Einfach die Muskeln spielen lassen

Und was ist mit den Athleten in Laufschuhen? Nun, es wird wohl kaum überraschen, dass Läuferinnen und Läufer insbesondere ihre Bein-und Unterkörpermuskulatur einsetzen: Fuß-, Waden- und Oberschenkelmuskeln sind bei ihren Bewegungen ebenso entscheidend wie Hüftbeuger und Gesäßmuskeln – aber nicht nur. So vergessen vor allem Hobbysportler oft, dass beim Laufen auch der Oberkörper mitspielt. Die Rumpf-, Rücken- und sogar die Armmuskulatur wird dabei aktiviert; auch die Schultern spielen eine Rolle. Fazit: Der ganze Körper ist gefragt und das (frühere) Vorurteil, dass Laufen abseits der Sprintdistanzen nur etwas für ausgezehrte, kraftlose Menschen ist, kann man getrost endgültig vergessen.

