TUNIC ist mehr als nur ein Zelda-Klon

Auf der E3 in 2017 wurde der Welt zum ersten Mal TUNIC vorgestellt. Der Titel, der zuvor unter dem Namen Secret Adventure entwickelt wurde, fand sofort viele Fans. Inspiriert wurde das Spiel laut seinem Entwickler, Andrew Shouldice, von einem “klassischen Spiel, in dem man Dreiecke sucht”. Damit ist natürlich The Legend of Zelda gemeint. Und auch durch das Gameplay, welches in späteren Trailern gezeigt wurde, war das Bild der Fangemeinde schnell gefestigt: Hier erwartet uns ein Zelda-Like im klassischen, isometrischen Stil.

Nun ist TUNIC erschienen und es ist eines klar: Das Spiel macht wesentlich mehr, als einfach nur The Legend of Zelda zu kopieren. Vielmehr ist es ein Liebeserklärung an die Action Adventure früherer Tage, und die Spieler, welche sie erkundet haben.

Einer dieser Spieler ist auch Red Bull-Speedrunner GrandPOOBear. Die Legend of Zelda-Reihe ist von allen Gaming-Serien sein Favorit. Warum er aber noch nie ein Zelda-Game als Speedrun gespielt hat, erfahrt ihr in unserem Interview .

TUNIC - Die Fakten Genre Action-Adventure Release am 16.03.2022

Aussen Zelda, innen Souls

Auch wenn der Look von TUNIC implizieren mag, dass es sich hier um eine Zelda-Kopie, mit einem niedlichen Fuchs in der Hauptrolle handelt, steckt wesentlich mehr dahinter. Selbst wenn die grobe Spielstruktur stark an die Abenteuer in Hyrule erinnert, heben sich die eigentlichen Mechaniken von TUNIC klar von der Nintendo-Serie ab.

Das Gameplay von TUNIC erinnert eher an die Souls-Games von From Software. Euer Held verfügt über einen Ausdauer-Balken, der zwar nicht für Angriffe genutzt wird, aber abnimmt, wenn man seine Ausweichrolle nutzt. Diese ist kurzzeitig unverwundbar. Verbrauchte Ausdauer regeneriert sich von selbst, ist der Balken allerdings komplett geleert seid ihr kurzzeitig verwundbar.

Die Ähnlichkeiten enden aber nicht hier. Über das Spiel verstreut findet ihr Fuchsstatuen, an denen ihr rasten könnt. Tut ihr das, füllen sich eure Lebenspunkte und Heiltränke wieder auf. Allerdings erscheinen auch alle zuvor besiegten Gegner wieder in der Spielwelt. Solltet ihr im Kampf gegen einen dieser Bösewichte K.O. gehen, startet ihr an der Statue, an der ihr Zuletzt eine Pause eingelegt habt.

Was TUNIC aber am meisten an - speziell frühere - Teile der Zelda-Reihe erinnern lässt, ist der Fokus auf Erkundung. Das Spiel wirft euch in eine Spielwelt. Ohne eine Richtungsangabe. In einer nahen Höhle bekommt ihr eure erste Waffe und es liegt komplett an euch herauszufinden, wo es als nächstes hingeht. Nicht einmal auf die Textboxen des Spiels könnt ihr euch verlassen. Diese sind nämlich meistens mit Runen anstatt Buchstaben gefüllt.

Im Kampf könnt ihr Gegner, wie in Ocarina of Time anvisieren © Finji

Und dennoch schafft es TUNIC, dass ihr euch niemals verloren fühlen werdet. Die Welt ist geschickt designt und eure Neugier wird euch oft in die richtige Richtung lenken. Abseits der Pfade findet ihr hier auch weitere Gegenstände oder Seiten der Spieleanleitung. Diese dienen nicht nur als Tutorial, sondern hat auch wichtige Hinweise für den Fortschritt des Spiels für euch.

Die Summe all dieser Teile ist ein Spiel, dass sich anfühlt wie ein Action Adventure aus der NES-Zeit. Aber mit modernen Mechaniken. Retro-Freunde finden werden bei der liebevollen Gestaltung der Spielanleitung schmunzeln, die ihr Stück für Stück zusammensetzt. TUNIC ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass man die das kryptische Design der Souls-Spiele auf einen Titel mit kleinerem Scope anwenden kann, ohne dass die Aspekte Spieler frustrieren.

Interview mit Andrew Shouldice, Schöpfer von TUNIC

Hi Andrew, kannst du dich unseren Lesern kurz vorstellen?

Hallo zusammen! Ich bin Andrew Shouldice und arbeite an TUNIC. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber es erscheint nun endlich.

Was wäre dein Elevator-Pitch für TUNIC? Warum sollte man das Spiel spielen?

Tunic is ein isometrisches Action-Adventure, bei dem man einen kleinen Fuchs auf seinem Abenteuer in einer großen Welt begleitet. Man durchforstet die Wildnis, bekämpft Monster und findet Geheimnisse. Das Spiel gibt dabei wenig konkrete Richtungsangaben und lädt dazu sein, die in sich verbundene Welt auf eigene Faust zu erkunden. Man wird Waffen und Werkzeuge finden, die einem dabei helfen mächtige Feinde zu besiegen. Außerdem Seiten der Spielanleitung. Diese sind mehr als nur Collectables: Sie beinhalten wichtige Infos wie Karten, geheime Techniken und andere Hinweise.

Ich glaube, Spieler, die das Gefühl von Entdeckung, fordernden Kampf-Systemen und gut versteckten Secrets lieben, sind bei TUNIC genau richtig.

Sollte TUNIC von Anfang an ein Zelda-Like werden?

Ich dachte niemals “Ich möchte einfach nur ein Zelda machen”. Die Spiele waren natürlich absolut eine Inspiration. Aber das Endresultat sollte nicht nur wie etwas wirken, dass in diese Form gepresst wurde. Viele der späteren Teile der Reihe - Breath of the Wild ausgenommen - haben sich weniger auf Erkundung fokussiert. TUNIC ist also mehr wie die früheren Teile der Reihe, in denen es die Aufgabe des Spielers war herauszufinden, wo es als nächstes hingeht.

Ich dachte niemals 'Ich möchte einfach nur ein Zelda machen'. Andrew Shouldice

Eine Vielzahl der großen Zelda-Speedrunner warten sehnsüchtig auf den Release von TUNIC. Konntest du bereits Erfahrung mit der Szene sammeln?

Wie jeder andere liebe ich es natürlich Games Done Quick zu schauen. Aber selbst habe ich noch nie einen Speedrun gespielt. Aber wir haben durchaus ein paar Runner in unserem Team. Unser Audio Director, Kevin Regamey (von Powerd Up Audio, verantwortlich für unter anderem Celeste, Sub Nautica: Below Zero und Darkest Dungeon 2). Kevin hat in Tunic schon ein paar beeindruckende Dinge getan und wir reden oft darüber, ob wir etwas fixen sollen, oder es als Speed-Tech im Game lassen sollen. In manchen Fällen haben wir auch kleine Änderungen verbaut, um Sequence-Breaking zu erlauben.

Wie fühlt es sich an, wenn man talentierten Runnern dabei zusieht, wie sie bestimmte Aspekte des Spiels ausnutzen?

Man fühlt sich schon bloßgestellt und peinlich berührt. Aber ich freue mich darauf. Wir hatten bereits ein paar wirklich gute Spieler, welche die Demo als Speedrun gespielt haben. Ich erwarte, dass es nicht lange dauert, bis einer von ihnen einen Skip findet, der große Teile des Spiels überspringt und ich mich wie ein Depp fühle. Aber Tunic ist ein Spiel, bei dem es darum geht Geheimnisse zu finden und Dinge zu entdecken. Also bin ich auch gespannt wie Runner und Router Tunic zerlegen.

Wie lange wird es einen durchschnittlichen Spieler brauchen, bis er TUNIC durchgespielt hat?

Jeder hat natürlich sein eigenes Tempo, und unterschiedliche Wege Dinge anzugehen. Zu Beginn dachte ich, dass Tunic etwa 6 bis 8 Stunden lang sein wird. Mit dem nahenden Release habe ich das Gefühl, dass ich das etwas unterschätzt habe. Und sollte man wirklich alles in dem Spiel finden wollen, ist man eine ganze Weile beschäftigt.

Planst du TUNIC in irgendeiner Weise zu erweitern? Oder plant ihr bereits ein neues Projekt?

Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Aber vielleicht schiebe ich in einem Post-Release-Patch ein oder zwei Secrets in das Spiel.

Sobald Tunic fertiggestellt ist, werde ich wohl erst einmal eine Pause machen. Das nächste Projekt, was auch immer es ist, wird hoffentlich etwas kleineres und persönlicheres. Aber das werden wir sehen.

Vielen Danke für deine Zeit!