Yungblud: This man is on fire

Yungblud: Das Internet ist ein sehr seltsamer Teil unseres Lebens. Du hast dich schon vor dem Frühstück mit 15 Leuten verglichen, die du nicht kennst. Du hast eine eigene Meinung zu einem Thema? Dann wird’s gefährlich. Das Internet zwingt uns, einen neuen Weg zu finden, wie wir miteinander existieren. Wir müssen lernen, Meinungsverschiedenheiten als etwas Positives, Bereicherndes zu betrachten. Ich vermisse die Zeit, in der man sich mit jemandem mit komplett anderen politischen Ansichten an einen Tisch setzt. Das sollte okay sein, denn genau das ist Demokratie! Wir müssen auch wieder lernen, Dinge in ihrer Komplexität zu sehen. Das Internet vereinfacht alles, und nichts im Leben ist einfach. Das Internet zu benutzen, um den Leuten zu ­sagen, sie sollten sich für ein paar Stunden verdammt noch mal vom Internet abmelden – das versuche ich.