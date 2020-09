Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - Besser als das Original?

Vor über 20 Jahren hat Tony Hawk’s Pro Skater mit seinem Release auf der Playstation das Extremsport-Genre in den Vordergrund der Pop-Kultur gestellt. In seinem Fahrwasser folgten etliche Nachahmer und eine ganze Generation aus neuen Skateboardern, die durch den Titel ihren ersten Einblick in die Kultur und Szene erhalten haben.

Mit seinen großartigen Nachfolgern konnte sich die Spielereihe als einen wichtigen Bestandteil der Gaming-Geschichte etablieren. Besonders Teil 1 bis 4 stehen bei Fans hoch im Kurs. Und auch wenn die Qualität der Serie in den letzten Jahren gelitten hat, so blieb die Nostalgie für frühere Releases dennoch bestehen.

Es war die Musik, der Look und das befriedigende Combo-System, welche Tony Hawk’s Pro Skater damals hervorgehoben hat. Und nun versucht Vicarious Vision den Zauber vergangener Tage mit einem Remake von Teil 1 und 2 erneut einzufangen. Schafft es Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 an die Qualität der Originale heran zu kommen? Oder ist es vielleicht sogar besser?

Neue Techniken auf alten Ramps

Auch der Spielablauf wurde von Vicarious Visions direkt übernommen. In Jeder Stage habt ihr 2 Minuten Zeit, um möglichst viele Ziele aus einer langen Listen an Aufgaben abzuarbeiten: Holt euch eine Highscore, zerstört 5 Kisten oder grindet 3 spezielle Rails. Jedes Level bietet allerdings zusätzliche Ziele und Sammel-Secrets, die es früher nicht gegeben hat. Zusätzlich haben die Locations einen optischen Neuanstrich bekommen. Besonders das Kaufhaus aus Teil 1 sticht hier hervor. Aus der sterilen Einkaufsmeile wurde eine - fast post-apokalyptische - Mall, die von Pflanzen überwuchert ist. Der neue Look der Spielewelt sorgt für einen modernen Anstrich und gibt jedem Level noch mehr Persönlichkeit als zuvor. Der Aufbau und die Topografie der unterschiedlichen Stages wurde dabei nicht verändert.

