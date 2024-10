EA FC 25: Die besten Österreicher für euer Startteam

Der gebürtige Wiener steht mittlerweile bei Inter Mailand unter Vertrag und hat in FC 25 eine 80-GES-Goldkarte. Mit dem Chemistry-Style „Hunter“ bekommt Arnautovic einen Geschwindigkeits-Boost auf 78, den er auch gut gebrauchen kann. Seine PlayStyles „Technical“, „Flair“ und „Tiki Taka“ machen ihn zu einem gefährlichen Stürmer im gegnerischen Strafraum.

Marko Arnautovic in EA FC 25

Wer Marko Arnautovic in die zwei Evolutions „Wertelimit -Intro“ und „Ultimate Edition Evolution“ packt, verbessert diese Karte außerdem noch in den Stats und schenkt ihm den Powerschuss-PlayStyle+.

Auf der linken Außenverteidigerposition ist Naschenweg eine sehr gute Wahl, wenn es darum geht, defensiv zu spielen. Mit dem PlayStyle "Langer Pass" kann sie die Außen hervorragend in Szene setzen. Mit Shadow kommt die Österreicherin auf 87 Tempo und 88 Defensive.

Katharina Naschenweng in EA FC 25

Einer der großen Namen der Europameisterschaft für Österreich war Marcel Sabitzer. Der Dortmunder Fußballprofi erreicht in FC 25 ein Gesamtrating von 84 - eine Steigerung um 4 Punkte im Vergleich zu FC 24.

Marcel Sabitzer in EA FC 25

Ein weiterer Spieler des FC Bayern und damit die perfekte Verbindung zu Katharina Naschenweng. Der FCB-Profi fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten, wie seine Spielerrollen "Absicherung" und "Box-to-Box" zeigen. Mit der Chemistry-Style-Karte "Shadow" kommt der Ex-Salzburger auf 88 Tempo und 88 Defensive. Mit 95 Übersicht sollte auf der ZDM-Position eigentlich nichts mehr schief gehen.

Und noch ein heißer Kandidat für unsere Österreich-Liste aus der deutschen Bundesliga. Grüll wechselte im Sommer 2024 von Rapid Wien zu Werder Bremen und fällt uns trotz seines 75er Ratings durch sein hohes Tempo auf. Als "Inside Forward" passt er gut in die aktuellen META-Taktiken und glänzt zudem mit den PlayStyles "Rapid" und "Harter Pass". Für den Abschluss kann er mit dem Finisher PlayStyle auf 79 Schuss - inklusive 85 Abschluss - geboostet werden. In Kombination mit den PlayStyles „Angeschnittener Schuss“ und „Powerschuss“ sicherlich nicht zu unterschätzen.

Marco Grüll in EA FC 25