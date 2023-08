'Unreal Spots' by Freerunner Stefan Dollinger

Stefan Dollinger: Eigentlich ist uns diese Dokumentation 'passiert'. Der Plan war ursprünglich, dass wir diese Content Produktion genau andersrum angehen wie sonst. Dass wir den Fokus auf Fotos legen und das Videofootage als Behind the Scenes Material verwenden. Darum bin ich gemeinsam mit dem Fotografen Mathäus Gartner und dem Videografen Philipp Gatterer nach Tokio geflogen, um unsere Idee in die Realität umzusetzen. Nach unserer Rückkehr hat mich dann Philipp angerufen und gemeint, er hätte so viel geniales Footage aufgenommen, dass wir mehr daraus machen sollten. Ich hab mir dann nur gedacht: Es war so eine geniale Zeit und mit so vielen beeindruckenden Locations. Das wird sicherlich ein cooler Edit. Und so ist unsere Dokumentation 'Unreal Spots' entstanden.