmark ermöglicht. Trotz positiver Effekte gibt es noch etliche Hürden, um diesen Ansatz als sichere und effektive Therapie in die klinische Anwendung zu bringen.

