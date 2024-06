Score! Die besten Main Themes im Gaming

Auch wenn besagte Games bereits im Regal oder auf dem Dachboden verstauben, hallen sie in noch in unseren Köpfen wider: legendäre Melodien, die uns über Jahre durch stundenlange Kampagnen begleitet haben. Heute schauen wir uns an, welche unvergesslichen Main Themes uns besonders ans Herz gewachsen sind.

01 Uncharted: Nate’s Theme (Greg Edmonson)

Kaum eine andere Reihe verbindet man so stark mit der Playstation, wie die Abenteuer von Nathan Drake. Auf den Spuren von Lara Croft stapfte der Hobbyarchäologe erstmals im Jahr 2007 über die Bildschirme, erlebte waghalsige Klettertouren und hob legendäre Schätze aus verlorenen Städten.

Drake’s Fortune war ein filmreifes Abenteuer und das verdiente ein dementsprechend imposantes Main Theme, das selbst zu seinem Abschied im letzten Teil erklang.

02 The Elder Scrolls: Dragonborn (Jeremy Soule)

Es spielt keine Rolle, ob man ein Rollenspiel-Liebhaber ist, oder ob man The Elder Scrolls jemals angefasst hat. Alle Gamer kennen das Main Theme aus Skyrim, alle Gamer lieben das Main Theme aus Skyrim. Genau genommen war das mittelalterliche Meisterwerk erstmals in Teil 3 der Serie zu hören, in Form von Nerevar Rising aus Morrowind. Aber egal. „In Their Tongue he’s Dovahkiin… Dragonborn!“

03 Zelda: Overworld Theme (Kōji Kondō)

Wir bleiben beim RPG und drehen die Uhr etwas weiter zurück. Genau genommen in die 1980er Jahre, wo Computerspiele von den meisten als Kinderkram abgetan wurden. In Japan braucht Nintendo ein neues Aushängeschild für das Famicom Disk System und wendet sich an den aufstrebenden Entwickler Shigeru Miyamoto.

Der kreiert mit seinem Team die erste Reise des Tunika-tragenden Link, der uns auch heute noch über alle erdenklichen Screens flitzt. Und immer mit dabei: Die Klänge des ersten Teils, manchmal als volles Stück, manchmal als verstecktes Motiv, wie etwa in Breath of the Wild.

04 Battlefield: 1942 Main Theme (Joel Eriksson)

Keiner konnte erahnen, dass mit diesem Shooter der Grundstein für ein episches Franchise gelegt werden würde, als 2002 das erste Battlefield auf unseren Röhrenmonitoren flimmerte. Multiplayergefechte mit 64 Spielern, eine beeindruckende Kampagne uvm. lösten einen wahren Hype aus.

Es folgten beliebte Ableger wie Bad Company, der zweite Frühling mit Battlefield 4… und, naja, Battlefield 2042. Der packende Militärmarsch begleitet von Fanfaren ist kein bisschen gealtert und klingt selbst im modernen Industrial-Arrangement fantastisch.

05 Killer Instinct: Attract Mode (Robin Beanland)

In Sachen Fighting Games gehört Killer Instinct eher zu den unbekannteren in unseren Breitengraden. Auch haben wir, abgesehen von etlichen Konsolen-Ports, nur drei Teile in den letzten 30 Jahren erhalten. Aber das Main Theme von KI ist einfach zu gut, um es nicht auf diese Liste mitaufzunehmen. Die Xbox One Version kommt satter und brutaler daher, jedoch ist es genau JETZT Zeit für 90er Riffs!

06 Assassin’s Creed: Ezio’s Family (Jesper Kyd)

Als Altair 2006 zum ersten Mal seine Freerunning-Fähigkeiten zum Besten gab, klappten weltweit die Kinnladen der Gamer hinunter. Während Jesper Kyd in Teil 1 der Meuchelmörder-Spiele noch auf der Suche nach einer musikalischen Identität war, kreierte er schon für Assassin’s Creed 2 das Main Theme, das bis heute durch alle Settings hindurchwirkt.

Schon bald dürfen wir in Assassin’s Creed Shadows endlich durch die Schatten Japans huschen, nachdem wir bereits das alte Ägypten, Griechenland und den Nahen Osten bereisen konnten.

07 Halo: Truth and Reconciliation Suite (Martin O'Donnell)

Halo hat in einem Kraftakt die erste Xbox in kürzester Zeit zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem Konsolenmarkt gemacht. Die Gefechte des Master Chief werden seit jeher von seinem Schlachtmarsch begleitet, der mindestens genauso legendär ist, wie er selbst. Genau genommen verbindet das Main Theme zwei verschiedene Tracks, die Opening Suite als auch die Truth and Reconciliation Suite aus dem Album der Weltraumsaga. Wie dem auch sei, hier ein Zitat von reddit:

„Ooohhhhhhhhhh ohh oh ohh oohh oh ohhh ohhhhhhhhhh

Ohhh ohh ohhhhhhhh Ohhh ohh ohh ohhhhhhhhhhh

Ohhh ohh ohh Ohhh ohhh ohhhhhhhh

Ohhhh ohh ohh oh Ohh ooohhhhh

Oohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh“

08 Metal Gear: Main Theme (Tappi Iwase)

Den Abschluss auf dieser Liste machen wir mit dem Sci-Fi-Thriller schlechthin, Metal Gear. Schon seit den 1980ern schleichen sich Gamer durch feindliche Militärbasen, doch erst bei seinem 3D-Debüt auf der Playstation wurde Solid Snake ein orchestrales Thema gewidmet. Ein militärisches Stück, das sich jedoch, wie sich später herausstellte, stark von „The Winter Road“ von Georgy Sviridov „inspirieren“ ließ.

Dennoch hat sich das Meisterwerk in unserem kollektiven Gamer-Gedächtnis verewigt, und uns bleibt nur noch der Salut vor Big Boss und all seinen Klonen.