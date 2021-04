Ein österreichisches LoL-Team auf dem Weg nach oben.

Die erste Saison der diesjährigen Prime League ist vorbei und TT Willhaben sind, seit ihrer Gründung 2016, auf ihrem bisherigen Höhepunkt angekommen. Sie konnten den Spring Split hauchdünn für sich entscheiden und sind damit einen Schritt näher am Aufstieg in die Pro Division.

Related Die Top 10 League of Legends Tipps für Anfänger Zur Story

Umso erstaunlicher an dem Sieg im ersten Split des Jahres ist, dass TTW sich erst die Season davor für diese Division über die Promotion-Matches qualifiziert hat. Dabei wollte Organisationsteam im Hintergrund immer einen „eigenen Weg zu gehen und mit dem Roster neben der Prime League auch an der A1 Liga mit so wenig Änderungen wie möglich teilnehmen“ meint Franz „moseph“ Vošicky, der Chef von TTW. Am Anfang des Splits war die Erwartungshaltung auch noch nicht ganz ausgeprägt.

Was weißt du als Teamgründer heute, was du damals noch nicht wusstest?

"Für mich ging Esport mit Streamen Hand in Hand. Ich dachte mit Spielern auch gleich eine Art Influencer-Team aufbauen zu können. Das ging eher schief und ich merkte schnell, dass man das nicht in die Hände der Spieler legen sollte. Die wollen nämlich zocken und das möglichst gut, sonst nichts."

Man muss immer den Aufstieg anstreben, weil es sonst keinen Sinn macht, mitzuspielen Franz "moseph" Vošicky

Der Roster im Spring Split © TT Willhaben

Aufgestiegen und gleich die Liga dominiert - wie ging das?

„Wir sind gerade erst aufgestiegen und ich war eher der Meinung, dass wir uns erst Mal in der Liga etablieren müssten. Die Menge an Spiele pro Woche war nämlich eine andere und der Kalender war wesentlich voller als noch in Division zwei. Dementsprechend war das Stresslevel sehr hoch während des Splits, aber die Spieler haben gezeigt, dass sie den Aufstieg in die nächste Stufe unbedingt wollen und auch der Coach hat zu mir gesagt, dass man immer den Aufstieg anstreben muss, weil es sonst keinen Sinn macht mitzuspielen. Das hat mich dann auch überzeugt.“

Dieser Ehrgeiz und auch das Umfeld sind ein Faktor für den Erfolg, so moseph, denn „die stetigen Investitionen in die Infrastruktur zahlen sich aus. Unser Trainer, der schon seit einem Jahr bei uns ist, hat als Unterstützung eine Mentaltrainerin bekommen, der herausragende Arbeit leistet. Dadurch konnten wir auch die psychologische Komponente stets verbessern und das trägt jetzt erste Früchte.“

Auch in der A1 eSports League feierten TTW bereits Erfolge © A1 eSports

Spannend bis zum letzten Spieltag

Wie man aber der Tabelle entnehmen kann, war Platz 1 in der Prime League ein hartes Stück Arbeit. Am Ende machte ein Sieg den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Platz. Platz drei bis fünf mussten sich auch jeweils nur mit einem Sieg weniger dahinter einreihen. Dementsprechend spannend war es auch für Vošicky, denn „erst als Flayn eSports gegen 404 Multigaming auch in der Prime League Schwächen zeigte, ist es uns in den Sinn gekommen, dass wir diesen Split tatsächlich gewinnen können. Flayn war nämlich von der Papierform her der Favorit auf den ersten Platz in dieser Season. Das hat uns gepusht und waren voll fokussiert auf den Sieg!“

Die zweite österreichische Organisation in der Prime League ist dennoch noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen in die Pro Division denn, abgerechnet wird erst am Ende der Saison und wenn man dort die meisten Punkte sammeln, dann kann man in den Promotion-Spielen um einen Platz in der höchsten Klasse im deutschsprachigen Raum kämpfen.

Die Tabelle am Ende des Splits © Prime League

Wie geht es jetzt weiter?

Nach dem hart erarbeiteten Sieg gönnen sich die Spieler ihren verdienten Urlaub, bevor es dann im Sommer und im Winter ans eingemachte geht. „Wenn wir dieses Team in dieser spielerischen Verfassung halten können, dann ist natürlich auch die Pro Division nicht unrealistisch“ meint moseph vor den entscheidenden zwei Runden. „Die Sommer und Winter Splits haben eine größere Wertigkeit von den Turnierorganisatoren bekommen und deshalb kann sich immer noch alles ändern. Der Sieg im ersten Turnier ist schon sehr gut, aber der Kampf um den Aufstieg beginnt jetzt noch einmal von vorne und da wollen wir natürlich dabei sein!“

Abseits der Kampfmannschaft tut sich aber auch im Academy-Team einiges, denn da ist TTW immer auf der Suche nach League of Legends Talente in Österreich, die „in einem professionellem Umfeld Erfahrungen sammeln und auch für unsere Organisation an Lan-Events teilnehmen wollen, sofern das natürlich möglich ist.“

Mittlerweile konnte das Team einen weiteren Erfolg verbuchen und eine Jugendbank als Partner gewinnen. Mit einem eigenen Cup möchte man die heimische Szene weiter unterstützen und versteckte Talente in der DACH-Region aufspüren. Ob der nächste Halt die LEC sein wird, fragen wir Franz zum Abschluss. Er gibt sich politisch:

"Ich bin lieber in der höchsten deutschsprachigen Spielklasse in mehreren Disziplinen vertreten, als in der allerhöchsten und dafür nur in einem Game. Außerdem könnte die LEC unseren aktuellen Budgetrahmen ein wenig überfordern."