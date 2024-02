Tomb Raider 1-3 Remastered bietet das perfekte Nostalgie-Paket

Es gibt in der Geschichte der Videospiele ein paar Titel, die wirklich revolutionär waren und durch ihr Design ganze Genre geschaffen haben. Tomb Raider von 1996 ist so ein Beispiel. Die Spiele um die Archäologin Lara Croft gelten als die Geburtsstunde der modernen Action-Adventure. Dabei ist nicht nur das Gameplay von Tomb Raider ikonisch, auch die Heldin der Spielreihe zählt zu den bekanntesten Videospielfiguren der Welt.

Wer diesen Teil der Gaming-Geschichte nachholen will, hat nun dank Tomb Raider 1-3 Remastered die optimale Gelegenheit. Das Bundle bietet die ersten drei Spiele der Reihe in einem komplett überarbeiteten Gewand, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen.

In der Compilation findet ihr Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 und Tomb Raider 3. Alle drei Spiele kommen inklusive aller ihrer Add-Ons. Dabei sind die Titel spielerisch gesehen komplett unangetastet. Wer also wirklich genau dasselbe Spielgefühl haben möchte, wie damals, der bekommt hier genau das. Allerdings wurde Lara ein optischer Face-Lift spendiert. Texturen, Beleuchtung, 3D-Modelle… Alles wurde aktualisiert und mit einer butterweichen Frame-Rate unterstrichen. Puristen - oder Spieler:innen, die neugierig sind - können aber jederzeit auf Knopfdruck zur alten Optik umschalten. Inklusive der Bildwiederholungsrate von 30 Frames-pro-Sekunde. Das ist ein wirklich nettes Feature, dass einem klar macht, wie groß der Unterschied zwischen der alten Grafik und dem Remaster wirklich ist. Denn wenn man als Kenner die Sammlung startet, kann man leicht denken, dass die Titel bereits damals so gut ausgesehen haben. Jedenfalls bis man sich den Reality-Check durch den Wechsel zur alten Optik abgeholt hat.

Doch auch in Sachen Steuerung bietet Tomb Raider Remastered mehr Optionen. Standardmäßig nutzen die Titel die klassische Tanksteuerung, mit der ihr Lara immer basierend auf ihrer eigenen Blickrichtung kontrolliert. Wem das aber zu klobig ist, der kann auf eine moderne Steuerungsvariante wechseln, welche sich an aktuellen Vertretern des Genres orientiert.

Wir empfehlen daher jedem, aber zumindest einmal den Tank-Controls eine Chance zu geben. Immerhin wurden die Spiele mit dieser Steuerung im Hinterkopf designt. Und tatsächlich fühlen sie sich mit dem behäbigen Gameplay der Spiele wesentlich natürlicher an. Es ist aber vollkommen nachzuvollziehen, wenn einem diese Art der Kontrolle in der modernen Zeit absolut nicht taugt.

Die Spiele setzen viel auf präzise Sprungeinlagen. Es wird viel geklettert, gehüpft und gerannt. Dabei muss man wirklich jeden akrobatischen Move in Laras Arsenal nutzen, um sich durch die unterschiedlichen Level zu bewegen. Damals wirkte Tomb Raider fast wie eine moderne Version von Prince of Persia. Eines der ersten Spiele, welche auf realistische Animationen gesetzt hat. Mit all ihren Kletter- und Sprung-Combos erinnert Tomb Raider auch fast an den Urvater des Parcours.

