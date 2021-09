Learn to fly: 5 Gründe, warum e-foiling zum echten Trend werden kann

Wellenreiten, Windsurfen, Kiten, Wakeboarden, Wasserski fahren oder einfach gemütlich mit dem Stand up Paddle Seen und Flüsse erkunden. Unsere Tage am See können wir mit richtig genialen Adventures pimpen. Doch wer auf den Stränden auf Hawaii, in Kalifornien oder anderen berühmten Surf-Sports unterwegs ist, sieht schon sehr viele dieser innovativen Sportgeräte über die Wasseroberfläche gleiten. In Europa macht sich das e-foiling gerade auf den Weg zum neuen stylishen Wassersport-Trend – und wir haben euch fünf Gründe herausgesucht, warum:

"Wenn die Moves passen und man das Brett im Griff hat, ist es dem Snowboarden sehr ähnlich." Anna Gasser, Big Air Olympiasiegerin

1.) Freiheit

Feel free to enjoy! Wellenreiten ohne Wellen – langweilig! Kiten ohne Wind – nope! Wasserskifahren ohne Motorboot – never ever! Ihr seht schon, worauf wir hinauswollen. e-foiling kannst du überall machen, im Meer, am See oder im Fluss. Kein langes Warten auf die nächste Welle oder den richtigen Wind. Du bist frei, unabhängig – und wenn du einen Wechselakku dabei hast ist dir die Akkulaufzeit auch herzlich egal.

2.) "Spielzeug" für Sport-Stars

Was macht einen echten Trend aus? Genau! Die coolsten Girls & Boys unter der Sonne machen es, haben richtig Spaß daran und zeigen es auf ihren Social Media Channels. e-foiling ist sowas von "instagrammable" und für Sport-Stars wie Snowboard-Star und Big Air Olympiasiegerin Anna Gasser auch eine ideale Abwechslung zum Trainingsalltag. „In erster Linie geht es um den Fun-Faktor und die Abwechslung, zudem suche ich gerne die Herausforderung. Wenn die Moves passen und man das Brett im Griff hat, ist es dem Snowboarden sehr ähnlich.“

Styler im Doppelpack © Audi

3.) Up in the Air

Die Faszination Fliegen begleitet uns Menschen schon immer. Zwar fliegt man mit dem e-foil nicht hoch über den Wolken, aber man schwebt ungefähr einen halben Meter über der Wasseroberfläche. Ganz ehrlich: Das ist schon ein richtig geniales Gefühl ... you have to try it!

4.) Nachhaltigkeit

e-foiling hat einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Wassersportarten, die auf motorisierte Elemente zurückgreifen: Die Elektromobilität! Durch die innovative e-Technologie, auf die e-foil-Hersteller zurückgreifen, ist dieser Trendsport umweltfreundlich und nachhaltig. Und durch die Möglichkeit bei manchen Anbietern, dass man die Akkus sogar wechseln kann, ist man auch in Sachen Reichweite sehr flexibel.

"Dadurch, dass man am Wasser quasi schwebt, braucht man sehr wenig Energie. Ich kann mit nur einer Akkuladung eine Stunde surfen gehen, schaffe knapp 30 Kilometer." Anna Gasser, Wassersport-Ethusiastin

5.) Styler-Faktor

Trend = Style – denn ohne den gewissen Style-Appeal würde e-foiling nicht so durch die Decke gehen. Und wenn man dann e-foils wie das "Hydrofoil-Surfboard mit Elektro-Jetantrieb" von Audi-Ingenior Franz Hofmann sieht ... Mamma mia! Da weiß man, wie viel Potential in diesem neuen Trendsport steckt

Der Trend e-foiling lockt auch die großen Technologieführer © Audi

Das gesamte Interview über e-foiling und Elektromobilität mit Anna Gasser kannst du hier nachlesen.