Wings for Life World Run: Auf die Plätze!

etwa lief voriges Jahr in seiner Heimat­gemeinde Mautern in der Steier­mark. „Mir geht es gar nicht unbedingt darum, so weit wie möglich zu kommen“, sagt er. „Ich will den Lauf für mich zu einem Erlebnis machen.“ Zur Inspiration empfehlen Schiester und drei weitere Athleten ihre liebsten Laufstrecken in Österreich.

Christian Schiester – Ultraläufer/Segler

„Voriges Jahr rannte ich mit der App 4 km, aber die hatten es in sich: 800 Höhenmeter! Rauf auf den Eselsberg – ein Hoch­plateau mit Wiesen, im Mai duf­ten die Blumen. Dann tauchst du in den Wald ein. Von dort geht ein Hohlweg kerzengerade auf den Gipfel. Der Anstieg bringt dich fast um, aber es zahlt sich aus. Der Ausblick ist ein Traum.“

„Voriges Jahr rannte ich mit der App 4 km, aber die hatten es in sich: 800 Höhenmeter! Rauf auf den Eselsberg – ein Hoch­plateau mit Wiesen, im Mai duf­ten die Blumen. Dann tauchst du in den Wald ein. Von dort geht ein Hohlweg kerzengerade auf den Gipfel. Der Anstieg bringt dich fast um, aber es zahlt sich aus. Der Ausblick ist ein Traum.“

„Voriges Jahr rannte ich mit der App 4 km, aber die hatten es in sich: 800 Höhenmeter! Rauf auf den Eselsberg – ein Hoch­plateau mit Wiesen, im Mai duf­ten die Blumen. Dann tauchst du in den Wald ein. Von dort geht ein Hohlweg kerzengerade auf den Gipfel. Der Anstieg bringt dich fast um, aber es zahlt sich aus. Der Ausblick ist ein Traum.“

Nadine Wallner – Freeriderin

© Mirja Geh for Wings for Life World Run

Andreas Ulmer – Fußballer