7 Trainingstipps für den Wings for Life World Run

Das Besondere am 8. Mai ist aber nicht nur der weltweit zeitgleiche Start, auch das Rennformat ist einzigartig: So starten Amateure an der Seite von Elite-Athleten und Rollstuhlfahrern um exakt 13 Uhr an zahlreichen Locations rund um den Globus ins Rennen. 30 Minuten nach dem weltweiten Start nimmt das Catcher Car – die bewegliche Ziellinie – die Verfolgung der Starter auf, um sie einen nach dem anderen einzuholen. Wer die höchste Distanz zurücklegt, bevor das Catcher Car ihn einholt, krönt sich zum großen Wings for Life World Run-Sieger bzw. zur großen -Siegerin.