Diese grandiosen Videospiele hast du sicher verpasst

Qualität und gute Wertungen sind manchmal nicht genug, um ein Videospiel zu einem Erfolg zu machen. Vielleicht war es zu nischig oder kam zu einem ungeschickten Zeitpunkt auf dem Markt: Entweder weil die Release-Plattform bereits veraltet oder das entsprechende Genre nicht länger gefragt war.

Wir haben euch ein paar dieser Titel herausgesucht, die zwar von Kritikern geliebt, aber leider nicht von Spieler:innen gekauft wurden.

Sunset Overdrive

In Sunset Overdrive seid ihr rasant unterwegs © Insomniac Games

Einer der ersten großen Exklusivtitel für die Xbox One war Sunset Overdrive von Insomniac. Davor war der Entwickler primär für Sony-Games, wie die Ratchet und Clank-Reihe verantwortlich. Es war also schon etwas besonderes, dass ein Spiel des Studios für die Microsoft-Konsole erscheint. Und das bunte Open World-Game, mit seinem Fokus auf abgefahrenen Waffen und Movement-Optionen kam bei Kritikern sehr gut an und wurde sogar für diverse Game-Awards nominiert.

Dadurch, dass die Xbox One aber wesentlich weniger Marktanteil als die PlayStation 4 hatte, hat Sunset Overdrive natürlicherweise weniger Spieler:innen erreicht, als ein Titel auf der Sony-Konsole oder ein Multiplattform-Game. Vier Jahre später, im Oktober 2018 folgte dann ein Release für den PC. Dieser half Sunset Overdrive noch einmal einen kleinen Popularitätsschub zu bekommen. Aktuell ist das Spiel im Game Pass für Xbox und PC enthalten.

Sleeping Dogs

Grand Theft Auto mal anders herum. In Sleeping Dogs spielt ihr einen Cop © Square Enix

Square Enix hatte große Erwartungen für ihr Action Adventure, welches an den Erfolg von Rockstars Grand Theft Auto-Reihe anknüpfen sollte. In diesem Fall spielt ihr aber keinen Ganster, sondern einen Undercover Cop. Schauplatz ist Hong Kong. Letztere hat viel Lob dafür erhalten, wie lebendig und authentisch dieser umgesetzt wurde. Auch die übrigen Aspekte des Spiels waren zwar nicht ganz auf GTA-Niveau, konnten aber dennoch gut mit der Inspiration mithalten. Wertungen und Feedback von Spieler:innen sprachen eine eindeutige Sprache.

Auch die Verkaufszahlen waren grundsätzlich in Ordnung. Allerdings war es Publisher Square Enix nicht genug und das Projekt wurde nicht weiter verfolgt. Es gab aber eine “Definitive Edition” für die PlayStation 4 und Xbox One.

Shantae

Shantae war eines der letzten großen Game Boy-Spiele © WayForward

Obwohl Shantae auf dem Game Boy Color zum Zeitpunkt des Releases sehr gute Wertungen abbekommen hatte, blieb der große Erfolg des Spiels leider aus. Wenn man heute darauf zurückblickt, unverständlich. Denn mittlerweile zählt der Titel und seine zahlreichen Nachfolger zur absoluten Plattformer-Elite.

Das Shantae im Jahr 2002, ein Jahr nach Release des Game Boy Advance, für dessen Vorgänger erschienen ist, hat dem Spiel nicht geholfen. Zudem war keine bekannte IP mit dem Titel verknüpft, was es nicht leichter gemacht hat, zwischen all den neuen GBA-Games hervorzustechen.

Diese Umstände haben auch dazu geführt, dass das Original-Shantae mittlerweile einer der teuersten Module ist, die man aktuell für einen Nintendo-Handheld kaufen kann.

13 Sentinels: Aegis Rim

Die Optik von 13 Sentinels ist fantastisch © Atlus

Vanillaware, das Studio hinter 13 Sentinels: Aegis Rim, ist dafür bekannt nischige Perlen auf den Markt zu bringen, die allesamt qualitativ hochwertig sind, aber aufgrund ihrer Thematik oft nicht den Mainstream ansprechen. Ein Aspekt, der alle diese Spiele verbindet, ist der großartige optische Stil, der mit seinen handgezeichneten Sprites glänzt.

Überraschend ist auch, dass die Werke aus dem Hause Vanillaware immer unterschiedliche Genre bedient. Von Action-RPGs über klassische Beat ‘em Ups war bisher alles dabei. 13 Sentinels: Aegis Rim bietet in diesem Fall einen Mix aus Visual Novel und rundenbasierter Strategie. Dabei glänzt das Spiel vor allem mit seiner Story und den 13 Protagonisten, die in einen Kampf gegen Angreifer aus dem Weltall in Kampfroboter steigen müssen, um Tokyo zu beschützen.

Die Strategie-Parts von 13 Sentinels sind spielerisch jedoch nur "okay" © Atlus

Fans von großartig erzählten Anime-Geschichten kommen hier absolut auf ihre Kosten. Wer mit dem Szenario nicht viel anfangen kann, wird hier vermutlich eher abgeschreckt werden. Vermutlich auch der Grund, warum 13 Sentinels: Aegis Rim trotz seiner Wertungen immer ein Geheimtipp bleiben wird.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 muss sich hinter Resident Evil nicht verstecken © Tango Gameworks

Nachdem Resident Evil-Papa Shinji Mikami unter seinem neuen Entwicklerstudio Tango Gameworks den Survival Horror-Titel The Evil Within geschaffen hatte, wurde in dessen Nachfolger noch einmal mehr Aufwand gesteckt. Damit wurde ein wirklich fantastischer Genre-Vertreter geschaffen, der auf allen Stärken von Teil eins aufgesetzt hat.

Im Jahr seines Releases hatte The Evil Within 2 aber prominente Konkurrenz in Form von Resident Evil 7. Der Genre-Platzhirsch hatte mit diesem Teil seine glorreiche Rückkehr gefeiert und nahm dem Tango-Spiel damit ein wenig das Rampenlicht. Denn trotz aller Qualitäten konnte es nicht ganz mit der monumentalen Rückkehr der Horror-Reihe von Capcom mithalten, wodurch es trotz guter Kritiken etwas unterging.

Psychonauts

Geliebt, aber selten gekauft: Psychonauts © Double Fine

Ein Klassiker in jeder Liste, die von Hidden Gems der Videospielwelt spricht. Das 3D-Jump ‘n Run ist 2005 für die erste Xbox und die PlayStation 2 erschienen. Und trotz extrem guter Kritik blieb der finanzielle Erfolg leider aus. Ganz aus dem Geist des Hobbies ist Psychonauts allerdings nie verschwunden. Immer mehr Spieler:innen erkannten im Nachhinein, was hier an qualitativem Gameplay und World-Building vergraben liegt.

Auch der Nachfolger Psychonauts 2, der für die aktuelle Generation an Xbox-Konsolen und PC erschien, hat das gleiche Schicksal erfahren. Erneut lobten Kritiker das Spiel für seine Spielbarkeit und sein kreatives Design. Und wieder gaben wenig Spieler:innen dem Titel eine Chance.

Shenmue

Die Städte in Shemue wirken sehr lebendig © SEGA

Ein Spiel, welches immer wieder alles extrem innovativ und wegweisend für das Action Adventure-Genre genannt wird, ist Shenmue für die Dreamcast. Es kombinierte eine authentische Spielwelt mit Action-Sequenzen und einer großen Menge an Nebenaktivitäten. Damals gab es kaum einen virtuellen Ort, der lebendiger wirkte als die japanische Kleinstadt, in der dieser Titel spielt. Die ebenfalls von Sega entwickelte Like a Dragon-Reihe (früher: Yakuza) ist eine direkte Entwicklung der Elemente, für die Shenmue den Grundstein gelegt hatte.

Leider war die Dreamcast bereits kurz davor vom Markt zu verschwinden. Und auch ein Release auf der ersten Xbox konnte den Verkaufszahlen von Shenmue keinen großen Schub mehr verpassen. Es blieb also für immer dieses besondere Spiel, von dem jede:r Spieler:in schwärmt.

Als dann 2019 ein dritter Teil erschien, der den Cliffhanger von Shenmue 2 aufgreift, bekam die Reihe eine weitere Chance. Doch im Vergleich zu der Konkurrenz ist Shenmue 3 leider etwas spielerisch hinterher gewesen und es konnte erneut außer der eigenen Fan-Base kaum andere Spieler:innen anlocken.

Split/Second

Split/Second bietet rasante Action © Black Rock Studios

Ein Spiel, welches den passenden Zeitgeist etwas verpasst hat, ist der Action-Racer Split/Second. Der Titel erinnert an die Games der Burnout-Reihe, welche den Höhepunkt ihrer Popularität in der Mitte der 2000er hatten. Kritiker gaben Split/Second größtenteils positive Wertungen. Die PC-Version war etwas durchwachsen und zog den Gesamteindruck leicht nach unten. Dennoch betonten viele, wie viel Spaß das Rennspiel macht und wie großartig der wilde Ritt durch die Strecken inszeniert ist.

Auch heute sprechen Spieler:innen immer noch positiv von dem Titel. Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox ist es aber zum Glück sehr einfach möglich Split/Second nachzuholen. Er ist sogar dort immer noch im digitalen Store verfügbar und auch eine Disc-Version ist einfach zu bekommen. Wer also auf Spiele wie Burnout steht und dieses Spiel verpasst hat, sollte ihm unbedingt eine Chance geben.

Okami

Optisch wundervoll: Okami © Capcom

Ein Spiel, welches zahlreiche Veröffentlichungen auf unterschiedlichen Systemen und traumhafte Wertungen von Kritikern erhalten hat, ist Capcoms Okami. Das Action-Adventure um die Sonnengöttin Amaterasu, welche in Gestalt eines Wolfes unterwegs ist, punktet durch seinen individuellen Art-Style und die Brush-Mechanik. Mit dieser können Spieler:innen einen Pinsel nutzen, um unterschiedliche Fähigkeiten zu aktivieren, welche Amaterasu im Kampf oder bei der Erkundung der Welt unterstützen.

Die Originalversion des Spiels hat sich weltweit gerade einmal 600.000 Mal verkauft. Und das obwohl es auf der Wii erschienen ist, wo es nach dem initialen PlayStation 2-Release noch einmal eine zweite Chance bekommen konnte. Mit seinem HD-Remaster konnte Okami sich aber dann doch noch ein paar Mal über die Ladentheke bewegen. Diese Version des Spiels konnte dann immerhin die 2 Millionen-Grenze knacken.