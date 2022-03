Tu es! Wie du deine (Lauf-)Motivation nach dem Winter wieder findest

Was möchtest du erreichen? Möchtest du einfach nur beim Wings for Life World Run an den Start gehen und die gute Sache unterstützen? Möchtest du deine Zeit vom letzten Jahr schlagen? Möchtest du 10 km in einer bestimmten Zeit schaffen? Oder möchtest du einfach an diesem Tag mit deinem Freund:innen laufen? Mit einem Ziel vor Augen, mit einem fixen Datum im Hinterkopf ist der erste Schritt getan.